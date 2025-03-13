ВСУ перебросили резервы из Житомирской и Одесской областей в Сумскую область

Tекст: Дмитрий Зубарев

Командование Вооруженных сил Украины приняло решение о переброске всех доступных резервов из Житомирской и Одесской областей для прикрытия «дыры» в Сумской области, сообщает ТАСС. По данным военного эксперта Виталия Киселева, это связано с продвижением российских войск на данном направлении. В своем заявлении Киселев отметил, что подобное решение обусловлено провалом ВСУ в Курской области, что создало хаос в украинских войсках. Он добавил, что партизанские источники сообщают о спешных сборах резервов, которые планируется отправить для укрепления позиций в Сумской области.

По словам Киселева, Киев активно требует от западных стран создания условий для перемирия, что позволило бы Украине восстановить силы и пополнить ряды армии. Он также предположил, что на Украине может усилиться процесс мобилизации мужчин для пополнения личного состава ВСУ, что связано с нехваткой резервов и техники.

Киселев подчеркнул, что в случае ухудшения ситуации возможна передислокация подразделений с приграничья Приднестровья и Белоруссии в Сумскую область. Это, по его мнению, может стать ответом на продвижение российских войск и обеспечить защиту украинских позиций в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин перечислил подразделения, участвующие в освобождении Курской области от ВСУ, выразив благодарность за их героизм и успешные операции, а также предложил классифицировать пленных в Курской области как террористов, подчеркнув, что подход к ним должен соответствовать российским законам.