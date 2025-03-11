Эксперт раскрыл наиболее интересующие иностранных журналистов в Курской области темы

Представитель Красного Креста Гапонов рассказал о специфике работы российских и иностранных журналистов в Курской области

Tекст: Андрей Резчиков

«Мы неоднократно общались с иностранными журналистами. Но, учитывая режим ЧС и КТО, все они проходили аккредитацию в областном министерстве информации и общественных коммуникаций, нас заранее предупреждали о подобных визитах. Маршруты передвижения журналистов по области тоже были согласованы. Случаев, чтобы представители СМИ появились из ниоткуда, не было», – рассказал Алексей Гапонов, председатель Курского регионального отделения Российского Красного Креста.

По словам Гапонова, некоторые блогеры пытались начать свою деятельность без аккредитации, но в конечном итоге им все равно приходилось получить разрешение на работу в регионе. «Из тех, кто со мной общался, нормально и с пониманием относились к необходимости получения аккредитации. Это не особо сложный процесс. Тем более все они понимали, что другого варианта нет», – добавил спикер.

Что касается зарубежных журналистов, то в первую очередь их интересовали вопросы оказания гуманитарной помощи и то, как реализуются грантовые программы. «Многие также затрагивали тему розыска людей. Речь о жителях Суджи и Суджанского района, которые попали под временную оккупацию Украины. Командировки сотрудников СМИ могли длиться до двух недель, за это время журналисты посещали различные гуманитарные центры, пункты временного размещения», – добавил Гапонов.

С момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе прошлого года регион посетили более 600 журналистов, среди них были представители 93 иностранных СМИ, в том числе из Германии, Франции, Испании, Швейцарии, Италии, Великобритании. Об этом, как передает ТАСС, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Современные медиа: смысловые стратегии и подготовка кадров».

«Несмотря на то что в регионе введены режимы КТО и ЧС федерального значения, тем не менее у нас с августа посетили регион более 600 журналистов, не только из России, конечно же», – сказал Хинштейн.

По его словам, в марте аккредитацию на работу в Курской области получила американская телекомпания NBC. В период режима КТО на территории региона в аккредитации отказали 13 иностранным журналистам по объективным причинам. Глава региона, который в прошлом работал журналистом, добавил, что власти должны содействовать представителям СМИ и помогать в обеспечении их безопасности.

Те журналисты, которые незаконно пересекали границу (ст. 322 УК РФ, до пяти лет лишения свободы) Курской области со стороны Украины, становились фигурантами уголовных дел. В частности, ФСБ возбуждала дела в отношении американского журналиста Ника Пейтона Уолша, журналисток итальянского телеканала RAI Симони Трайни и Стефани Баттистини, корреспондентов австралийского телеканала ABC Флетчера Янга и Кэтрин Дисс (граждане США), журналиста румынского НotNews Парбу Мирча, а также украинских корреспондентов Олеси Боровик и Дианы Буцко.

Как говорила официальный представитель ведомства Мария Захарова, расследуется каждый случай незаконного проникновения иностранных журналистов в Курскую область.