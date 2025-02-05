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Астрахань накрыло облако газа из-за запуска установок на АГПЗ
Облако природного газа накрыло Астрахань из-за запуска установок на АГПЗ
Утром Астрахань накрыло облако природного газа со специфическим запахом после начала работы установок на Астраханском газоперерабатывающем заводе, что привело к временному изменению состояния атмосферного воздуха.
Облако природного газа накрыло Астрахань, передает ТАСС. Причиной стал запуск в работу установок на Астраханском газоперерабатывающем заводе (АГПЗ), сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Он пояснил, что запах газа обусловлен его одорированием – процессом добавления специфического запаха.
По словам Бабушкина, специалисты провели восстановительные работы и приступили к запуску производства. Сейчас идет процесс пусконаладки, включая запуск факельного горения. Облако газа, по данным метеослужбы, смещается в степь, а природный газ не представляет опасности для здоровья на открытом воздухе.
АГПЗ является крупнейшим производителем газовой серы в России. Завод добывает газ и конденсат на Астраханском газоконденсатном месторождении с 1986 года. Пластовая смесь, добываемая на месторождении, содержит 25% сероводорода и 15% углекислого газа. Мощности предприятия позволяют добывать до 12 млрд кубометров газа ежегодно, а также выпускать бензин и топливо различных классов.
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