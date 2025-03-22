Турецкая полиция провела массовые задержания участников протестов

  • Новость часаСербия отозвала голос против России на Генассамблее ООН
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США подвергают уничтожению один из главных символов Франции
    Умерла звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина
    Овечкин назвал матч НХЛ и КХЛ первым шагом к снятию ограничений для спортсменов
    Назван представитель России на «Интервидении»
    СК: Спецслужбы недружественного государства организовали теракт в «Крокусе»
    Марочко: Российские войска формируют огневой мешок вокруг ВСУ в Часовом Яре
    Киев запрещал отступать из Суджи украинским военным, угрожая репрессировать их семьи
    Уиткофф передал Путину пожелание Трампа
    Назван срок принятия решения об участии сборной России по хоккею на ОИ-2026
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа склонит Америку к общей борьбе с Россией

    Вопреки распространённому стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Разгром «зеленых» начался с Greenpeace

    Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.

    23 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Какая судьба может ждать Илона Маска

    Особенности политического выживания диаметрально противоположны тому, чему учат в школе. Слишком часто быть правым опасно, как и быть слишком ярким. Но самое опасное – случайно затмить правителя. Тот никогда об этом не забудет, хотя ответ может последовать далеко не сразу.

    5 комментариев
    22 марта 2025, 13:46 • Новости дня

    Турецкая полиция провела массовые задержания участников протестов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Турецкая полиция задержала 343 участника акций протеста, прошедших в нескольких крупных городах, включая Стамбул и Анкару, после массовых выступлений оппозиции.

    В пятницу вечером в Стамбуле, Анкаре, Измире, Адане, Анталье, Чанаккале, Эскишехире, Конье и Эдирне турецкая полиция задержала более 340 участников акций протеста, сообщает ТАСС. Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что задержания производились в рамках расследования, проведенного в координации с Генпрокуратурой Стамбула. Он подчеркнул, что власти не дадут шанса тем, кто угрожает общественному порядку и безопасности страны.

    Протестные акции начались в среду после задержания оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу и около ста человек по обвинениям в коррупции и связях с террористами. Несмотря на запрет властей Анкары, Измира и Стамбула на массовые демонстрации, митинги и акции продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Анкаре произошли столкновения манифестантов с полицией, которые поддерживали мэра Стамбула. Президент Турции Таип Эрдоган предостерег оппозицию от попыток создать хаос на улицах страны. Протесты в поддержку мэра Стамбула продолжились и в других городах Турции.

    21 марта 2025, 18:07 • Новости дня
    Комитет Рады одобрил разрешающий расстреливать митингующих законопроект

    На Украине одобрили законопроект о применении огнестрельного оружия против митингующих

    Комитет Рады одобрил разрешающий расстреливать митингующих законопроект
    @ Виталий Залесский/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Комитет Верховной Рады одобрил законопроект, позволяющий Нацгвардии применять огнестрельное оружие против митингующих без предупреждения.

    Правоохранительный комитет Верховной Рады одобрил законопроект № 10311, дающий Национальной гвардии Украины право применять огнестрельное оружие против митингующих, сообщает «Центр противодействия коррупции». Этот законопроект предусматривает использование оружия для прекращения массовых беспорядков без предварительного предупреждения участников митингов, пишет украинское издание «Страна».

    Если закон будет принят, Нацгвардия также сможет использовать резиновые и пластиковые дубинки, слезоточивый газ и электрошокеры. В законопроекте предусматривается маркировка нарушителей краской, а также использование беспилотников для наблюдения за митингами.

    Напомним, в феврале возле американского посольства в Киеве собрались несколько десятков человек с украинскими и американскими флагами.

    Коментарии (45)
    21 марта 2025, 22:12 • Новости дня
    Умер советский перебежчик и шпион Олег Гордиевский

    Работавший на КГБ и британскую разведку Гордиевский умер в возрасте 86 лет

    Умер советский перебежчик и шпион Олег Гордиевский
    @ REUTERS/Fiona Hanson/Pool

    Tекст: Вера Басилая

    Советский перебежчик Олег Гордиевский, работавший одновременно на КГБ и британскую разведку, скончался на 87-м году жизни, сообщает BBC News.

    Как сообщает BBC News, Олег Гордиевский, работавший на КГБ и британскую разведку, скончался в возрасте 86 лет. Гордиевский был одним из самых известных шпионов XX века.

