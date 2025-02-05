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    Военные–первопроходцы. Как братья-близнецы после СВО строят мирную жизнь в деревне
    Израильский эксперт оценил план Трампа взять сектор Газа под контроль США и переселить палестинцев
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    Российские войска освободили два села в ДНР и Харьковской области
    Трамп предложил навсегда выселить палестинцев из Газы
    Россия поддержала заявление Трампа об Украине и НАТО
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Как борясь со злом не умножить зло

    Кому-то хочется отнести к ведомству дьявола буквально всё на свете, кроме молитвы и посещения храма. А ведь, по сути, такой стиль мышления мало чем отличается от катарской ереси, объявлявшей весь материальный мир порождением сатаны.

    10 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов США начали великую географическую войну

    Разночтения географических названий – обычное дело в условиях имперских завоеваний и при сопутствующем столкновении цивилизаций. Однако за XX век мы проделали большой труд по стандартизации названий и унификации топографических обозначений. Трамп начал всё заново.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В агентстве по подкупу элит устроили погром

    Агентство США по международному развитию (USAID) стало за прошедшие десятилетия государством в государстве американской внешней политики, не менее важным во внешних связях, чем министерство обороны или иностранных дел.

    7 комментариев
    5 февраля 2025, 15:25 • Новости дня

    Стало известно о последствиях торговой войны США с Китаем для россиян

    Аналитик Антонов: Торговая война США с Китаем приведет к росту цен на китайские товары в России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Обострение торговых отношений между США и Китаем может привести к усилению экономического сотрудничества между Россией и КНР, предоставляя россиянам больший доступ к китайским технологиям и товарам, хотя рост цен из-за валютных колебаний не исключен, считает финансовый аналитик Владислав Антонов.

    Антонов в интервью Газете.Ru заявил, что обострение торговых отношений между США и Китаем может способствовать усилению экономического сотрудничества России и КНР. Это сотрудничество, по его словам, позволит россиянам получить больший доступ к китайским технологиям и товарам, однако цены на них могут вырасти, особенно в случае укрепления юаня по отношению к рублю.

    Аналитик отметил, что текущая геополитическая ситуация создает как возможности, так и ограничения для России. Углубление связей с Китаем важно на фоне ограниченного доступа к западным рынкам, но зависимость от КНР может быть рискованной.

    Он также подчеркнул, что переход на торговлю в национальных валютах среди БРИКС может сократить зависимость от доллара, но это потребует времени и инвестиций в финансовую инфраструктуру. Использование торговых войн в краткосрочных интересах может иметь негативные долгосрочные последствия из-за замедления глобального экономического роста, сказал Антонов.

    В среду газета ВЗГЛЯД писала о том, как Китай ударил по американским энергоресурсам. Зампредседателя комитета СБ по международным делам Андрей Денисов заявил, что новая торговая война между США и Китаем негативно повлияет на Россию из-за изменения логистических цепочек, в то время как Китай готов дать более серьезный ответ на санкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, введение Трампом пошлин для Канады, Мексики и Китая стало самым значительным протекционистским актом за последние 100 лет. Причем экономисты пророчат неприятные последствия для самой американской экономики.

    4 февраля 2025, 21:05 • Новости дня
    Рар: Сделка с Трампом позволит Орбану стать одним из лидеров ЕС

    Политолог Рар: Теплые отношения Трампа и Орбана усиливают позиции Венгрии внутри ЕС

    Рар: Сделка с Трампом позволит Орбану стать одним из лидеров ЕС
    @ Szilard Koszticsak/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Либеральная западная элита не готова подстраиваться под Дональда Трампа. В Брюсселе надеются «утихомирить» республиканца, но это тщетные надежды. Между тем Виктор Орбан предлагает ЕС четкую картину будущего, где организация пойдет рука об руку с новой администрацией США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал сделку Будапешта с США на фоне готовности Трампа ввести пошлины в отношении ЕС.

