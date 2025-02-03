Тайваньская актриса Барби Сюй умерла после заражения гриппом в Японии

Тайваньская актриса Барби Сюй умерла от пневмонии после заражения гриппом в Японии

Tекст: Вера Басилая

Тайваньская актриса Барби Сюй скончалась в возрасте 48 лет после заражения гриппом во время поездки в Японию, передает РИА «Новости».

Сестра актрисы подтвердила, что причиной ее смерти стала пневмония, вызванная гриппом, которым Барби Сюй заразилась в путешествии по Японии.

Точная дата смерти Барби Сюй пока не была подтверждена официальными источниками.

Министерство здравоохранения Японии ранее сообщило о рекордном увеличении числа заболевших гриппом в стране. За последнюю неделю декабря 2022 года грипп был подтвержден у 317,8 тыс. человек, что более чем в три раза превышает данные за аналогичный период прошлого года. Агентство Киодо отметило, что этот рост стал крупнейшим с момента начала регистрации подобной статистики в 1999 году.

Ранее на курортах Таиланда Пхукет и Пханган россияне столкнулись с массовым заболеванием, сопровождающимся ознобом, потерей голоса и першением в горле.

До этого сообщалось, что количество заболевших гриппом на Тайване за неделю достигло 141 тыс. 777 человек, что стало новым антирекордом за последние 10 лет.