    Гордиевский, высокопоставленный офицер КГБ, был завербован британской разведкой в 1974 году во время работы в Копенгагене. В 1982 году его направили в Лондон, где он стал главой резидентуры КГБ.

    В 1985 году его вызвали в Москву из-за подозрений в антигосударственной деятельности, но после допроса ему удалось сбежать в Британию. Это стало возможным благодаря информации от экс-сотрудника ЦРУ Олдрича Эймса, который сообщил советской разведке о работе Гордиевского на британскую МИ-6. Он был вывезен в Финляндию в багажнике британского дипломатического автомобиля, а затем перелетел из Норвегии в Великобританию.

    Гордиевский был заочно приговорен в СССР к смертной казни за государственную измену. По данным издания Guardian, его тело было обнаружено в доме в графстве Суррей, где он находился под охраной.


    Коментарии (40)
    22 марта 2025, 12:56 • Видео
    «Майдан» в Турции. Эрдоган устоит?

    На конец недели Турции обещана попытка «цветной революции». Бунт народа вызван арестом главного противника президента Реджепа Эрдогана, неформального лидера оппозиции и мэра Стамбула Экрема Имамоглу. У турок поднакопилось претензий к своему лидеру. Устоит ли Эрдоган?

    Коментарии (0)
    22 марта 2025, 03:12 • Новости дня
    Спецпосланник Трампа: Украина согласилась на президентские выборы

    Стивен Уиткофф заявил о согласии Украины на проведение президентских выборов

    Tекст: Денис Тельманов

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф подтвердил, что руководство Украины согласилось на проведение президентских выборов, о чем он сообщил в интервью Такеру Карлсону.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, выступая в интервью у американского журналиста Такера Карлсона, заявил о согласии руководства Украины на проведение президентских выборов, пишет ТАСС.

    Карлсон напомнил о позиции России, согласно которой текущий лидер Украины не избран, что делает невозможным заключение соглашений с этой страной. В ответ на вопрос журналиста о вероятности проведения выборов Уиткофф подтвердил: «Да, они состоятся. Они [руководство Украины] уже согласились на это. Выборы на Украине пройдут».

    Кроме того, Уиткофф отметил изменения в отношении Украины к вопросу членства в НАТО, заявив, что президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак в значительной степени признали невозможность вступления страны в альянс. По его словам, это признание стало результатом их осознания текущей международной обстановки.

    Также Уиткофф высказался о возможном введении в течение следующей недели моратория на боевые действия в Черном море между Украиной и Россией. Он подчеркнул, что обе стороны продолжают обстреливать корабли друг друга, но соглашение о прекращении огня может быть достигнуто после обсуждения некоторых деталей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украину не приглашают в НАТО из-за отсутствия поддержки со стороны США.

    Вашингтон декларировал дипломатическую победу, сообщив, что Украина готова на немедленное перемирие, и «теперь мяч на стороне Москвы», что стало итогом переговоров делегаций Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии и фактически капитуляцией Киева перед США.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность к диалогу с президентом России Владимиром Путиным, но подчеркнул, что обсуждение должно состояться при согласии украинского лидера Владимира Зеленского и европейских партнеров.

    Коментарии (26)
    21 марта 2025, 18:54 • Новости дня
    В Сети появились фото замаскированных под спецназ России украинских боевиков
    В Сети появились фото замаскированных под спецназ России украинских боевиков
    @ mil.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные из сил специальных операций (ССО) опубликовали фотографии, где они запечатлены в форме российского спецназа, боевики также использовали для обмана российское вооружение.

    Украинские военные из 8-го полка ССО ВСУ использовали снаряжения от российских брендов «АрсАрма» и «Техинком», передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Архангелы спецназа».

    На фото боевики вооружены автоматами АК-74, АК-105 и АК-12, у них на форме есть российские шевроны и атрибутика.

    Отмечается, что все это обмундирование и оружие украинские военные взяли как трофеи у российских военных. Вероятно, все украденное планируется использовать для диверсий.

    Ранее в городе Селидово в ДНР российские военные уничтожили украинских диверсантов в российской форме.

    Коментарии (3)
    21 марта 2025, 21:24 • Новости дня
    Назван способ подрыва ВСУ трубы газопровода на ГИС «Суджа»

    СМИ: ВСУ взорвали трубу газопровода на ГИС «Суджа» динамитом

    Назван способ подрыва ВСУ трубы газопровода на ГИС «Суджа»
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска заминировали газовую трубу на ГИС «Суджа», использовав динамит, в результате чего поврежден один из отрезков 30-метрового участка, а остаточный газ внутри трубы загорелся, сообщили СМИ.

