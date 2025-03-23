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Байден позволил Chevron перевести властям Венесуэлы сотни миллионов долларов
Bloomberg узнало о разрешении Байдена корпорации Chevron заплатить властям Венесуэлы сотни миллионов долларов
Администрация Джо Байдена дала разрешение Chevron на перевод сотен миллионов долларов правительству Венесуэлы в обход санкционного запрета, пишет Bloomberg.
По данным Bloomberg, это стало возможным благодаря секретному дополнению к генеральной лицензии минфина США от ноября 2022 года. Первоначально лицензия позволяла Chevron ограниченные финансовые операции в Венесуэле, но запрещала выплаты налогов и дивидендов правительству Николаса Мадуро. Однако дополнение разрешило такие выплаты как «необходимые для продолжения бизнеса» в стране, передает РИА «Новости».
В документах указано, что Chevron задекларировала перед властями Венесуэлы налоговые обязательства на сумму около 300 млн долларов в 2023 году. Конгрессмен-республиканец Мария Эльвира Саласар призвала отозвать лицензию компании, назвав действия администрации Байдена неприемлемыми. В то время как в минфине США отказались комментировать ситуацию, Chevron заявила, что всегда действует в соответствии с законодательством США.
Как напоминает агентство, Chevron осталась единственной крупной нефтяной компанией США с активами в Венесуэле после национализации при Уго Чавесе в 2000-х годах. Байден в 2022 году разрешил компании возобновить добычу нефти, в обмен на обещания Мадуро провести демократические выборы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты подтвердили, что не признают Мадуро легитимным президентом Венесуэлы. В марте власти США обязали компанию Chevron за месяц покинуть Венесуэлу. Белый дом обвинил Венесуэлу в нарушении договоренностей и объявил об отмене «уступок» по санкциям.