Никакого ликования по поводу возможного мира не будет. Настанет строгое, сосредоточенное время, за которое страна постарается решить проблемы, накопившиеся в период СВО. Это будет время мирной мобилизации.5 комментариев
Женщина погибла после атаки дрона на автомобиль в Белгородской области
В Белгородской области украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль, что привело к гибели женщины и серьезным ранениям ее дочери, находившейся за рулем.
В результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль в селе Новостроевка-Первая Белгородской области погибла женщина, сообщает ТАСС. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что беспилотник атаковал машину, в которой находились мать и ее дочь. Женщина скончалась на месте от полученных ранений до приезда медиков.
Дочь погибшей, находившаяся за рулем, получила серьезные ранения, включая травматическую ампутацию ноги. Она была доставлена в Грайворонскую центральную районную больницу, где ей оказывают медицинскую помощь.
В хуторе Барилов Ракитянского района также произошла атака дрона на легковой автомобиль. Пострадавший мужчина получил множественные осколочные ранения и был доставлен в Ракитянскую центральную районную больницу. После оказания необходимой помощи его планируют перевести в городскую больницу № 2 Белгорода. Автомобиль получил повреждения.
Напомним, в Курской области из-за атаки БПЛА загорелась хозпостройка в поселке Конышевка, женщина получила ожоги.