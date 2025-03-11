ВСУ на красноармейском направлении использовали окопы в форме пчелиных сот

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет РИА «Новости», старший оператор FPV-дронов 1-й Славянской бригады группировки войск «Центр» Алексей Верхозин сообщил, что украинские военные на красноармейском направлении Донбасса заранее подготовили фортификационные сооружения в виде пчелиных сот. Эти укрепления включают окопы и множество блиндажей, расположенных вокруг Т-образных перекрестков и лесополос.

По словам Верхозина, противник перемещается по этим блиндажам, стараясь оставаться незамеченным. Он описал ситуацию, сравнив ее с компьютерной игрой, где необходимо поражать цели, которые появляются неожиданно. «Несмотря на такую ситуацию, мы активно взаимодействуем с нашей разведкой, которая следит за противником даже на подлете. Когда мы находимся над окопами, нас корректируют, и мы умудряемся поражать противника», – прокомментировал военнослужащий.

Укрепления были подготовлены еще полгода назад и сделаны с использованием техники по современным схемам, что показывает долгосрочную подготовку к текущей ситуации. Это подтверждает, что ВСУ заранее знали о возможном отступлении и позаботились о создании таких укрытий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ попытались контратаковать на направлениях Красноармейска и Дзержинска, и позже артиллерия «Центра» уничтожила танк ВСУ на красноармейском направлении.