  • Новость часаВ США предупредили о возможном дефолте
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    Армения опять развернулась к России из-за страшного открытия
    КТК сообщил о невозможности прокачки нефти из-за уничтожения НПС «Кавказская»
    Захарова сравнила кабинет Зеленского с психбольницей
    Выручка китайского автопроизводителя BYD превзошла Tesla
    Минобороны заявило об атаках Украины на энергообъекты России
    Путин поблагодарил ОАЭ за посредничество в обменах пленными
    Будапешт отказался поддержать вступление Украины в ЕС из-за ущемления прав венгров
    Карасин сообщил о ходе переговоров России и США в Эр-Рияде
    Израиль подтвердил участие в параде Победы в Москве
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Финляндизация Украины и украинизация Финляндии

    Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.

    5 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Где наше кино об СВО

    Чтобы написать хороший сценарий к фильму о войне, сценарист должен должен погрузиться в тему с головой. Услышать истории из уст свидетелей и участников, увидеть след трассеров в ночном небе, ощутить вкус адреналина на губах, испачкать штаны в окопной глине и танковой соляре. Только тогда его герои станут живыми.

    4 комментария
    Александр Дюков Александр Дюков Блогер Апачев в Судже выдал комбо из негатива

    Написать нехорошие слова на вражеском здании может воевавший, с боем пробившийся солдат. И его все поймут и простят. А когда что-то пишет упитанный гражданский, проездом на фронте – это вызывает негатив.

    5 комментариев
    24 марта 2025, 19:20 • Новости дня

    Эксперты оценили итоги муниципальных выборов в четырех регионах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Муниципальные выборы в Республике Саха, ХМАО, Алтайском крае и Волгоградской области прошли без нарушений, с высокой явкой и поддержкой кандидатов от «Единой России», заявили эксперты.

    Муниципальные выборы 23 марта прошли в четырех российских регионах: Республике Саха (Якутия), Ханты-Мансийском автономном округе, Алтайском крае и Волгоградской области. Как сообщается на сайте Независимого общественного мониторинга (НОМ), победу одержали кандидаты от партии «Единая Россия».

    В Волгоградской области выборы проходили в Старополтавском и Котельниковском районах. В первом победу одержала Асылканым Уразгалиева, учитель местной школы, получив 88,4% голосов. Во втором – Ирина Ротару с результатом 96,83%. Электоральный эксперт Антон Лукаш отметил высокую организацию и отсутствие нарушений, а также подчеркнул важность общественного наблюдения.

    В Алтайском крае выборы прошли в Баевском и Бурлинском районах. Константин Заика и Марина Фризен, кандидаты от «Единой России», получили подавляющее большинство голосов. Общественный наблюдатель Ольга Харькова отметила высокий уровень организации и соблюдение всех процедур.

    В Ханты-Мансийском автономном округе выборы состоялись в Сургутском и Кондинском районах. Эльвира Коровина и Виталий Панькин, также кандидаты от «Единой России», победили с значительным отрывом. Наблюдатели подтвердили прозрачность и законность голосования.

    В Якутии Иван Афанасьев выиграл выборы в Мегино-кангаласском улусе. Наблюдатели отметили, что процесс голосования был организован в полном соответствии с законодательством, и ни одного нарушения выявлено не было.

    23 марта 2025, 14:00 • Новости дня
    Политолог: Перформанс посла Канады на Пискаревском кладбище стал итогом героизации нацизма

    Политолог Корнилов объяснил природу издевательского перформанса посла Канады в Петербурге

    Политолог: Перформанс посла Канады на Пискаревском кладбище стал итогом героизации нацизма
    @ Dr. Sarah Taylor

    Tекст: Евгений Поздняков

    Правящий класс Канады испытывает симпатию к нацистам. Поэтому для канадских политиков уравнивание жертв блокады Ленинграда и погибших немецких захватчиков – абсолютная норма, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее посол Канады в России Сара Тейлор после посещения монумента «Родина-мать» в Петербурге призвала «помнить о героизме и страданиях Ленинграда, последствиях «Пакта Молотова – Риббентропа» и Ялты.

