В Анкаре произошли столкновения манифестантов с полицией

В Анкаре у университета полиция применила газ и водометы против манифестантов

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, столкновения манифестантов с полицией произошли в Анкаре на территории Ближневосточного технологического университета. Полиция применила слезоточивый газ и водометы против группы агрессивных манифестантов, которые заблокировали дорогу мусорными контейнерами и подожгли их содержимое.

Инцидент произошел во время акции, организованной оппозиционной Народно-республиканской партией (НРП) в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Один из лидеров НРП прибыл к университету для участия в митинге, но столкновение произошло до начала акции. Представители партии пытались обсуждать с полицией мирное разрешение ситуации, однако демонстранты начали бросать камни в полицейских.

По данным A haber, в настоящее время ситуация стабилизирована, агрессивные участники были оттеснены, а дорога занята сторонниками НРП, которые прибыли поддержать Имамоглу.

Аналогичные акции проходят во многих городах Турции, в том числе в Измире, где полиция также применила водометы для разгона протестующих в масках.

О пострадавших среди манифестантов информации нет. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о шести травмированных полицейских в ходе стычек в Стамбуле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая полиция задержала мэра Стамбула Экрема Имамоглу в рамках антикоррупционного расследования, после чего он был доставлен в суд для разбирательства.

Имамоглу остается под стражей в полиции в течение четырех дней, что привело к резким экономическим и социальным последствиям в Турции.

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил оппозицию в лицемерии и политизации дела мэра Стамбула, заявив, что проблемы оппозиции не касаются всей страны.