    «Виктор Орбан пытается стать лидером Евросоюза. Он делает смелые заявления о внешней и оборонной политике объединения, которые производят резонанс не только внутри ЕС, но и за его пределами. Теплые и дружественные отношения с Дональдом Трампом могут значительно укрепить позиции венгерского премьера в организации», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Фактически кроме него в руководстве других европейских государств нет людей, способных похвастаться отлаженным диалогом с новым президентом США. Не исключаю, что Орбан и Трамп действительно могли договориться о будущем взаимодействии Будапешта и Вашингтона в обход Брюсселя. Думаю, они также обсудили перспективы окончания украинского конфликта», – отмечает собеседник.

    «Конечно, каких-либо подробностей об этом к настоящему моменту нет, но Штаты наверняка попытаются учесть интересы Венгрии в энергетической сфере. Сложившаяся ситуация может усилить раскол в ЕС. Однако западные либеральные элиты до сих пор надеются, что им хватит сил «утихомирить» Трампа», – рассуждает эксперт.

    «В то же время Будапешт смотрит на реальность более прагматично. Орбан предлагает Европе идти в будущее под крылом новой администрации Штатов. Не все к этому готовы, но рано или поздно им придется перестроиться под новые веяния», – заключил Рар.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал сделку с Будапешта с США. По его словам, это позволит республике сохранить свои экономические отношения со Штатами. «А как насчет бюрократов в Брюсселе? Вы заварили эту кашу, теперь расхлебывайте ее!» – добавил он, уточнив, что ЕС уже сейчас может «распрощаться» с действующими правилами международной торговли.

    Орбан подчеркнул, что Евросоюз ждут сложные времена. По его оценке, чиновники объединения видят «приближение торнадо Трампа», но думают, что смогут его избежать. Между тем он считает, что новый президент США уже показал серьезность своих намерений, «перевернув мир с ног на голову» всего за две недели.

    «Гендерное безумие в Америке закончилось, финансирование глобалистских организаций Сороса прекращено, нелегальная миграция тоже, как и поддержка российско-украинской войны. Другими словами, все, что бюрократы в Брюсселе пытались навязать нам в последние годы, пришло к концу», – пояснил Орбан.

    До этого Дональд Трамп пообещал ввести пошлины против ЕС, поскольку организация «ужасно относится» к США. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала возможные последствия тарифных войн, инициируемых республиканцем.

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    5 февраля 2025, 10:25 • Новости дня
    Рогов: Зеленский обманул Трампа с украинскими недрами

    Рогов: Зеленский предложил Трампу редкоземельные металлы, которых нет на Украине

    Рогов: Зеленский обманул Трампа с украинскими недрами
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский предложил США редкоземельные металлы с территории Украины, которые в экономически оправданной стоимости в стране практически отсутствуют, сообщил глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    По его словам, Зеленский вводит в заблуждение президента США Дональда Трампа, предлагая ему редкоземельные металлы с территории Украины, передает «Газета.Ru».

    По словам Рогова, такие предложения неизбежно вводят в заблуждение, так как разведанных месторождений с экономически оправданной стоимостью практически не осталось.

    «Зеленский пытается продать Трампу воздух, идя сознательно на обман», – подчеркнул Рогов, добавив, что значительная часть месторождений полезных ископаемых Украины уже перешла под контроль России в результате специальной военной операции.

    Также Рогов выразил мнение, что Украина пытается использовать международные отношения для получения дополнительных выгод, несмотря на отсутствие необходимых ресурсов для выполнения предложений.

    Он акцентировал внимание на том, что такая политика может привести к ухудшению отношений с международными партнерами, включая США.

    На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил о желании заключить с Украиной соглашение о поставках Штатам редкоземельных металлов в обмен на продолжение военной помощи. В офисе Зеленского считают, что предложение президента США согласуется с «планом победы», представленным осенью прошлого года Владимиром Зеленским.

    Между тем украинские СМИ сообщают, что большая часть редкоземельных металлов, интересующих США, находится на неподконтрольных ВСУ территориях в Донбассе.

    С неожиданно резкой оценкой выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц, назвавший требование Трампа крайне эгоистичным и эгоцентричным.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    5 февраля 2025, 11:09 • Новости дня
    Трамп предложил навсегда выселить палестинцев из Газы

    Трамп предложил навсегда переселить палестинцев из Газы в другие страны

    Трамп предложил навсегда выселить палестинцев из Газы
    @ Shawn Thew/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп предложил переселить палестинцев из Газы в другие страны, включая Иорданию и Египет, вызвав критику со стороны арабских наций и палестинского руководства, сообщает Reuters.