    «Огромное количество нацистских коллаборационистов времен Великой Отечественной нашли свое пристанище в Канаде. Данный факт не мог не повлиять на мировоззрение Оттавы. Страна, к сожалению, встала не просто на путь реабилитации фашизма, но и его героизации», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    «Вспомним, как местный парламент рукоплескал эсэсовцу Ярославу Гуньке. Это была показательная ситуация. Соответственно, неприемлемые комментарии Сары Тейлор после возложения цветов к монументу «Родина-мать» являются продолжением этого процесса. С ее точки зрения, ставить в один ряд жертв блокады Ленинграда и погибших немецких захватчиков – уместно», – поясняет он.

    «Думаю, она даже не понимала аморальности своих действий. Пока Россия не подняла шум, посол, скорее всего, была убеждена в корректности опубликованного ею заявления. Разумеется, после такого провала канадской дипломатии Оттаве следовало бы переосмыслить свою кадровую политику», – рассуждает собеседник.

    «Но надеяться на это не стоит. Несмотря на то, что в Канаде недавно сменился премьер, общая идеологическая линия останется неизменной. В конечном счете Марк Карни, как и его предшественник Джастин Трюдо, является членом Либеральной партии, которая все эти годы и продвигала идеи реабилитации нацизма», – напоминает эксперт.

    Ранее посол Канады в России Сара Тейлор после посещения монумента «Родина-мать» в Петербурге призвала «помнить о героизме и страданиях Ленинграда, последствиях «Пакта Молотова – Риббентропа» и Ялты. По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, данный поступок был призван стать «издевательским перформансом».

    В своем Telegram-канале она отметила, что представитель Оттавы сумела «кощунственно выставить СССР в равной степени с Германией ответственным за развязывание Второй мировой войны». «Вершина цинизма в комментариях Тейлор – попытка представить трагедию блокады Ленинграда как прямое следствие советско-германского договора о ненападении», – добавила Захарова.

    Дипломат напомнила, что в Канаде нашли убежище многие сторонники Украинской повстанческой армии (УПА), а сама Оттава «с исступлением поддерживает нынешних потомков бандеровцев». Таким образом, по ее мнению, тысячи замученных голодом граждан Советского Союза выступают для страны «поводом отработать методичку».

    Захарова также напомнила Тейлор, что отправной точкой событий, приведших к началу Второй мировой, стал Мюнхенский сговор, в котором участвовала Британия, возглавляющая Содружество наций (в данную организацию входит и Канада). В связи с этим она уточнила, что у «западников» зачастую случаются «избирательные вывихи памяти».

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    21 марта 2025, 22:55 • Новости дня
    Полковник ДНР: Взорвать ГИС «Суджа» могли неподконтрольные Зеленскому неонацисты

    Полковник ДНР Басурин: Неонацисты из «Азова» и других нацбатов заинтересованы в срыве мирных договоренностей

    Полковник ДНР: Взорвать ГИС «Суджа» могли неподконтрольные Зеленскому неонацисты
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Подрыв газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области стал отчаянным шагом противников установления мира. Среди них – члены нацбатов. Эти формирования неподвластны Владимиру Зеленскому и творят все, что им вздумается, сказал газете ВЗГЛЯД полковник ДНР Эдуард Басурин.

    «Взрыв газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" выгоден тем, кто не заинтересован в наступлении мира. Вероятно, здесь замешаны Британия и отчасти Польша. Нельзя забывать и о так называемых нацбатах», – считает полковник ДНР Эдуард Басурин, который стоял у истоков становления республики.

    «В первую очередь это неонацисты из "Азова" (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и целого ряда других организаций. Они представляют собой значимую не только военную, но политическую силу, с которой пытались заигрывать украинские власти и при Порошенко, и при Зеленском», – добавляет он.

    В данном контексте собеседник вспоминает опыт экс-президента республики Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). «Он много работал над тем, чтобы сблизиться с нацбатами, но в какой-то момент осознал всю мощь их влияния и попытался дистанцироваться. Сегодня Владимир Зеленский наступает на грабли своего предшественника», – поясняет полковник.

