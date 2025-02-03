С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.0 комментариев
Жительница ЖК «Алые паруса» телеведущая Довлатова отреагировала на взрыв
На территории жилого комплекса «Алые паруса» утром произошел взрыв, однако жительница комплекса телеведущая Алла Довлатова заявила, что не слышала громкого звука.
В жилом комплексе «Алые паруса» утром произошел взрыв, передает «Газета.Ru». Жительница комплекса, телеведущая Алла Довлатова сообщила, что не слышала звуков взрыва и ничего не знает о происшествии.
«Слава Богу, со мной все хорошо. Я не бандит, не на меня было покушение. А что там происходило, я не знаю, нам ничего не говорят. Ничего не слышала, вообще ничего», – сказала она.
Управляющая компания, обслуживающая жилой комплекс, отказалась от комментариев по поводу взрыва. В разговоре с РИА «Новости» представитель пресс-службы заявил: «Без комментариев».
Взрыв произошел в холле жилого комплекса на северо-западе Москвы, повреждения получили остекление и гипсокартонный потолок. Источник в оперативных службах заявлял, что в результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения. По данным прессы, президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян получил тяжелые ранения в результате взрыва в жилом комплексе «Алые паруса».