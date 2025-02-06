Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.0 комментариев
Задержанного на Урале блогера Анисимова заподозрили в сотрудничестве с ЦИПсО
Полиция заподозрила задержанного на Урале блогера в сотрудничестве с украинскими ЦИПсО
В Екатеринбурге задержали блогера Евгения Анисимова по подозрению в участии в информационных операциях ЦИПсО Украины и распространении экстремистских материалов, оскорблявших правоохранителей и жителей среднеазиатских стран.
Блогер Евгений Анисимов был задержан в Екатеринбурге по подозрению в распространении экстремистских материалов, передает ТАСС.
По предварительным данным, его Telegram-канал якобы фигурировал в отчетах украинских центров информационно-психологических операций (ЦИПсО), касающихся «кампании по созданию недоверия к руководству Курской области».
В четверг силовые структуры сообщили, что задержание Анисимова связано с его предполагаемыми оскорбительными высказываниями в адрес сотрудников правоохранительных органов и уроженцев среднеазиатских стран. Эти заявления стали основанием для возбуждения уголовного дела. Анисимову вменяют участие в распространении экстремистских материалов.
Ранее в Вологде задержали бывшего кандидата в депутаты гордумы Андрея Новикова по обвинению в пропаганде запрещенной в России украинской террористической организации «Русский добровольческий корпус».
Прокуратура заподозрила, что блогер Арсен Маркарян в одном из видеороликов призывал к осуществлению террористической деятельности против россиян с использованием дронов.
До этого Росфинмониторинг внес математика и блогера Михаила Вербицкого в перечень лиц, признанных экстремистами и террористами.