    «Когда в мае 2022 года члены полка сдались после блокады "Азовстали", он обещал сделать все возможное, чтобы каждый из них смог вернуться в страну. При этом сами ВСУ наносили ракетные удары по СИЗО в Еленовке, где их содержали. Я лично приезжал туда и видел осколки украинских ракет», – рассказал Басурин.

    После того случая у «Азова» сформировалась ненависть по отношению к Зеленскому, подчеркивает спикер. «В том  числе и поэтому они заинтересованы в срыве договоренностей. Однако сами по себе они ничего не представляют, так как тоже зависят от внешней поддержки со стороны тех, кто заинтересован в срыве мира: это прежде всего Британия и часть элит в США», – говорит он.

    Басурин напомнил, что после заключения договоренностей между лидерами США и России об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней «в ту же ночь был прилет в Краснодарский край по нефтебазе». «Зеленский сразу же прибег к глупым оправданиям», – акцентирует спикер.

    «Затем состоялся его разговор с главой Белого дома, после чего он согласился следовать данному соглашению. Это в его стиле: вечно откладывать принятие важных решений, ожидая указки сверху. Он ведь и до скандальной встречи с президентом Штатов приезжал в Ирландию, видимо, для консультаций», – добавил он.

    По словам Басурина, противники полного перемирия на Украине будут задействовать любые силы и средства не только на территории страны, но и за ее пределами. Спикер отмечает, что обуздание сил, не желающих окончания боевых действий, станет сложной задачей для Трампа. При этом обвинения России в неготовности следовать договоренностям он называет смехотворными.

    «Москва всегда выполняла взятые на себя обязательства, еще с 2014 года в Донбассе. Мы в ДНР видели, как миссия ОБСЕ, которая должна была сохранять мир, играла на стороне Украины, но в итоге мы смогли доказать нашу правоту. Поэтому мы все равно будем добиваться своего. Да, это будет тяжело и долго, но все равно мы выясним, кто был причастен к взрыву на ГИС "Суджа"», – подчеркнул Эдуард Басурин.

    Ранее ВСУ подорвали  ГИС «Суджа». Объект расположен в Курской области, всего лишь в нескольких сотнях метров от границы с Украиной. В Минобороны произошедшее назвали «намеренной провокацией», совершенной с целью дискредитации мирных инициатив президента США. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по статье о совершении теракта.

    По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, действия ВСУ наглядно демонстрируют цену заверений Владимира Зеленского и его команды в контексте договоренностей о 30-дневном энергетическом перемирии, передает ТАСС.

    Позже в интервью журналисту Павлу Зарубину Песков добавил: «Это лишний раз показывает, насколько можно верить и доверять киевским властям». Кроме того, представитель Кремля прокомментировал заявления Киева о том, что Россия якобы сама обстреляла станцию. Данные обвинения он назвал «абсурдными»

    Подрыв ГИС «Суджа» – не первый случай пренебрежения ВСУ к ранее оговоренному режиму. Двумя днями ранее украинские БПЛА атаковали нефтебазу в Краснодарском крае, обеспечивающую перевалку топлива из железнодорожных цистерн в систему Каспийского трубопроводного консорциума. В результате действий противника возник пожар площадью в 10 тыс. кв. метров.

    При этом удар был совершен через несколько часов после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого глава Белого дома выдвинул предложение об отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Российский лидер согласился с инициативой и дал военным соответствующий приказ.

    После этого российская армия сбила семь собственных ударных БПЛА, запущенных для поражения энергетических объектов в Николаевской области. Шесть из них были ликвидированы ЗРПК «Панцирь», еще один – дежурным истребителем Воздушно-космических сил. Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему удар по «Судже» доказывает недоговороспособность офиса Зеленского.

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    23 марта 2025, 16:40 • Видео
    Позор и поражение Каи Каллас

    План главного евродипломата Каи Каллас по срочному обеспечению Украины новым пакетом военной помощи полностью провалился. Это не значит, что Европа окончательно отказалась финансировать конфликт. Это значит, что настало время для унижения Каи Каллас.