    Украинские войска заминировали газовую трубу на газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» с использованием динамита, передает RT.

    Взрывом был поврежден один из 30-метровых отрезков трубы. На участке, где произошел подрыв, находится четыре трубы, которые ведут на Украину и разветвляются на разные направления.

    Взорванная ветка называется «Прогресс», она предназначена для поставок газа в Европу. В результате инцидента целыми остались только две трубы, которые идут в направлении Киева. Сообщается, что внутри взорванной трубы находился остаточный газ, который и загорелся после взрыва.

    Минобороны назвало подрыв ГИС «Суджа» провокацией Киева против мирных инициатив президента США Дональда Трампа. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту подрыва станции.

    Дмитрий Песков отверг заявления Киева о том, что Россия якобы сама обстреляла газораспределительную станцию в Судже. Эксперты назвали подрыв ГИС «Суджа» признанием Украины в собственной недоговороспособности.

    Коментарии (3)
    21 марта 2025, 19:20 • Новости дня
    Премьер Бельгии назвал конфискацию активов России «актом войны»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что возможная конфискация Евросоюзом замороженных российских активов на сумму 210 млрд долларов будет рассматриваться как акт войны.

    Барт Де Вевер выразил опасение, что конфискация Евросоюзом российских активов может привести к серьезным последствиям, сообщает Politico, передает ТАСС. Он подчеркнул, что если у кого-то отбирают 210 млрд долларов, это неизбежно ведет к последствиям, которые нельзя недооценивать.

    Премьер Бельгии указал, что что замороженные активы нельзя рассматривать как простую копилку, которую можно разбить и использовать средства по своему усмотрению.

    Ранее Евросоюз принял решение продолжать санкционное давление на Россию и удерживать ее замороженные активы до завершения военных действий на Украине.

    До этого Европейская комиссия предоставила Украине 1 млрд евро в рамках кредита «Группы семи», который должен быть погашен доходами от замороженных российских активов в ЕС.

    Коментарии (10)
    21 марта 2025, 19:56 • Новости дня
    Полиция Дубая опровергла связь травм украинской модели Ковальчук с сексуальным рабством
    Полиция Дубая опровергла связь травм украинской модели Ковальчук с сексуальным рабством
    @ @ae3marylu

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Причиной тяжелых травм украинской модели Марии Ковальчук стало падение с большой высоты на на строительной площадке в Дубае, сообщает местная полиция. Ранее сообщалось, что Ковальчук пропала после того, как отправилась на закрытую вечеринку с шейхами и попала в сексуальное рабство.

    Местная полиция установила, что Ковальчук вошла в одиночку на закрытую строительную площадку в Дубае и упала с большой высоты, пишет РИА «Новости». Отмечается, что модель искали много дней.

    Полиция призвала общественность и СМИ воздерживаться от распространения непроверенной информации и уважать частную жизнь семьи Ковальчук. По данным правоохранителей, инцидент не был связан с насильственными действиями.

    При этом родственники Ковальчук ранее заявляли о возможном нахождении девушки в «сексуальном рабстве».

    До этого СМИ писали, что Ковальчук пропала после вечеринки у местного шейха в Дубае 9 марта, где ее якобы видели в сопровождении двух мужчин, связанных с модельным бизнесом. Ее нашли на обочине у дороги с множественными переломами конечностей и позвоночника. Сейчас украинка находится в больнице в тяжелом состоянии.

    Коментарии (23)
    21 марта 2025, 18:46 • Новости дня
    Boeing получил контракт на разработку «самого смертоносного самолета в истории»

    Трамп объявил о контракте с Boeing на разработку истребителя F-47 шестого поколения

    Boeing получил контракт на разработку «самого смертоносного самолета в истории»
    @ Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп сообщил о присуждении компании Boeing контракта на создание истребителя F-47 шестого поколения, который уже почти пять лет проходит тайные испытания.

    Американский лидер объявил о заключении контракта с компанией Boeing на разработку и производство истребителя шестого поколения. Этот контракт предполагает создание новейшего истребителя F-47, передает РИА «Новости».

