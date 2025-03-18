Военкор Коц объяснил атаку ВСУ у границы Белгородской области

Военкор Коц: ВСУ пытаются выиграть время, чтобы построить эшелонированную оборону в Сумской области

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что украинская сторона не планирует полномасштабного наступления, а преследует цель раздергать ресурсы России.

«Провокации с целью раздергать наши ресурсы будут совершать обязательно», – подчеркнул он.

Коц отметил, что украинские войска уже пытались соединиться со своим курским флангом через Красную Яругу, но потерпели неудачу.

Попытки предпринять аналогичные действия продолжаются, ведь, по его мнению, ВСУ жизненно важно оттянуть время для строительства эшелонированной обороны в Сумской области.

«И за это они платят жизнями украинских солдат на Белгородчине и Курщине», – добавил военкор.

Военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале сообщил, в результате попытки прорыва на территорию Белгородской области противник понес серьезные потери. В ходе боя были уничтожены четыре бронемашины и до трех танков Т-72.

Кроме того, потери в живой силе составили порядка двадцати боевиков.

Ранее военкоры сообщали, что в результате отражения атаки ВСУ у границы Белгородской области во вторник утром уничтожены танк, БМП и ББМ, ситуация контролируется российскими войсками.

Также сообщалось, что ПВО отразила атаку украинских дронов над Белгородом, в ходе которой пострадали два мирных жителя.