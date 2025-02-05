Кому-то хочется отнести к ведомству дьявола буквально всё на свете, кроме молитвы и посещения храма. А ведь, по сути, такой стиль мышления мало чем отличается от катарской ереси, объявлявшей весь материальный мир порождением сатаны.2 комментария
Песков анонсировал встречу Путина с Хинштейном
Президент Владимир Путин в среду намерен принять исполняющего обязанности главы Курской области Александра Хинштейна, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Путин работает в Кремле. Сегодня он будет заниматься делами Курской области, важнейшей области, которая переживает трудные времена, много вопросов, прежде всего с обеспечением людей», – пояснил Песков, передает РИА «Новости».
Он отметил, что с докладом у президента в среду будет и. о. губернатора региона Хинштейн.
Также у главы государства намечены несколько других рабочих встреч, но все они будут носить непубличный характер.
В декабре Путин подписал указ о принятии отставки Алексея Смирнова с поста главы Курской области. Новым врио губернатора региона стал Хинштейн.