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    Найдена новая схема поставок газа через Украину
    Маск назвал USAID преступной организацией
    Британия захотела санкциями «сокрушить военную машину» России
    Сослуживец рассказал о погибшем на СВО вице-губернаторе Приморья
    Трамп заявил о «запланированных встречах» с Россией и Украиной
    В офисе Зеленского назвали «провальным» план Трампа по Украине
    Германия пригрозила США ответными пошлинами со стороны ЕС
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    Мнения
    Анна Сытник Анна Сытник Искусственный интеллект начал свою холодную войну

    Пузырь индустрии ИИ лопается. Сейчас все начнут подстраиваться под новые условия, будут меняться правила игры. DeepSeek поставила под вопрос гигантские инвестиции американских компаний в ИИ. При этом заданы огромные темпы развития отрасли.

    0 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Кому достанется ничейный материк – Антарктида

    Последней неподеленной территорией остается Антарктида. Здесь – не только пингвины, но руды и углеводороды. Именно Антарктида – последний ресурсный резерв человечества. Немаловажно, что Антарктиду открыли русские.

    20 комментариев
    Станислав Смагин Станислав Смагин Набеги ВСУ повторяют зверства фашистов

    Про ВСУ, киевский режим и политическое украинство мы все всё давно и бесповоротно поняли. Однако то, как ведут себя ВСУ на тех российских территориях, куда им удалось проникнуть, добавляет новое в восприятие происходящего.

    10 комментариев
    3 февраля 2025, 08:50 • Новости дня

    ВС России установили огневой контроль над дорогой на Купянск

    Участок дороги между Двуречной и Купянском перешел под контроль ВС России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские Вооруженные силы установили огневой контроль над дорогой между Двуречной и Купянском после освобождения поселка Западное, что способствует дальнейшему продвижению к Купянску.

    Участок дороги между Двуречной и Купянском в Харьковской области перешел под огневой контроль Вооруженных сил России, сообщает РИА «Новости». Это произошло после освобождения поселка Западное. До Купянска остается примерно 20 километров. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев отметил «определенные положительные подвижки» в продвижении на Купянском направлении.

    По словам Ганчева, освобождение поселка Западное позволило российским военнослужащим контролировать дорогу, соединяющую Двуречную и Купянск. Примерно за две недели до этого была форсирована река Оскол севернее Двуречной, и украинские позиции были атакованы российскими штурмовиками. Полностью поселок Западное перешел под контроль российских сил после этих операций.

    Ганчев добавил, что контроль над Двуречной и Западным открывает возможности для дальнейшего продвижения в сторону Купянска и севернее – в сторону Великого Бурлука. Дорога через поселок Белый Колодец ведет к Волчанску, что также может стать целью для дальнейших операций. Освобождение Западного произошло 22 января, а о взятии под контроль Двуречной стало известно 28 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атаки Вооруженных сил Украины на севере Купянска провалились, освобождение Двуречной открыло Вооруженным силам России путь к Волчанску и Купянску, а на Купянском направлении уничтожили до 35 украинских военных за сутки.

    2 февраля 2025, 13:38 • Новости дня
    Дипломат Мирошник сказал, кто находился в интернате Суджи перед ударом ВСУ

    Посол Мирошник: ВСУ насильно удерживали мирных жителей в школе-интернате в Судже

    Дипломат Мирошник сказал, кто находился в интернате Суджи перед ударом ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ насильно удерживали мирных жителей в школе-интернате в Судже для съемок пропагандистских роликов о якобы заботе украинских военных о курянах, сказал газете ВЗГЛЯД посол Родион Мирошник. Ранее СК возбудил уголовное дело на командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпушу, приказавшему ударить по интернату.

    «За пять месяцев существования через этот лагерь прошло много людей. Поэтому пока трудно точно сказать, кто в момент удара был там. Но в целом этот центр в любой момент, как правило, на три четверти населяли старики, женщины и люди с ограниченными возможностями, которые по разным причинам не смогли покинуть Суджу», – пояснил Родион Мирошник, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима.

