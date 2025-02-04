Агентство США по международному развитию (USAID) стало за прошедшие десятилетия государством в государстве американской внешней политики, не менее важным во внешних связях, чем министерство обороны или иностранных дел.0 комментариев
Росавиация опровергла риски нештатной работы Домодедово из-за суда
Аэропорт Домодедово продолжает работать в штатном режиме, несмотря на судебный процесс, заявили во вторник в Росавиации.
Воздушная гавань функционирует без сбоев, несмотря на текущий судебный процесс, заявил регулятор, передает ТАСС.
Производственные процессы полностью поддерживаются, график полетов для пассажирских и грузовых рейсов не претерпел изменений.
Генпрокуратура потребовала взыскать в доход России 100% долей ООО «ДМЕ холдинг», которое владеет группой операционных компаний аэропорта Домодедово. Суд арестовал все имущество группы, а также акции и доли в юрлицах, принадлежащие бенефициарам группы Дмитрию Каменщику и Валерию Когану.
Арбитражный суд Московской области дал Росавиации доступ к управлению аэропортом Домодедово.