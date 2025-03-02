Швеция и Канада не исключили отправки войск на Украину

Tекст: Антон Антонов

Отвечая на вопрос о возможности отправки шведских военных на Украину, Кристерссон заявил: «Это нужно делать при наличии американской поддержки и американских гарантий безопасности». По его словам, должны быть «заслуживающие доверия структуры», передает ТАСС со ссылкой на ТТ.

После встречи в Лондоне лидеров 19 стран Европы и Канады Кристерссон заявил, что все они поддерживают Украину, для которой согласны «сделать еще больше».

Трюдо, комментируя возможность отправки военных, сказал, что данный вопрос, как и остальные возможные меры, «находится на рассмотрении», передает РИА «Новости» со ссылкой на Cpac.

«Мы намерены продолжать необходимую поддержку Украины, что бы ни потребовалось и так долго, как будет нужно», – сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейский план по размещению на Украине до 30 тыс. европейских солдат предусматривает, что они будут дислоцироваться в городах, портах и на инфраструктурных объектах, включая атомные станции. Однако Германия считает преждевременным обсуждение отправку военных ЕС на Украину, а Польша и Прибалтика передумали отправлять войска.