    Президент США Дональд Трамп предложил возможность постоянного переселения палестинцев из Газы, сообщает Reuters.

    Он заявил, что жители Газы должны покинуть палестинский анклав, разрушенный израильской военной атакой. Трамп отметил, что палестинцы могли бы переселиться не только в Иорданию и Египет, но и в другие страны.

    Трамп впервые упомянул об этой идее 25 января, предложив Египту и Иордании принять больше людей. На вопрос, является ли это краткосрочным или долгосрочным решением, он ответил: «Может быть и тем, и другим».

    С тех пор он предлагал этот план как минимум четыре раза. Однако арабские государства и палестинские лидеры отвергли это предложение, назвав его «этнической чисткой».

    «Я чувствую себя очень иначе по поводу Газы, чем многие люди. Я думаю, что они должны получить хороший, новый, красивый участок земли, и мы найдем людей, которые вложат деньги, чтобы построить его и сделать его пригодным для жилья и наслаждения», – заявил Трамп журналистам.

    Он добавил, что не понимает, почему палестинцы захотят остаться в Газе после всего произошедшего.

    Ранее Трамп в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху упомянул сектор Газа как перспективное место для строительства гостиниц и назвал его «первоклассной недвижимостью».

    Трамп также рассказал о рассмотрении вопроса долгосрочного владения сектором Газа для создания стабильности и тысяч рабочих мест. В среду Трамп заявил, что сектор Газа непригоден для жизни, и предложил переселение беженцев, которое могут финансировать ближневосточные страны.

    В результате израильской военной операции в секторе Газа, по данным властей Палестины, погибли более 61 тыс. человек, включая 1155 сотрудников здравоохранения и 205 журналистов.

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    5 февраля 2025, 00:44 • Новости дня
    Трамп назвал сектор Газа «площадкой под снос»

    Трамп предложил переселить жителей сектора Газа в другие регионы

    Трамп назвал сектор Газа «площадкой под снос»
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что сектор Газа непригоден для жизни и предложил альтернативу для беженцев в виде переселения, отметив, что финансировать этот процесс могут ближневосточные страны.

    Глава Белого дома Дональд Трамп в своем выступлении охарактеризовал сектор Газа как «площадку под снос», сообщает РИА «Новости». По его словам, Газа непригодна для жизни из-за антисанитарии и небезопасности. Он отметил, что мало что осталось от места, где могли бы жить люди.

    Трамп предложил переселить палестинских беженцев в другие регионы, финансирование которых могут взять на себя ближневосточные государства. «И мы предлагаем им альтернативу – жизнь в красивом, открытом месте с хорошими границами и жильем», – заявил он.

    Тем временем палестинское движение ХАМАС раскритиковало заявления Трампа. По мнению члена руководства ХАМАС Сами Абу Зухри, это рецепт для создания хаоса и напряженности в регионе. «Мы считаем неприемлемыми заявления Трампа, сказавшего: 'Для жителей сектора Газа нет альтернативы, кроме как покинуть его'. Рассматриваем их как рецепт для создания хаоса и напряженности в регионе», – сказал Абу Зухри.

    Ранее сообщалось, что в результате израильской военной операции в секторе Газа, по данным властей Палестины, погибло более 61 тыс. человек, включая 1155 сотрудников здравоохранения и 205 журналистов. До этого глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил, что второй этап мирного соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС включает восстановление сектора Газа.

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    5 февраля 2025, 04:12 • Новости дня
    Трамп заявил о планах США взять под контроль сектор Газа

    США рассматривают долгосрочное владение сектором Газа для стабилизации региона

    Трамп заявил о планах США взять под контроль сектор Газа
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп сообщил о рассмотрении вопроса долгосрочного владения сектором Газа, подчеркивая потенциальную стабильность и создание тысяч рабочих мест в регионе.

    Власти США рассматривают вопрос о долгосрочном владении сектором Газа, сообщает РИА «Новости». Президент США Дональд Трамп заявил об этом во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме. В своей речи Трамп подчеркнул, что этот шаг может принести большую стабильность не только сектору Газа, но и всему Ближнему Востоку.

