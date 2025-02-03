Жительница ЖК «Алые паруса» телеведущая Довлатова отреагировала на взрыв

Tекст: Ольга Иванова

В жилом комплексе «Алые паруса» утром произошел взрыв, передает «Газета.Ru». Жительница комплекса, телеведущая Алла Довлатова сообщила, что не слышала звуков взрыва и ничего не знает о происшествии.

«Слава Богу, со мной все хорошо. Я не бандит, не на меня было покушение. А что там происходило, я не знаю, нам ничего не говорят. Ничего не слышала, вообще ничего», – сказала она.

Управляющая компания, обслуживающая жилой комплекс, отказалась от комментариев по поводу взрыва. В разговоре с РИА «Новости» представитель пресс-службы заявил: «Без комментариев».

Взрыв произошел в холле жилого комплекса на северо-западе Москвы, повреждения получили остекление и гипсокартонный потолок. Источник в оперативных службах заявлял, что в результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения. По данным прессы, президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян получил тяжелые ранения в результате взрыва в жилом комплексе «Алые паруса».