    Коментарии (2)
    24 марта 2025, 18:12 • Новости дня
    КТК сообщил о невозможности прокачки нефти из-за уничтожения НПС «Кавказская»
    КТК сообщил о невозможности прокачки нефти из-за уничтожения НПС «Кавказская»
    @ Евгений Самарин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уничтожение НПС «Кавказская» в результате атаки украинских БПЛА привело к невозможности транспортировки нефти через систему КТК.

    После атаки украинских БПЛА на нефтеперекачивающую станцию «Кавказская» транспортировка нефти через нее в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) стала невозможна, передает РИА «Новости». Консорциум сообщил, что работы по восстановлению продолжаются на другой станции – «Кропоткинская».

    Ранее киевский режим совершил повторную атаку на НПС «Кропоткинская», которая также подверглась ударам украинских БПЛА в феврале. В результате первой атаки объем предполагаемой транспортировки на год был снижен, однако после уничтожения станции «Кавказская» консорциум заявил о полной невозможности транспортировки нефти в обозримом будущем.

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    24 марта 2025, 14:38 • Новости дня
    Штурмовик Су-25 потерпел аварию в Приморье

    Минобороны: Су-25 потерпел аварию в Приморье, пилот выжил

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Приморском крае штурмовик Су-25 совершил аварийную посадку при учебном полете, пилот катапультировался и был эвакуирован, его жизни ничего не угрожает, сообщило Минобороны.

    По информации ведомства, полет выполнялся без боекомплекта, а самолет упал в безлюдной местности, не причинив разрушений на земле, передает РИА «Новости».

    По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. В связи с происшествием на место инцидента вылетела комиссия ВКС России для выяснения всех обстоятельств и причин случившегося.

    На прошлой неделе в Волосовском районе Ленинградской области разбился военный вертолет Ми-28.

    В декабре на Камчатке Ан-2 совершил аварийную посадку из-за возможного обледенения, все находившиеся на борту были найдены живыми, а пассажир и пилоты доставлены в больницу.

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    22 марта 2025, 17:40 • Новости дня
    Анонсированы переговоры Путина и Вучича в Москве 9 мая

    Орешкин: Вучич и Путин проведут переговоры в Москве в день 80-летия Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Сербии Александр Вучич посетит Москву 9 мая, в рамках визита пройдут переговоры с Владимиром Путиным, сообщил заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин во время визита в Сербию.

    В ходе визита в Сербию заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин сообщил о планах президента Сербии Александра Вучича посетить Москву 9 мая, в рамках визита пройдут и его переговоры с Владимиром Путиным, передает РИА «Новости» .

    Обсуждение экономических отношений стало одной из ключевых тем переговоров Орешкина с сербскими коллегами. В ходе встречи в сербском правительстве обсуждались перспективы экономического сотрудничества, включая проработку новых проектов и направлений. Орешкин выразил уверенность, что по всем важным вопросам будут найдены решения, устраивающие обе стороны.

    Во время своего визита в Сербию Орешкин также принял участие в церемонии возложения венков к мемориалу Освободителям Белграда. Он отметил гостеприимство сербов и выразил радость от пребывания в Сербии.

    «Каждый раз чувствуешь братский народ», – заявил Орешкин.

    В рамках визита Орешкина планируется также проведение товарищеского матча между футбольными клубами «Партизан» и ЦСКА на стадионе в Белграде.

    День окончания Белградской операции в октябре 1944 года стал важной датой для Сербии, связанной с освобождением от нацистов. В боях за Белград участвовали советские и югославские войска, павшие бойцы которых увековечены мемориалом в центре Белграда, где горит Вечный огонь.

    Ранее Вучич подтвердил, что подразделение вооруженных сил Сербии примет участие в параде Победы 9 мая в Москве.

    Также Вучич подтвердил свое участие в праздновании 80-летия Победы в Москве 9 мая.

