В России заочно осудили грузинского наемника за теракт в Курской области

Tекст: Алексей Дегтярев

В августе 2024 года Бибичадзе в составе украинских подразделений проник в Курскую область, после чего он начал совершать преступления против мирного населения, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Грузина признали виновным в совершении теракта и наемничестве, его заочно арестовали и объявили в международный розыск. Также его заочно осудили на 25 лет, первые шесть из них ему предстоит отбыть в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима.

Ранее другого грузинского гражданина Георгия Кесарели заочно признали виновным в России виновным в совершении теракта в Курской области и наемничестве. По данным СКР, он обучает и вербует боевиков.