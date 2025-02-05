Стало известно о последствиях торговой войны США с Китаем для россиян

Аналитик Антонов: Торговая война США с Китаем приведет к росту цен на китайские товары в России

Tекст: Дарья Григоренко

Антонов в интервью Газете.Ru заявил, что обострение торговых отношений между США и Китаем может способствовать усилению экономического сотрудничества России и КНР. Это сотрудничество, по его словам, позволит россиянам получить больший доступ к китайским технологиям и товарам, однако цены на них могут вырасти, особенно в случае укрепления юаня по отношению к рублю.

Аналитик отметил, что текущая геополитическая ситуация создает как возможности, так и ограничения для России. Углубление связей с Китаем важно на фоне ограниченного доступа к западным рынкам, но зависимость от КНР может быть рискованной.

Он также подчеркнул, что переход на торговлю в национальных валютах среди БРИКС может сократить зависимость от доллара, но это потребует времени и инвестиций в финансовую инфраструктуру. Использование торговых войн в краткосрочных интересах может иметь негативные долгосрочные последствия из-за замедления глобального экономического роста, сказал Антонов.

В среду газета ВЗГЛЯД писала о том, как Китай ударил по американским энергоресурсам. Зампредседателя комитета СБ по международным делам Андрей Денисов заявил, что новая торговая война между США и Китаем негативно повлияет на Россию из-за изменения логистических цепочек, в то время как Китай готов дать более серьезный ответ на санкции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, введение Трампом пошлин для Канады, Мексики и Китая стало самым значительным протекционистским актом за последние 100 лет. Причем экономисты пророчат неприятные последствия для самой американской экономики.