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    22 марта 2025, 02:50 • Новости дня
    Ким Чен Ын пожелал России побед и процветания

    Лидер КНДР выразил поддержку спецоперации России на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер КНДР Ким Чен Ын передал пожелания России побед, процветания и удачи на встрече с Сергеем Шойгу, назвав спецоперацию проявлением несгибаемой силы.

    На встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу, прошедшей 21 марта, лидер КНДР Ким Чен Ын пожелал народу России побед, процветания и счастья, передает ЦТАК. Ким Чен Ын также попросил передать теплые пожелания президенту России Владимиру Путину, правительству, армии и народу страны.

    Ким Чен Ын отметил, что специальная военная операция России на Украине является демонстрацией несгибаемой силы русского народа. Он заявил, что КНДР продолжит поддерживать Россию в борьбе за защиту суверенитета и территориальной целостности.

    В ходе встречи также обсуждалась готовность России и КНДР выполнять статьи Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Обе стороны обменялись мнениями по вопросам региональной и международной обстановки, защиты международной справедливости и безопасности.

    Сергей Шойгу от имени президента Владимира Путина передал привет и наилучшие пожелания Ким Чен Ыну, отметив, что реализация достигнутых договоренностей находится под вниманием российского лидера. Встреча прошла в теплой и доверительной атмосфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе беседы обсудил с главой государственных дел КНДР Ким Чен Ыном диалог Москвы и Вашингтона.

    Также сообщалось, что Шойгу передал Ким Чен Ыну послание от российского президента Владимира Путина.

    Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в Пхеньяне обсудил с северокорейскими коллегами график политических контактов на высоком уровне.

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    21 марта 2025, 21:56 • Новости дня
    Режиссер Вырыпаев внесен в реестр иноагентов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минюст России добавил в реестр иностранных агентов российского и польского режиссера Ивана Вырыпаева, а также писателя Михаила Шишкина и других деятелей искусства и журналистики.

    Вместе с Вырыпаевым и Шишкиным в список попали журналист Изида Чаниа, художник Станислав Комиссаров, один из основателей группы «Король и шут» Александр Балунов и журналист Низфа Аршба, передает ТАСС.

    Кроме того, из реестра была исключена в связи с ликвидацией красноярская региональная общественная организация «Мы против СПИДа».

    Ранее министр юстиции Константин Чуйченко сообщил, что в реестре иностранных агентов Минюста России находится 953 лица, из них 224 были исключены.

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    22 марта 2025, 05:05 • Новости дня
    Российские войска уничтожили до 425 военнослужащих ВСУ

    Группировка «Центр» нанесла поражение ВСУ, потеряно более 425 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская группировка «Центр» нанесла значительный урон украинским вооруженным силам, уничтожив более 425 военнослужащих в результате боевых действий.

    Как сообщает РИА «Новости», группировка «Центр» российских вооруженных сил успешно провела операцию против семи украинских бригад и одного полка, что привело к потерям более 425 человек со стороны противника.

    Начальник пресс-центра группировки, Александр Савчук, уточнил, что поражение украинских войск было нанесено в таких районах, как Красноармейск, Новопавловка, Удачное, Димитров, Чумишин, Троицкое, Срибное и Алексеевка.

    По словам Савчука, российские подразделения улучшили свои позиции по переднему краю и нанесли серьезный урон двум механизированным, двум егерским и штурмовой бригадам, а также бригадам морской пехоты и национальной гвардии Украины.

    В результате операции были уничтожены шесть боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113, семь пикапов и четыре орудия полевой артиллерии.

    Потери украинских вооруженных формирований также включили уничтожение значительного количества техники, что ослабило их возможности для выполнения дальнейших боевых задач. Эти события подчеркивают продолжающееся напряжение и боевые действия в зоне конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия за все время боев на Курском направлении потеряла свыше 69 тыс. военнослужащих по данным российского Министерства обороны в пятницу.

    В последние сутки на этом направлении потеряла более 230 военнослужащих. Российские войска нанесли удар по формированиям ВСУ в нескольких населенных пунктах, из-за чего противник потерял более 270 военнослужащих и значительное количество техники.

