В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.8 комментариев
Солдаты ВСУ забрали у жительницы Курской области 850 рублей и телефон
Солдаты ВСУ забрали у жительницы села Казачья Локня 850 рублей и телефон
Жительница села Казачья Локня в Курской области заявила, что солдаты ВСУ разбили окно в ее доме и забрали последние деньги и телефон, оставив ее без средств связи.
Как передает РИА «Новости», жительница села Казачья Локня Суджанского района Курской области обвинила солдат ВСУ в ограблении. По ее словам, военнослужащие разбили окно в ее доме и похитили из кошелька последние 850 рублей и мобильный телефон.
Женщина рассказала, что была вынуждена спрятаться в сарае, чтобы избежать столкновения с вооруженными людьми. «Ну забрали. Они с автоматами десять человек, что я сделаю одна?», – пояснила она.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пенсионерка из села Казачья Локня рассказала об убийствах, которые совершали украинские военные в отношении ее односельчан. Жительницу села Мартыновка, ранее спасшую своего внука из украинского плена, нашли мертвой. Жители курского села более полугода скрывались в подвалах от украинских военных.