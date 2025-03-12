Минюст призвал ФСИН усилить борьбу с экстремизмом

Министр юстиции Чуйченко потребовал от ФСИН усилить борьбу с экстремизмом и модернизировать систему

Tекст: Вера Басилая

Чуйченко на заседании итоговой коллегии ФСИН, посвященной работе ведомства в 2024 году, заявил, что Федеральная служба исполнения наказаний должна усилить меры по предотвращению экстремизма среди осужденных, сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что события в Волгоградской и Ростовской областях в прошлом году показали необходимость улучшения готовности службы к противодействию экстремистской идеологии.

Константин Чуйченко отметил важность повышения активности в решении государственной задачи по модернизации инфраструктуры Уголовно-исполнительной системы (УИС). Он подчеркнул, что реализация этой задачи является одной из приоритетных.

Ранее Чуйченко заявил что бунты в российских местах заключения связаны с бандитизмом и экстремизмом, а не с требованиями улучшения условий содержания.

В августе сообщалось, что при захвате осужденными заложников в ИК-19 в городе Суровикино в Волгоградской области погибли четыре человека.

В июне в Ростове-на-Дону группа заключенных также захватывала в заложники сотрудников СИЗО-1.