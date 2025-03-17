Вербовавшего и обучавшего наемников гражданина Грузии заочно осудили в России

Tекст: Алексей Дегтярев

Следствие и суд установили, что Кесарели длительное время занимается вербовкой, обучением и финансированием наемников для их участия в вооруженном конфликте, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Также за деньги он сам участвует в конфликте в качестве наемника.

В августе 2024 года Кесарели с боевым оружием в составе украинских формирований незаконно вторгся в Россию, он совершает преступления против мирного населения, подчеркнули в СК.

Его заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Суд также заочно приговорил его к 25 годам заключения, первые пять лет он должен отбыть в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима.

Ранее грузинского наемника Рати Бурдули заочно признали виновным в нападении на российских военных и обстреле жилых домов в Курской области.