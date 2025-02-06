Жители дома в Самаре попросили не тревожить их после убийства экс-мэра Тархова

Tекст: Вера Басилая

Жильцы дома в Самаре, где, как предполагалось, были убиты бывший мэр города Виктор Тархов и его жена, обратились с просьбой к журналистам отнестись к их ситуации с пониманием и уважением, передает РИА «Новости».

На двери подъезда, где, возможно, проживал Тархов, было размещено объявление с просьбой к работникам СМИ не беспокоить жителей.

Люди, заходящие в подъезд, отказались от комментариев, упомянув, что узнали о произошедшем из средств массовой информации. Вход в дом контролируется сотрудником правоохранительных органов, который не пропускает посторонних.

Ранее Самарский райсуд подтвердил арест внучки бывшего мэра Самары Виктора Тархова на два месяца по подозрению в убийстве своего деда и его супруги, которые исчезли в декабре 2024 года.

СМИ сообщали, что Виктора Тархова и его супругу якобы нашли мертвыми с огнестрельными ранениями.

В правоохранительных органах сообщили, что внучка Тархова арестована по подозрению в убийстве самого Тархова и его жены.