    По его словам, экспериментальная версия F-47 уже почти пять лет проходит тайные испытания и обещает стать «самым смертоносным самолетом в истории».

    Ранее ВВС США инициировали проверку 89 самолетов-заправщиков KC-46A Pegasus компании Boeing после обнаружения трещин, которые выявлены на двух из четырех новых самолетов.

    Коментарии (25)
    21 марта 2025, 18:38 • Новости дня
    Marca: Ученые нашли сеть подземных сооружений под пирамидами Гизы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Под пирамидой Хефрена в Гизе обнаружили сеть подземных сооружений, включая пятиуровневые структуры и спиральные колодцы, уходящие на сотни метров вглубь, пишет испанская газета Marca.

    Исследование, опубликованное Marca, предполагает, что пирамиды могут служить чем-то большим, нежели гробницами, передает RT. Согласно материалу издания, радиолокационное оборудование якобы выявило пять идентичных структур под пирамидой Хефрена, каждая из которых имеет пять уровней и покатую крышу.

    Газета пишет, что ниже этих структур располагаются восемь полых спиральных колодцев, уходящих на 648 метров вглубь земли, соединенных двумя помещениями шириной 80 метров. Исследователи считают, что все эти сооружения имеют искусственное происхождение и не могли возникнуть в результате природных явлений, говорится в статье.

    Однако проект, проводимый под началом Каирского университета, подобных конструкций не обнаружил. Автор исследования, журналист и блогер Грег Риз, известен в сети как сторонник конспирологических теорий.

    Ранее группа физиков из США и Швейцарии нашла аномалии в квантовых отклонениях, которые могут указывать на существование параллельных миров.

    Коментарии (9)
    21 марта 2025, 16:25 • Новости дня
    Британский генерал похвастался способностью Лондона уничтожить 40 городов России

    Контр-адмирал Британии Пэрри сообщил о возможности ракет Trident уничтожить 40 городов России

    Британский генерал похвастался способностью Лондона уничтожить 40 городов России
    @ MC2 Thomas Gooley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Контр-адмирал ВМС Британии в отставке Крис Пэрри заявил, что подлодки, вооруженные баллистическими ракетами Trident, могут уничтожить 40 городов в России.

    Пэрри в интервью The Telegraph сообщил, что британские атомные подводные лодки, вооруженные баллистическими ракетами Trident, способны уничтожить сорок российских городов. По его словам, это оружие должно вызывать страх у любого мирового лидера. Пэрри также отметил, что Россия не в состоянии защититься от атаки баллистических ракет, пишет «Коммерсант».

    При этом издание указывает на беспокойство в связи с возрастом британского флота. Самая новая атомная подводная лодка HMS Vengeance была введена в эксплуатацию в 1999 году, и ее возраст вызывает опасения. Неполадки на подлодке могут привести к катастрофическим последствиям.

    Как сообщает The Sun, у Великобритании есть четыре атомные подлодки типа Vanguard: HMS Victorious, HMS Vanguard, HMS Vigilant и HMS Vengeance, но из них только две находятся в пригодном для эксплуатации состоянии. В XXI веке британские ВМС провели пять запусков ракет Trident II D5, последний из которых в 2016 году был неудачным.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз начал работу над созданием нового боевого корабля, который планируется принять на вооружение в 2040-х годах, с бюджетом программы более 20 млрд евро.

    Коментарии (33)
    21 марта 2025, 16:41 • Новости дня
    Журналист Киселев сообщил о проблемах со здоровьем

    Журналист Киселев сообщил, что заболел пневмонией

    Журналист Киселев сообщил о проблемах со здоровьем
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ведущий новостной программы «Вести» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев заявил о своем заболевании пневмонией, из-за чего ему рекомендовали соблюдать щадящий режим и передать эфир своему коллеге Евгению Попову.

    «Подхватил тут пневмонию, и врачи пока прописали щадящий режим», – сообщил Киселев, передает Ura.ru.

    В связи с болезнью Киселева, на этой неделе роль ведущего итогового выпуска новостей выполнит Евгений Попов. Отмечается, что Попов уже не впервые заменяет своего коллегу в эфире.

    Киселев выразил свое доверие коллеге, называя его «очень ярким, талантливым и высокоработоспособным журналистом». Ведущий добавил, что предстоящий выпуск будет интересным, и собирается следить за трансляцией вместе с другими зрителями.

