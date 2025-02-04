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«Единая Россия» определила ключевые направления Года муниципального депутата
«Единая Россия» в Год муниципального депутата сосредоточится на популяризации практик, развитии связей и обучении депутатов, а также проведет конкурс лучших решений, сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.
По словам Якушева, работа будет организована по четырем направлениям, включая популяризацию лучших муниципальных практик, внедрение командной работы, развитие горизонтальных связей и обучение депутатов в Высшей партийной школе, сообщается на сайте «Единой России».
Для выявления лучших муниципальных практик «Единая Россия» намерена провести специальный конкурс. «Положение о конкурсе разрабатывается и будет направлено в регионы для обсуждения», – сообщил Якушев на Форуме муниципальных депутатов в ЛНР. Форум посетили также глава ЛНР Леонид Пасечник и руководитель ЦИК партии Александр Сидякин.
Кроме того, партия планирует развивать горизонтальные связи между депутатами из разных регионов, начиная с регионов-шефов. Якушев подчеркнул важность обучения депутатов с учетом их запросов. «Главная идея – «вооружить» вас дополнительными компетенциями», – добавил он.
В Год муниципального депутата «Единая Россия» также собирается провести сбор инициатив по улучшению законодательства, касающегося работы депутатов. Якушев отметил, что важно, чтобы жители новых регионов чувствовали себя частью России. Он заявил: «Мы – одна семья, одна команда».
Пасечник подчеркнул, что дорожной картой остается народная программа партии. На выборах в ЛНР в сентябре 2023 года избрали 444 депутата от «Единой России», и было собрано более 85 тыс. предложений от жителей, большая часть которых уже реализована.