Песков анонсировал встречу Путина с Хинштейном

Tекст: Алексей Дегтярев

«Путин работает в Кремле. Сегодня он будет заниматься делами Курской области, важнейшей области, которая переживает трудные времена, много вопросов, прежде всего с обеспечением людей», – пояснил Песков, передает РИА «Новости».

Он отметил, что с докладом у президента в среду будет и. о. губернатора региона Хинштейн.

Также у главы государства намечены несколько других рабочих встреч, но все они будут носить непубличный характер.

В декабре Путин подписал указ о принятии отставки Алексея Смирнова с поста главы Курской области. Новым врио губернатора региона стал Хинштейн.