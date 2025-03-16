После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».42 комментария
Акция протеста завершилась в Белграде
Участники акции протеста в Белграде разошлись, митинг завершился, сообщают информационные агентства.
Часть активистов, как и планировалось, занялась уборкой мусора после акции, другие подбадривают их криками и аплодируют им. Автомобильное движение в центре Белграда открыто, передает РИА «Новости».
Напомним, по данным МВД, в акции участвовало свыше 100 тыс. человек. Основная часть акции прошла без инцидентов, но затем ситуация обострилась. Пострадали 56 человек, задержаны 22 участника.