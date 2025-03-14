Пентагон решил реорганизовать «внутренний мозговой центр»

Пентагон решил реорганизовать основанное Никсоном Управление общих оценок

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, министр обороны США Пит Хегсет распорядился расформировать Управление общих оценок, учрежденное в 1973 году президентом Никсоном.

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл в своем заявлении отметил, что реорганизация управления поможет сосредоточить ресурсы министерства на актуальных вопросах национальной безопасности и сохранить при этом эффективность и подотчетность.



В результате реформы все сотрудники управления будут переведены на важные должности в министерстве обороны, что позволит выполнить все нормативные требования без нарушений. Управление, изначально созданное как «внутренний мозговой центр» Пентагона, занималось анализом политических и экономических аспектов применения военной силы Соединенными Штатами.

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