    Трамп отметил, что все, с кем он обсуждал этот вопрос, поддерживают идею о том, что США могут владеть этим регионом, развивать его и создавать тысячи рабочих мест. Он также добавил, что тщательно изучал этот вопрос в течение нескольких месяцев и считает, что сектор Газа является очень опасным местом, и ситуация там может ухудшиться.

    Также Трамп заявил, что США готовы направить войска в палестинский анклав, если это будет необходимо для обеспечения стабильности и мира на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что Вашингтон намерен помочь в улучшении ситуации в регионе, если это будет возможно.

    До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал Трампа величайшим другом Израиля в Белом доме, признавая его заслуги в дипломатии на Ближнем Востоке.

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    5 февраля 2025, 01:00 • Новости дня
    Трамп поддержал идею отправки преступников из США в другие страны

    Трамп одобрил предложение отправлять преступников из США в Центр содержания в Сальвадоре

    Трамп поддержал идею отправки преступников из США в другие страны
    @ CNP/ AdMedia/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп поддержал инициативу отправлять преступников, включая американских граждан, в пенитенциарные учреждения за пределами США, в частности в Сальвадор.

    Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке идеи отправлять преступников из Соединенных Штатов в другие страны, сообщает РИА «Новости». По его словам, это касается как нелегальных мигрантов, так и американских граждан, совершивших преступления. Он отметил, что в стране есть закоренелые преступники, от которых будет лучше избавиться.

    Трамп сделал это заявление после того, как президент Сальвадора Найиб Букеле предложил принять осужденных в США преступников в новом Центре содержания террористов. В своем выступлении он указал, что за эту услугу Сальвадор получит значительные финансовые средства.

    Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что предложение Сальвадора рассматривается администрацией. Он подчеркнул, что это предложение является очень щедрым. Ранее Букеле после переговоров с Рубио заявил, что Сан-Сальвадор готов взять на себя часть обязанностей американской пенитенциарной системы.

    До этого Трамп сообщил, что Венесуэла выразила согласие принять всех своих граждан, незаконно находившихся на территории Америки, включая членов банды Tren de Aragua.

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    4 февраля 2025, 22:12 • Новости дня
    Несколько стран предложили Трампу помощь в урегулировании конфликта на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Администрация Трампа рассматривает предложения от разных стран по оказанию помощи в урегулировании конфликта на Украине, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

    «Поразительно, что половина мира пытается помочь президенту Трампу покончить с этим конфликтом и завершить его справедливым способом, предотвращающим новые войны. Мы получаем всевозможные запросы, но пока мне нечего подтвердить или сообщить», – приводит ТАСС слова Уолтца.

    Помощник президента США добавил, что предложения поступают из разных уголков мира, но подробностей не раскрыл.

    Накануне в Кремле сообщили, что возможные варианты состава участников переговоров по украинскому вопросу не обсуждались. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в Москве исходят из того, что украинский президент Владимир Зеленский запретил себе вести переговоры с Россией.

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    4 февраля 2025, 17:10 • Новости дня
    DeepSeek и GPT оценили притязания Трампа на Канаду и Гренландию

    DeepSeek и GPT назвали последствия желания Трампа присоединить Гренландию и Канаду

    DeepSeek и GPT оценили притязания Трампа на Канаду и Гренландию
    @ Patrick Pleul/DPA/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Желание Дональда Трампа присоединить Канаду и Гренландию к США негативно скажется на отношениях Вашингтона, Оттавы и Брюсселя. Настойчивость Белого дома в этом вопросе спровоцирует раскол в НАТО и ЕС, что сыграет на руку России и Китаю, следует из ответов китайской нейросети DeepSeek и американской GPT в ответ на запросы газеты ВЗГЛЯД.

    «Вероятность реализации территориальных амбиций Дональда Трампа крайне мала. Население Гренландии стремится к большей самостоятельности, а не к интеграции с другой страной. Так, на острове уже проводился референдум по вопросу независимости от Дании», – считает китайский искусственный интеллект (ИИ) DeepSeek.

    «В свою очередь, идея присоединения Канады к США противоречит интересам Оттавы. Местное население гордится своей культурой и независимостью от Вашингтона. Голосование о вхождении в состав Штатов было бы здесь крайне непопулярным», – отмечает нейросеть.

