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Пилот дельтаплана погиб при посадке на лед в Кировской области
В Омутнинском районе Кировской области дельтаплан совершил жесткую посадку на лед, в результате которой погиб 61-летний пилот, а аппарат полностью разрушился, сообщает центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Как указали в ведомстве, днем 16 марта дельтаплан совершил жесткую посадку на ледовую поверхность водохранилища. В результате аварии 61-летний пилот погиб, а летательный аппарат получил полные разрушения, передает РИА «Новости».
Следственные органы выясняют все обстоятельства и причины происшествия. Ведется проверка по статье 263 УК РФ, касающейся нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Ранее в Нижегородской области вертолет санитарной авиации экстренно совершил жесткую посадку в лесной зоне из-за технических проблем, экипаж и пациент пострадали минимально.