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    22 марта 2025, 04:45 • Новости дня
    Власти выплатят компенсации жителям дома после атаки БПЛА в Ростове

    Жители дома в Ростове-на-Дону получат выплаты после атаки БПЛА и взрыва

    Tекст: Денис Тельманов

    Ростовские власти приняли решение о выплатах жителям многоквартирного дома, пострадавшего от взрыва после атаки БПЛА, произошедшего на улице Горсоветская.

    Как сообщает ТАСС, глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин объявил о решении выплатить единовременные компенсации жителям многоквартирного дома, пострадавшего в результате атаки беспилотного летательного аппарата. В результате атаки произошел взрыв, нанесший ущерб жилому зданию.

    Скрябин поручил главе Пролетарского района Киладзе З. М. обеспечить необходимую помощь жильцам и организовать выплаты пострадавшим. Информация об этом решении была опубликована в телеграм-канале главы города.

    В результате инцидента на улице Горсоветская было повреждено несколько квартир, жителям которых понадобилась помощь и поддержка. Напомним, что ситуация вызвала общественный резонанс, и власти активно занимаются устранением последствий происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростов-на-Дону и Чертковский район подверглись атаке беспилотников, при этом никто не пострадал, что сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

    В многоэтажном доме в Ростове-на-Дону произошел взрыв беспилотника, в результате которого пострадали два человека, но погибших нет.

    Многоквартирный дом на улице Обороны в Ростове-на-Дону охватил огонь, и для тушения пожара были привлечены 26 сотрудников МЧС и восемь единиц техники.

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    21 марта 2025, 22:26 • Новости дня
    В Подмосковье подросток выстрелил в сверстника из пистолета

    В Люберцах подросток выстрелил из сигнального пистолета в 15-летнего сверстника

    Tекст: Денис Тельманов

    В Люберцах произошла драка между подростками, в ходе которой один из участников использовал сигнальный пистолет, ранив другого подростка, который был госпитализирован с ожогом лба.

    Как сообщает ТАСС, в подмосковных Люберцах на улице Карла Либкнехта произошла драка между подростками, в ходе которой один из них выстрелил в своего сверстника из сигнального пистолета. Пострадавший был госпитализирован с ожогом лба.

    По данным пресс-службы ГСУ СК по Московской области, инцидент произошел вечером 21 марта. В результате происшествия 15-летний пострадавший был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

    По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В данный момент правоохранительные органы выясняют все обстоятельства инцидента и пытаются установить всех участников драки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве задержали пьяного мужчину, который напал с ножом на сотрудника службы безопасности столичного метрополитена, а на станции московского метро «Тверская» между двумя пассажирами вспыхнула драка с применением молотка, в результате которой один из них получил травмы и был задержан; в Рязани ученик школы выстрелил из игрушечного пистолета в сверстника, который был госпитализирован.

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    22 марта 2025, 15:19 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении дрона ВСУ сеткометом
    Минобороны сообщило об уничтожении дрона ВСУ сеткометом
    @ Александр Харченко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Военнослужащие группировки «Север» в Харьковской области уничтожили дрон ВСУ с помощью сеткомета, установленного на беспилотнике, сообщает Минобороны.

    По данным ведомства, военнослужащие группировки «Север» успешно нейтрализовали дрон ВСУ в Харьковской области, применив сеткомет, установленный на беспилотнике, передает ТАСС.

    Ранее российские силы ПВО нейтрализовали за ночь 43 украинских беспилотника, большинство из которых было сбито над Волгоградской областью.

    До этого российские средства ПВО уничтожили за ночь 46 украинских беспилотников, большинство из которых было сбито над Белгородской областью.

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    22 марта 2025, 05:20 • Новости дня
    Группировка «Восток» сбила 11 украинских беспилотников за сутки

    Группировка «Восток» нанесла поражение четырем украинским бригадам, сбив 11 дронов

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение суток группировка «Восток» сбила пять украинских беспилотников самолетного типа и шесть коптеров «Баба-Яга», а также нанесла поражение четырем украинским бригадам.

