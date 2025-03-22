Турецкая полиция провела массовые задержания участников протестов

Tекст: Дмитрий Зубарев

В пятницу вечером в Стамбуле, Анкаре, Измире, Адане, Анталье, Чанаккале, Эскишехире, Конье и Эдирне турецкая полиция задержала более 340 участников акций протеста, сообщает ТАСС. Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что задержания производились в рамках расследования, проведенного в координации с Генпрокуратурой Стамбула. Он подчеркнул, что власти не дадут шанса тем, кто угрожает общественному порядку и безопасности страны.

Протестные акции начались в среду после задержания оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу и около ста человек по обвинениям в коррупции и связях с террористами. Несмотря на запрет властей Анкары, Измира и Стамбула на массовые демонстрации, митинги и акции продолжаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Анкаре произошли столкновения манифестантов с полицией, которые поддерживали мэра Стамбула. Президент Турции Таип Эрдоган предостерег оппозицию от попыток создать хаос на улицах страны. Протесты в поддержку мэра Стамбула продолжились и в других городах Турции.