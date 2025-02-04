«Единая Россия» определила ключевые направления Года муниципального депутата

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Якушева, работа будет организована по четырем направлениям, включая популяризацию лучших муниципальных практик, внедрение командной работы, развитие горизонтальных связей и обучение депутатов в Высшей партийной школе, сообщается на сайте «Единой России».

Для выявления лучших муниципальных практик «Единая Россия» намерена провести специальный конкурс. «Положение о конкурсе разрабатывается и будет направлено в регионы для обсуждения», – сообщил Якушев на Форуме муниципальных депутатов в ЛНР. Форум посетили также глава ЛНР Леонид Пасечник и руководитель ЦИК партии Александр Сидякин.

Кроме того, партия планирует развивать горизонтальные связи между депутатами из разных регионов, начиная с регионов-шефов. Якушев подчеркнул важность обучения депутатов с учетом их запросов. «Главная идея – «вооружить» вас дополнительными компетенциями», – добавил он.

В Год муниципального депутата «Единая Россия» также собирается провести сбор инициатив по улучшению законодательства, касающегося работы депутатов. Якушев отметил, что важно, чтобы жители новых регионов чувствовали себя частью России. Он заявил: «Мы – одна семья, одна команда».

Пасечник подчеркнул, что дорожной картой остается народная программа партии. На выборах в ЛНР в сентябре 2023 года избрали 444 депутата от «Единой России», и было собрано более 85 тыс. предложений от жителей, большая часть которых уже реализована.