    Как сообщает РИА «Новости», группировка «Восток» продолжила активные действия, углубляясь в оборону противника. В результате были поражены формирования двух механизированных, аэромобильной и егерской бригад на территории в районах Богатыря, Комара, Федоровки и Веселого.

    Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что за сутки украинская сторона потеряла более 130 военнослужащих, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Также были уничтожены семь пунктов управления украинской беспилотной авиацией.

    Среди сбитых беспилотников числятся пять самолетного типа, а также шесть тяжелых коптеров «Баба-Яга». Эти действия стали частью продолжающейся операции по углублению контроля над стратегически важными районами на линии фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО нейтрализовали за ночь 43 украинских беспилотника, большинство из которых было сбито над Волгоградской областью.

    Российские средства ПВО уничтожили за ночь 46 украинских беспилотников, большинство из которых было сбито над Белгородской областью.

    Три украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены средствами ПВО над территорией Крыма сегодня утром.

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    22 марта 2025, 08:21 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 47 украинских беспилотников

    Минобороны: Система ПВО за ночь сбила 47 украинских беспилотников

    Tекст: Александра Юдина

    Силы противовоздушной обороны России за ночь уничтожили 47 украинских дронов, из них 12 сбиты над Воронежской областью, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что 12 дронов были уничтожены над Воронежской областью, 11 – над Белгородской. В Ростовской области было сбито шесть беспилотников, в Волгоградской – четыре, в Астраханской – три. По одному дрону было нейтрализовано над Брянской, Курской и Самарской областями.

    В акватории Черного моря средства ПВО сбили семь беспилотников, а один дрон был уничтожен над Азовским морем.

    Накануне российские силы ПВО нейтрализовали за ночь 43 украинских беспилотника, большинство из которых было сбито над Волгоградской областью.

    До этого российские средства ПВО уничтожили за ночь 46 украинских беспилотников, большинство из которых было сбито над Белгородской областью.

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    22 марта 2025, 08:57 • Новости дня
    Сотрудники МЧС России пострадали в Горловке при атаке беспилотника

    Tекст: Александра Юдина

    В Горловке Донецкой Народной Республики четверо сотрудников МЧС России получили ранения после атаки беспилотника, сбросившего взрывоопасный предмет на пожарную автоцистерну, сообщает пресс-служба МЧС.

    По данным ведомства, четыре сотрудника МЧС получили ранения в Горловке ДНР при атаке беспилотника, передает ТАСС.

    В пресс-службе рассказали, что сотрудники следовали на вызов, когда их пожарная автоцистерна подверглась нападению вражеского дрона, который сбросил взрывоопасный предмет.

    В результате атаки пострадали четверо сотрудников МЧС. По данным пресс-службы ведомства, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Информация о состоянии здоровья сотрудников пока не разглашается.

    Горловка систематически подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Несколькими днями ранее в результате обстрела пострадали четыре мирных жителя в Горловке. Также сообщалось, что при этом обстреле пострадал подросток. До этого число раненых в Горловке после обстрела достигло 11 человек.

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    24 марта 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин поблагодарил ОАЭ за посредничество в обменах пленными

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность президенту ОАЭ за помощь в обменах пленными между Россией и Украиной, а также обсудил с ним российско-американский диалог по урегулированию украинского конфликта.

    Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщил Кремль в Telegram-канале. Президент России выразил признательность за активное посредническое содействие ОАЭ в обменах удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

    Лидеры также обсудили развитие российско-американского диалога, направленного на мирное урегулирование украинского конфликта и нормализацию двусторонних связей между Москвой и Вашингтоном. Аль Нахайян выразил поддержку усилиям России и США, отметив важность консультаций в Эр-Рияде.

    Путин и Аль Нахайян положительно оценили уровень российско-эмиратских отношений стратегического партнерства и выразили готовность продолжать реализацию взаимовыгодных проектов в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Они также подчеркнули важность координации в рамках «ОПЕК плюс».

    Путин поздравил эмиратского лидера и народ с началом священного для мусульман месяца Рамадан.

    Ранее президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян передал президенту России Владимиру Путину приветствие и пожелания дальнейшего процветания России.

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