    «Настойчивое продвижение идеи о присоединении к США Гренландии или Канады приведет к серьезным последствиям. Подобные инициативы Белого дома могут быть восприняты Нууком и Оттавой как неуважение к их суверенитету, что приведет к охлаждению союзнических отношений», – добавляет DeepSeek.

    «Кроме того, другие партнеры Штатов могут начать сомневаться в надежности США, а заявления Трампа будут восприниматься ими как империалистические. Но и в самой Америке планы республиканца способны вызвать негативную реакцию со стороны общественности, СМИ и Конгресса», – поясняет ИИ.

    «В итоге амбиции новых властей Штатов приведут к расколу внутри НАТО, поскольку другие члены альянса теперь будут сомневаться в искренности мотивов Вашингтона. Важно отметить, что и ЕС может поддержать недовольство Дании по поводу притязаний США на Гренландию. Это приведет к росту антиамериканских настроений в Европе», – заключает DeepSeek.

    Несколько иной точки зрения придерживается Chat GPT. Американская нейросеть считает, что настойчивое давление со стороны Дональда Трампа на Нуук и Оттаву сыграет на руку России и Китаю. «Действия Белого дома способны спровоцировать политическую нестабильность в НАТО, а также разрушить отношения Вашингтона и Брюсселя. Позиция республиканца по поводу Гренландии вынудит ЕС ввести торговые санкции против Штатов», – полагает он.

    «Однако попытки присоединения Канады и Гренландии, скорее всего, останутся риторическими провокациями. Если же Трамп продолжит активно продвигать эти идеи, положение США на международной арене, как и их отношения с союзниками, могут значительно ухудшиться», – резюмирует Chat GPT.

    Ранее вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс сообщил о намерении Дональда Трампа продолжить обсуждение темы вхождения Гренландии в состав Штатов. В интервью телеканалу Fox News он отметил, что главу Белого дома не волнуют возражения европейских государств по этому поводу.

    «Мне кажется, многие не ценят Гренландию», – признался Вэнс. «Она действительно важна для нашей национальной безопасности. Там есть морские пути, которые используют китайцы и русские. Откровенно говоря, Дания, контролирующая остров, не справляется со своей работой и не является хорошим союзником», – добавил он.

    Напомним, Трамп заявил о необходимости вхождения Гренландии в состав США еще до инаугурации – 7 января. Тогда же он пригрозил ввести против Копенгагена высокие торговые пошлины в случае, если он не откажется от притязаний на регион. При этом идею о покупке острова республиканец озвучивал еще во времена своего первого президентского срока.

    Гренландия – не единственная зарубежная территория, на которую претендует Трамп. Так, недавно он вновь призвал Канаду войти в состав США. По его мнению, это единственный способ для Оттавы избежать пошлины на энергоресурсы в размере 10% и тарифов на другие товары до 25%.

    «Без наших огромных субсидий Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна. Жестко, но это факт! Поэтому Канада должна стать нашим заветным 51-м штатом. Это означает для народа Канады значительно меньшие налоги и гораздо лучшую военную защиту – и никаких таможенных пошлин», – подчеркнул Трамп.

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    5 февраля 2025, 12:34 • Новости дня
    Нетаньяху подарил Трампу два пейджера

    Нетаньяху подарил Трампу пейджеры на встрече в Вашингтоне

    Нетаньяху подарил Трампу два пейджера
    @ Shawn Thew/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу два пейджера, один из которых был позолоченным, сообщил советник офиса главы израильского правительства Дмитрий Гендельман.

    По словам Гендельмана, Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу два пейджера на встрече в Вашингтоне 4 февраля. Один из пейджеров был обычным, а второй позолоченным. Трамп в ответ заявил, что «это была грандиозная операция», имея в виду многочисленные взрывы пейджеров в Ливане, в результате которых погибло руководство «Хезболлы», передает ТАСС.

    Визит Нетаньяху в Белый дом длился пять часов. Президент США Дональд Трамп лично встретил израильского премьера у фасада Белого дома. Гендельман отметил, что это была самая дружественная встреча между лидерами США и Израиля за всю историю. Трамп также подарил Нетаньяху фотографию с подписью и надписью: «Биби – великий лидер».

