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Эксперт раскрыл наиболее интересующие иностранных журналистов в Курской области темы
Представитель Красного Креста Гапонов рассказал о специфике работы российских и иностранных журналистов в Курской области
Зарубежных журналистов в первую очередь интересуют вопросы оказания гуманитарной помощи жителям Курской области. Многие также затрагивали тему розыска людей. Командировки сотрудников СМИ могли длиться до двух недель, за это время журналисты посещали различные гуманитарные центры, пункты временного размещения, рассказал газете ВЗГЛЯД Алексей Гапонов, председатель Курского регионального отделения Российского Красного Креста. Всего с момента вторжения ВСУ в Курской области было аккредитовано около 600 журналистов, в том числе из стран Запада.
«Мы неоднократно общались с иностранными журналистами. Но, учитывая режим ЧС и КТО, все они проходили аккредитацию в областном министерстве информации и общественных коммуникаций, нас заранее предупреждали о подобных визитах. Маршруты передвижения журналистов по области тоже были согласованы. Случаев, чтобы представители СМИ появились из ниоткуда, не было», – рассказал Алексей Гапонов, председатель Курского регионального отделения Российского Красного Креста.
По словам Гапонова, некоторые блогеры пытались начать свою деятельность без аккредитации, но в конечном итоге им все равно приходилось получить разрешение на работу в регионе. «Из тех, кто со мной общался, нормально и с пониманием относились к необходимости получения аккредитации. Это не особо сложный процесс. Тем более все они понимали, что другого варианта нет», – добавил спикер.
Что касается зарубежных журналистов, то в первую очередь их интересовали вопросы оказания гуманитарной помощи и то, как реализуются грантовые программы. «Многие также затрагивали тему розыска людей. Речь о жителях Суджи и Суджанского района, которые попали под временную оккупацию Украины. Командировки сотрудников СМИ могли длиться до двух недель, за это время журналисты посещали различные гуманитарные центры, пункты временного размещения», – добавил Гапонов.
С момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе прошлого года регион посетили более 600 журналистов, среди них были представители 93 иностранных СМИ, в том числе из Германии, Франции, Испании, Швейцарии, Италии, Великобритании. Об этом, как передает ТАСС, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Современные медиа: смысловые стратегии и подготовка кадров».
«Несмотря на то что в регионе введены режимы КТО и ЧС федерального значения, тем не менее у нас с августа посетили регион более 600 журналистов, не только из России, конечно же», – сказал Хинштейн.
По его словам, в марте аккредитацию на работу в Курской области получила американская телекомпания NBC. В период режима КТО на территории региона в аккредитации отказали 13 иностранным журналистам по объективным причинам. Глава региона, который в прошлом работал журналистом, добавил, что власти должны содействовать представителям СМИ и помогать в обеспечении их безопасности.
Те журналисты, которые незаконно пересекали границу (ст. 322 УК РФ, до пяти лет лишения свободы) Курской области со стороны Украины, становились фигурантами уголовных дел. В частности, ФСБ возбуждала дела в отношении американского журналиста Ника Пейтона Уолша, журналисток итальянского телеканала RAI Симони Трайни и Стефани Баттистини, корреспондентов австралийского телеканала ABC Флетчера Янга и Кэтрин Дисс (граждане США), журналиста румынского НotNews Парбу Мирча, а также украинских корреспондентов Олеси Боровик и Дианы Буцко.
Как говорила официальный представитель ведомства Мария Захарова, расследуется каждый случай незаконного проникновения иностранных журналистов в Курскую область.