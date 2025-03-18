Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.9 комментариев
Мирошник: Наемники из Польши и Грузии жестоко действовали в Курской области
Родион Мирошник сообщил о зверствах польских и грузинских наемников в Курской области
Посол Мирошник рассказал о зверствах иностранных наемников в Курской области, среди которых выделяются поляки и представители «Грузинского национального легиона».
Как сообщает ТАСС, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил о зверствах иностранных наемников в Курской области. Он отметил, что среди них выделяются представители «Грузинского национального легиона», а также поляки. Наемники говорили на польском, французском и английском языках, и их присутствие подтверждается свидетельствами эвакуированных людей.
По словам Мирошника, наемники не только принимали участие в боевых действиях, но и управляли информационными потоками, выполняя менеджерские функции. Показания пленных и захваченных в плен украинских военнослужащих пока не могут быть полностью раскрыты из-за тайны следствия, но в будущем более детальная информация будет оглашена.
Мирошник подчеркнул, что окончательная цель заключается в привлечении виновных к ответственности на международной арене, и Россия планирует вскрывать преступления киевского режима, совершенные на территории Курской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий ВСУ Назар Валеченко сообщил, что иностранные наемники не позволяют отступать украинским солдатам в курском приграничье, расстреливая тех, кто пытается уйти через границу на Украину.
Боец спецназа «Ахмат» с позывным «Гром» рассказал, что боевики украинских формирований «Кракен» и «Азов» вместе с польскими наемниками покинули Казачью Локню при наступлении российских сил, оставив разрозненные очаги сопротивления.
Президент Владимир Путин подчеркнул необходимость гуманного обращения с пленными, указав при этом, что иностранные наемники Вооруженных сил Украины не подпадают под действия Женевской конвенции.