    Ранее сообщалось, что в России уже третью неделю подряд регистрируется более 1,1 млн случаев ОРВИ и гриппа, при этом в ряде регионов наблюдается снижение заболеваемости.

    Коментарии (6)
    21 марта 2025, 15:16 • Новости дня
    Минобороны показало бегство из Курской области маскирующегося кустом украинского военного
    Минобороны показало бегство из Курской области маскирующегося кустом украинского военного
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский военнослужащий, сбежавший из Курской области, пытался притворяться кустом, но его заметили российские операторы беспилотников, сообщило Министерство обороны России в пятницу.

    Операторы дронов заметили украинского военного в Сумской области в ходе воздушной разведки, он пользовался кустом для маскировки, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Министерство опубликовало соответствующее видео. В ролике запечатлен бегущий по грунтовой дороге между пустыми полями «куст». Запись сделана в дневное время суток.

    Напомним, за последнюю неделю ВС России освободили три населенных пункта в Курской и Запорожской областях.

    Коментарии (7)
    22 марта 2025, 10:47 • Новости дня
    СК: Спецслужбы недружественного государства организовали теракт в «Крокусе»
    СК: Спецслужбы недружественного государства организовали теракт в «Крокусе»
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спецслужбы недружественного государства причастны к теракту в «Крокус сити холл» с целью дестабилизации обстановки в стране, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

    На сайте ведомства указано, что собранные доказательства свидетельствуют о том, что иностранные спецслужбы привлекли к совершению атаки членов международной террористической организации. В ходе проведения следственных мероприятий установлены и задержаны исполнители теракта, а также другие соучастники.

    На данный момент завершены следственные действия в отношении 19 обвиняемых, которые находятся под стражей. Эти лица продолжают ознакомление с материалами дела, в то время как еще ряд подозреваемых объявлены в розыск.

    Следствие восстановило хронологию действий соучастников на всех этапах подготовки и исполнения теракта, включая момент нападения и попытку бегства. Установлено, что в зависимости от роли в преступлениях были привлечены к ответственности лица, предоставлявшие жилье, транспорт и оружие, а также финансировавшие террористическую деятельность.

    Собранные доказательства позволяют сделать вывод о причастности всех фигурантов к инкриминируемым преступлениям.

    Ранее СК сообщал, что шестеро граждан из Средней Азии, обвиняемых в организации теракта в «Крокус сити холл», находятся под заочным арестом и объявлены в международный розыск. В начале марта председатель СК России Александр Бастрыкин подтвердил завершение расследования по делу о теракте в «Крокусе».

    Коментарии (20)
    21 марта 2025, 20:07 • Новости дня
    Монголия завершает оценку проекта газопровода из России в Китай через свою территорию
    Монголия завершает оценку проекта газопровода из России в Китай через свою территорию
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госэкспертиза Монголии ожидается завершение работ по оценке воздействия проекта газопровода «Союз Восток» на окружающую среду, который будет продолжением «Силы Сибири – 2» в Китай.

    Министр энергетики России Сергей Цивилев обсудил этот проект на рабочей встрече с монгольским послом Зандаахуу Энхболдом, передает ТАСС.  В ходе встречи Цивилев подчеркнул, что строительство газопровода укрепит российско-монгольское сотрудничество и придаст ему новый импульс. Также обсуждались проекты по реконструкции ТЭЦ в Монголии и использование российских стандартов в совместных энергетических инициативах.

    Проект «Сила Сибири – 2» предусматривает транспортировку газа из Ямала и Западной Сибири в Китай с максимальной мощностью 50 млрд куб. метров в год. В декабре 2023 года сообщалось, что условия строительства были окончательно согласованы между Газпромом и китайской CNPC. В настоящее время ведутся изыскательские работы по маршруту через Монголию.

    Ранее посол Китая выразил уверенность в запуске «Силы Сибири – 2».

    Коментарии (7)
    21 марта 2025, 17:44 • Новости дня
    Дегтярев: На Олимпиаде-2028 сборная России выступит в полном составе и под своим флагом
    Дегтярев: На Олимпиаде-2028 сборная России выступит в полном составе и под своим флагом
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев выразил уверенность в том, что российская сборная будет участвовать в Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе под национальным флагом и в полном составе.

    Как сообщает RT, Дегтярев отметил, что для этого уже создана необходимая программа и ведется активная подготовка спортсменов. В своем интервью каналу «Россия 24» министр подчеркнул: «По крайней мере, мы все для этого сделаем». Он также сообщил о намерении в ближайшее время отправиться в Лозанну для проведения переговоров с Международным олимпийским комитетом (МОК).

