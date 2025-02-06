В Госдуме поддержали идею запретить продажу алкоголя лицам до 21 года

Депутат Гусев поддержал предложение повысить возраст для покупки алкоголя до 21 года

Tекст: Максим Попов

Дмитрий Гусев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю, высказал предложение повысить минимальный возраст для покупки алкоголя до 21 года. Об этом сообщает ТАСС. Гусев считает, что такая мера поможет в создании более здорового и трезвого общества, где подрастающее поколение будет расти здоровым и счастливым.

«Если мы повысим возраст, с которого можно покупать алкоголь, до 21 года, это поможет создать здоровую и трезвую страну, где дети будут расти здоровыми и счастливыми», –подчеркнул Гусев.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин предложил запретить на законодательном уровне продажу любых алкогольных напитков, включая пиво, молодым людям до 21 года. Предложение было озвучено на заседании расширенной коллегии ведомства, где обсуждались меры по снижению уровня алкоголизма среди молодежи. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас поддержал Бастрыкина, отметив необходимость регулирования интернет-торговли в этой сфере.