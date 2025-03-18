Родион Мирошник сообщил о зверствах польских и грузинских наемников в Курской области

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил о зверствах иностранных наемников в Курской области. Он отметил, что среди них выделяются представители «Грузинского национального легиона», а также поляки. Наемники говорили на польском, французском и английском языках, и их присутствие подтверждается свидетельствами эвакуированных людей.

По словам Мирошника, наемники не только принимали участие в боевых действиях, но и управляли информационными потоками, выполняя менеджерские функции. Показания пленных и захваченных в плен украинских военнослужащих пока не могут быть полностью раскрыты из-за тайны следствия, но в будущем более детальная информация будет оглашена.

Мирошник подчеркнул, что окончательная цель заключается в привлечении виновных к ответственности на международной арене, и Россия планирует вскрывать преступления киевского режима, совершенные на территории Курской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий ВСУ Назар Валеченко сообщил, что иностранные наемники не позволяют отступать украинским солдатам в курском приграничье, расстреливая тех, кто пытается уйти через границу на Украину.

Боец спецназа «Ахмат» с позывным «Гром» рассказал, что боевики украинских формирований «Кракен» и «Азов» вместе с польскими наемниками покинули Казачью Локню при наступлении российских сил, оставив разрозненные очаги сопротивления.

Президент Владимир Путин подчеркнул необходимость гуманного обращения с пленными, указав при этом, что иностранные наемники Вооруженных сил Украины не подпадают под действия Женевской конвенции.