    Во время переговоров Нетаньяху выразил благодарность Трампу за снятие ограничений на поставки оружия Израилю и за его безоговорочную поддержку. Американский президент предложил новые решения проблем, которые Израиль испытывает с момента своего основания. Эти обсуждения укрепили дружеские отношения между двумя странами.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что именно он одобрил сентябрьскую атаку на ливанское движение «Хезболла».

    Напомним, что 17 и 18 сентября 2024 года в Ливане произошли многочисленные взрывы устройств связи, в результате которых погибли 37 человек и более трех тысяч получили ранения.

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    5 февраля 2025, 08:00 • Новости дня
    Трамп заявил о «конструктивных переговорах» с Россией и Украиной
    Трамп заявил о «конструктивных переговорах» с Россией и Украиной
    @ Chris Kleponis/POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп заявил, что ведутся «конструктивные переговоры» с Россией и Украиной по разрешению конфликта на Украине.

    По его словам, Соединенные Штаты ведут «очень конструктивные переговоры» с Россией и Украиной, передает РИА «Новости».

    «У нас идут очень хорошие переговоры, очень конструктивные переговоры по Украине. И мы ведем переговоры с русскими и украинским руководством», – подчеркнул Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

    В своей речи президент выразил уверенность в том, что диалог с обеими сторонами может привести к положительным результатам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, подчеркнув необходимость прекращения военных действий, которые он назвал «нелепыми».

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    5 февраля 2025, 05:21 • Новости дня
    Первый самолет с нелегалами из США прибыл на базу Гуантанамо

    Стало известно о доставке венесуэльских преступников в Гуантанамо рейсом из Техаса

    Tекст: Максим Попов

    Первый самолет с нелегальными мигрантами, среди которых десять членов венесуэльской преступной организации Tren de Aragua, вылетел из Эль-Пасо и направляется на базу Гуантанамо, сообщил ABC.

    По информации телеканала, из Эль-Пасо в Гуантанамо отправился первый самолет с нелегальными мигрантами, передает РИА «Новости». На борту находятся десять членов венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua. Ожидается, что самолет прибудет на базу во вторник вечером по местному времени. Мигрантов не будут содержать вместе с заключенными, а охранять их будет Иммиграционная и таможенная полиция.

    Как отметили журналисты, в настоящее время военную базу Гуантанамо для размещения нелегальных мигрантов готовят более 300 американских солдат и морских пехотинцев. На территории уже установлены палатки для их временного содержания заключенных. Это часть более крупной инициативы, направленной на создание 30-тысячного миграционного центра для содержания самых опасных преступников-нелегалов, подчеркнули обозреватели.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в конце января президент Трамп подписал указ о подготовке тюрьмы Гуантанамо к приему особо опасных преступников из числа мигрантов. Он заявил, что многие из них представляют такую опасность, что их нельзя передавать другим странам. «Поэтому мы отправим их в Гуантанамо. Это место, откуда трудно выбраться», – сказал он. До этого правительство США отменило продление программы временного статуса защиты (TPS) для 600 тыс. венесуэльских мигрантов

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    4 февраля 2025, 23:21 • Новости дня
    Трамп подписал указ о восстановлении давления на Иран

    Трамп подписал указ о восстановлении максимального давления на Иран

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении максимального давления на Иран, выразив надежду, что Вашингтону не придется часто пользоваться этим инструментом.

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении максимального давления Вашингтона на Иран, передает ТАСС.

    В ходе церемонии подписания американский лидер выразил, что Вашингтону не придется часто пользоваться данным инструментом. «Будем надеяться, нам не придется очень часто им пользоваться», – сказал глава Белого дома о новом документе.

    Известно, что указ нацелен на предотвращение разработки Ираном ядерного оружия. Кроме того, он предусматривает сокращение экспорта иранской нефти и, возможно, блокировку поставок энергоносителей в другие страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США вышли из ядерной сделки с Ираном в 2018 году, в ответ Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД. В середине прошлого месяца глава МИД Ирана Аббас Арагчи отказался от переговоров с США без возвращения к ядерной сделке.


