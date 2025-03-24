Казахстан заявил о скорой постройке портового терминала в Черном море в Грузии

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«У нас хорошие активы в Батуми – это Батумский морской порт и Батумский НПЗ, – сказал он. – В ближайшее время мы завершим строительство нового терминала в порту Поти, это инвестиция объемом 30 миллионов долларов».

По словам посла, активизация двусторонних отношений необходима для развития «срединного коридора» Великого Шелкового пути, выгодного как Казахстану, так и Грузии.

«Казахстан построил два терминала в Китае, где формируются грузы, которые далее следуют по «срединному коридору», в том числе через Грузию. Важно, чтобы и грузинская инфраструктура была готова к увеличению объемов перевозки грузов», – объяснил Малик Мурзалин решение Казахстана построить терминал в Поти.

По его словам, товарооборот между Грузией и Казахстаном за последние три года вырос в три с половиной раза и составил в 2024 году 922 миллиона долларов.

«В прошлом году через Грузию по «срединному коридору» прошло 4,5 млн тонн грузов. В планах – 10 млн тонн в 2027 году», – сообщил посол.

Он также отметил, что в Казахстан с удовольствием ввозят большие объемы грузинских вин и минеральных вод. Также Грузия развивает производство оливок в Казахстане.

В феврале премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посетил Казахстан с официальным визитом.