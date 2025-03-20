Грызлов предупредил Польшу о последствиях проверки обороны России и Белоруссии

Грызлов предостерег Польшу от провокаций на границе Союзного государства

Tекст: Дмитрий Зубарев

Грызлов заявил, что Польше не стоит проверять оборонительные потенциалы России и Белоруссии на практике, передает ТАСС. Это заявление последовало в ответ на планы Польши задействовать противопехотные мины на линии «Восточный щит» на границе с Белоруссией и Россией. По мнению Грызлова, такие действия Польши не имеют реальных оснований.

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве 13 марта завершилась обменом ратификационными грамотами по Договору о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Грызлов подчеркнул, что этот исторический документ и ранее заключенные двусторонние соглашения дают странам право отвечать на внешние угрозы. Он отметил, что в случае возникновения угроз Москва и Минск готовы использовать весь имеющийся арсенал.

Грызлов выразил сомнение в том, что установка мин может повысить безопасность Польши. Он подчеркнул, что обстановка на границе Союзного государства с Польшей принципиально не изменилась на протяжении всей специальной военной операции. Грызлов обвинил руководство Польши и стран Балтии в прогрессирующей паранойе, подчеркивая, что угрозы исходят только от их собственных действий и решений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша решила выйти из международных конвенций, запрещающих использование противопехотных мин и кассетных боеприпасов, для повышения безопасности государства. Польша также расширит линию оборонительных укреплений «Восточный щит» до границы с Украиной. Кроме того, Польша призвала европейских партнеров финансировать строительство «Восточного щита» на границе с Россией и Белоруссией.