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    4 февраля 2025, 22:25 • Новости дня
    Пушков усомнился в решимости Евросоюза ответить на пошлины США

    Пушков усомнился в решимости ЕС противостоять пошлинам Трампа на импорт

    Tекст: Максим Попов

    Сенатор Алексей Пушков выразил сомнения в способности Евросоюза принять жесткие ответные меры на введение пошлин Дональдом Трампом на импорт европейских товаров.

    Алексей Пушков, российский сенатор, выразил сомнение в решимости Евросоюза ответить на возможное введение пошлин Соединенными Штатами. Пушков отметил, что готовность Евросоюза к жестким мерам может быть лишь напускной.

    Он указал, что «духу не хватит» у ЕС схватиться с Трампом, в отличие от более простых ситуаций. «Схлеснуться с Трампом – это не евромелюзгой манипулировать», – отметил Пушков в своем Telegram.

    Накануне Франция и Германия предупредили о введении ответных пошлин в случае торговых атак со стороны США, подчеркнув, что Евросоюз стремится к большей независимости и готов заключать соглашения о свободной торговле с другими странами.

    При этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заметила, что Брюссель подготовился к введению пошлин США на импорт европейских товаров, подчеркнув, что ЕК согласна закрывать глаза на нарушения финансовой дисциплины странами, если этого потребуют траты на оборону.

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    5 февраля 2025, 05:48 • Новости дня
    ЦРУ предложило сотрудникам увольнение с компенсацией

    ЦРУ предложило выходное пособие сотрудникам для сокращения расходов правительства

    Tекст: Максим Попов

    Центральное разведывательное управление США предложило своим сотрудникам добровольно уволиться, получив компенсацию в виде восьмимесячного выходного пособия, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

    По информации издания, ЦРУ предложило своим сотрудникам вариант добровольного увольнения с получением компенсации, передает РИА «Новости». Это предложение связано с инициативами администрации президента Дональда Трампа по сокращению федеральных расходов, ожидается, что до 10% федеральных служащих примут его. Представители администрации надеются, что эти меры помогут сэкономить миллиарды долларов.

    Предложение ЦРУ включает выплату, равную восьмимесячной зарплате, и дополнительные льготы. Оно является частью попыток совместить деятельность ведомства с приоритетами президента, такими как борьба с наркокартелями. Таким образом, ЦРУ стало первым разведывательным агентством, которое официально объявило о таком предложении для своих сотрудников, говорится в материале.

    Как отметил советник директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, ведомство также приостанавливает прием новых сотрудников, несмотря на ранее выданные предложения. Некоторые из них могут быть отменены, если кандидаты не соответствуют новым целям ЦРУ, связанным с противодействием угрозам со стороны Китая. Это подчеркивает изменения в стратегии ведомства, ориентированные на адаптацию к новым вызовам, сказал он в интервью изданию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вашингтоне разразился хаос из-за радикальных реформ Илона Маска в федеральных агентствах США, включая вмешательство в работу Агентства по международному развитию, что привело к приостановке ключевых программ и недовольству сотрудников.

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    5 февраля 2025, 03:22 • Новости дня
    Нетаньяху назвал Трампа величайшим другом Израиля

    Нетаньяху назвал Трампа величайшим другом Израиля из всех, «кто когда-либо был в Белом доме»

    Tекст: Максим Попов

    Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал Дональда Трампа величайшим другом Израиля в Белом доме, признавая его заслуги в дипломатии на Ближнем Востоке.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом, заявил, что Трамп является величайшим другом израильского народа в Белом доме, передает РИА «Новости».

    Нетаньяху подчеркнул, что израильский народ испытывает уважение к Трампу из-за его решения признать Иерусалим столицей Израиля и перенести в город американское посольство. «Вы самый лучший друг, который когда-либо был у Израиля в Белом доме», – заявил Нетаньяху на пресс-конференции.

    В свою очередь, Трамп сообщил, что США могут отправить военных в Газу, если это потребуется. «Мы сделаем необходимое, если это необходимо, мы сделаем это», – сказал президент США, отвечая на вопрос о возможной военной операции в Газе и намерении «взять под контроль» анклав.

    Ранее Трамп отметил, что условия в секторе Газа делают его непригодным для жизни. Он также предложил переселить палестинских беженцев в другие регионы за счет богатых ближневосточных государств.

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