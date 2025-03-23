Байден позволил Chevron перевести властям Венесуэлы сотни миллионов долларов

СК: Спецслужбы недружественного государства организовали теракт в «Крокусе»

Tекст: Александра Юдина

На сайте ведомства указано, что собранные доказательства свидетельствуют о том, что иностранные спецслужбы привлекли к совершению атаки членов международной террористической организации. В ходе проведения следственных мероприятий установлены и задержаны исполнители теракта, а также другие соучастники.

На данный момент завершены следственные действия в отношении 19 обвиняемых, которые находятся под стражей. Эти лица продолжают ознакомление с материалами дела, в то время как еще ряд подозреваемых объявлены в розыск.

Следствие восстановило хронологию действий соучастников на всех этапах подготовки и исполнения теракта, включая момент нападения и попытку бегства. Установлено, что в зависимости от роли в преступлениях были привлечены к ответственности лица, предоставлявшие жилье, транспорт и оружие, а также финансировавшие террористическую деятельность.

Собранные доказательства позволяют сделать вывод о причастности всех фигурантов к инкриминируемым преступлениям.

Ранее СК сообщал, что шестеро граждан из Средней Азии, обвиняемых в организации теракта в «Крокус сити холл», находятся под заочным арестом и объявлены в международный розыск. В начале марта председатель СК России Александр Бастрыкин подтвердил завершение расследования по делу о теракте в «Крокусе».