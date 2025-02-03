Tекст: Вера Басилая

По словам Медведчука, происходящее вполне сравнимо с событиями, известными как Руина конца XVII века. Тогда Украина распалась на две части, и жители оказались под властью польских и турецких магнатов, передает RT.

Медведчук отметил, что смертность на Украине в 2024 году превысила рождаемость в 2,8 раза. Он также привел данные о массовой эмиграции, подчеркнув, что страну покинуло полмиллиона человек. Это, по его мнению, свидетельствует о серьезных проблемах в стране.

«Власть Зеленского делает вид, что ничего не случилось, а если есть какие-то «отдельные недостатки», то о них говорить не стоит, все как-то само собой образуется», – подчеркнул политик.

Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук выразил мнение, что возрождение украинского народа возможно только в составе России, и отметил, что цели российской спецоперации соответствуют интересам украинцев.

Медведчук заявил, что политика Зеленского, основанная на деградации, деиндустриализации и деинтеллектуализации, приводит украинцев к оглуплению и помогает удерживать власть.