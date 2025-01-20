Tекст: Ольга Иванова

Медведчук заявил, что возрождение украинского народа может произойти лишь в составе России, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что цели специальной военной операции России, заключающиеся в демилитаризации и денацификации Украины, соответствуют интересам украинцев.

«Если Зеленский и его свора зарабатывают на горе и геноциде украинцев, то цели СВО в интересах прежде всего украинского народа, поэтому Россия этих целей достигнет, поскольку они справедливые и необходимые, в том числе и для украинцев», – написал Медведчук в своей колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру».

Он также отметил, что выполнение условий денацификации позволит украинцам свободно говорить на родном языке, вернет памятники истории на свои места, а книги – в библиотеки. Медведчук добавил, что возвращение памяти героев Великой Отечественной войны станет частью денацификации, и суд над современными нацистами также будет способствовать этому.

Ранее Медведчук заявил, что политика трех «де» Владимира Зеленского, основанная на деградации, деиндустриализации и деинтеллектуализации, приводит украинцев к оглуплению и помогает удерживать власть.