    В понедельник экс-президент МОК Томас Бах сообщил, что пока отсутствуют конкретные результаты относительно возвращения российских спортсменов на международные соревнования, подчеркнув необходимость соблюдения Олимпийской хартии. В марте Бах обратился к федерациям зимних видов спорта с призывом изучить возможность допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

    Ранее Дегтярев сообщил о решении проблемы несогласованности в отношениях с международными спортивными федерациями, что мешало возвращению российских спортсменов на международные соревнования.

    Коментарии (10)
    Главное
    Мемориал жертвам теракта в «Крокусе» открыли в Красногорске
    ПВО сбила украинский МиГ-29
    Пушков: Отношение США к событиям на Украине постепенно меняется
    Турецкая полиция провела массовые задержания участников протестов
    Спецпосланник Трампа: Украина согласилась на президентские выборы
    Блогерство официально признали видом экономической деятельности
    Синоптики предсказали солнечные выходные в Москве

    Что ждет поставки российской нефти в Индию и Китай после мира на Украине

    Индия и Китай серьезно нарастили закупку российской нефти во время украинского конфликта. Однако договоренности о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре дают надежду на мирное соглашение и возможную отмену санкций. Что будет с поставками нефти из России в Индию и Китай после того, как санкции снимут? Ведь в этом случае скидка на Urals уйдет в прошлое или значительно уменьшится. Подробности

    Перейти в раздел

    Враги России и Трампа готовят удар из могилы

    Президент США Дональд Трамп показывает такую прыть, какой мало кто ждал: проехался по «глубинному государству» катком и поручил Илону Маску осушить «вашингтонское болото». Демократы – партия Джо Байдена – кажутся поверженными и униженными. Но в реальности у Трампа очень много проблем – при нем Америку побили даже по яйцам. Подробности

    Перейти в раздел

    Энергетическое перемирие станет проверкой влияния Трампа на Зеленского

    Несмотря на оговоренное Владимиром Путиным и Дональдом Трампом энергетическое перемирие в рамках СВО, войска противника нанесли удар по объекту нефтяной промышленности в Краснодарском крае. В Москве действия ВСУ оценили как попытку подрыва миротворческих инициатив лидеров России и США. Но может ли Трамп принудить Зеленского к выполнению договоренностей? Подробности

    Перейти в раздел

    Германский милитаризм возвращается в гитлеровскую эпоху

    «Те же самые страны, которые были денацифицированы и демилитаризованы – Германия и Япония, возвращают и идею реваншизма, и возможность милитаризироваться». Такими словами эксперты объясняют беспрецедентное решение ФРГ изменить конституцию страны – ради борьбы с «русской угрозой». Возрождение германского милитаризма должно пугать далеко не только Россию. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Европа склонит Америку к общей борьбе с Россией

      Вопреки распространённому стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.

      0 комментариев
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Разгром «зеленых» начался с Greenpeace

      Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.

      23 комментария
    • Сергей Лебедев Сергей Лебедев
      Какая судьба может ждать Илона Маска

      Особенности политического выживания диаметрально противоположны тому, чему учат в школе. Слишком часто быть правым опасно, как и быть слишком ярким. Но самое опасное – случайно затмить правителя. Тот никогда об этом не забудет, хотя ответ может последовать далеко не сразу.

      5 комментариев
    Перейти в раздел

    • «Майдан» в Турции. Эрдоган устоит?

      На конец недели Турции обещана попытка «цветной революции». Бунт народа вызван арестом главного противника президента Реджепа Эрдогана, неформального лидера оппозиции и мэра Стамбула Экрема Имамоглу. У турок поднакопилось претензий к своему лидеру. Устоит ли Эрдоган?

    • Новый конфликт Зеленского и Трампа

      Владимир Зеленский отказался передавать под контроль США энергетические объекты Украины, но американцы ведут себя так, как будто он согласился. Что происходит? И причем здесь Запорожская АЭС?

    • Новый канцлер Германии предал Германию

      В пятницу верхняя палата парламента Германии утвердит изменение в Конституции, с помощью которого новый канцлер Фридрих Мерц загонит страну в долги. Ради этого он отказался от обещаний, которые давал избирателям. Предал их ради второй холодной войны.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............