    «ВСУ насильно удерживали мирных жителей в школе-интернате в Судже для съемок пропагандистских роликов о якобы заботе украинских военных о курянах, которым под камеры западных и украинских СМИ раздавали еду. Покидать здание разрешалось только по одному, и то не всем. Например, родителей временно отпускали на волю, только если в интернате оставались их дети», – подчеркнул собеседник.

    Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело на командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпушу, приказавшего ударить по школе-интернату в Судже. Карпуша подозревается по статье «терроризм», ему грозит пожизненное заключение.

    Как сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале, 1 февраля ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области. «Пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами ПВО», – говорится в сообщении.

    По данным ведомства, Киев совершил эту провокацию, чтобы свалить вину на Россию и тем самым отвлечь мировое сообщество от убийства 22 мирных граждан военными ВСУ в поселке Русское Поречное.

    Коментарии (15)
    2 февраля 2025, 14:24 • Новости дня
    Бывший командир приморского отряда «Тигр» вице-губернатор Приморья Ефремов погиб на СВО

    Бывший командир добровольческого отряда «Тигр» Ефремов погиб при возвращении с задания

    Бывший командир приморского отряда «Тигр» вице-губернатор Приморья Ефремов погиб на СВО
    @ primorsky.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший командир приморского добровольческого отряда «Тигр» Сергей Ефремов погиб, возвращаясь с боевого задания, когда его машина подорвалась на мине, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

    Кожемяко сообщил о трагедии в своем Telegram-канале, выразив соболезнования: «Дорогие земляки, друзья, сегодня у нас большое горе. Возвращаясь с боевого задания, погиб командир добровольческого отряда «Тигр» Сергей Ефремов».

    Губернатор в своем видеообращении назвал Ефремова «незаурядным человеком с большим добрым сердцем, отзывчивым, волевым командиром, организатором». «Мы с ним в июне 2022 года, когда это было крайне важно, организовывали отряд «Тигр», где он стал первым его командиром», – добавил он.

    Ефремов, опытный кадровый военный, участвовал в спецоперации на Украине с самого начала. В марте 2024 года он был назначен вице-губернатором Приморского края, отвечающим за внутреннюю политику. Командир был известен под позывным «Кубинец», за проявленные мужество и героизм награжден званиями Героя ДНР и Героя Приморья, передает ТАСС.

    Как пишут «Аргументы и факты», Ефремов и другие бойцы на момент гибели возвращались с боевого задания. Боевая машина, в которой находился Ефремов, подорвалась на мине. Своим поведением он всегда вдохновлял бойцов и подчеркивал: «Я всегда иду первым, чтобы бойцы знали – командир же не дурак, не пойдет туда, где опасно. Хотя это, конечно, не так».

    Ефремов окончил Рязанское училище ВДВ, служил в подразделении морской пехоты ТОФ, после увольнения в запас занимался бизнесом, был вице-мэром Уссурийска, заместителем председателя всероссийского ДОСААФ.

    Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно командиру взвода Ильдару Суфиярову из Уфы. Суфияров командовал мотострелковым взводом в добровольческом мотострелковом полку «Башкортостан». В мае 2023 года он подписал контракт на службу в зоне СВО, где героически погиб в апреле прошлого года.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

    Коментарии (0)
    3 февраля 2025, 02:23 • Новости дня
    Британия захотела санкциями «сокрушить военную машину» России

    Премьер Британии Стармер призвал к санкционному давлению на Москву с целью «сокрушить военную машину» России

    Британия захотела санкциями «сокрушить военную машину» России
    @ Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо работать над новыми санкциями против России, чтобы «сокрушить ее военную машину», заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер перед неформальным саммитом ЕС в Брюсселе.

    По словам Стармера, правительство Британии намерено вместе с Евросоюзом работать над сохранением санкционного давления на Россию, передает ТАСС.

    Целью для санкций, по его словам, должны быть «доходы от энергоносителей и компании, снабжающие ракетные заводы» России. Он хочет «сокрушить военную машину» России.

    «Потому что в конечном итоге именно это вместе с нашей военной помощью (Украине) приблизит мир», – сказал Стармер.

    Кроме того, в Лондоне подчеркнули важность обсуждения вопросов безопасности и обороны на саммите. Канцелярия на Даунинг-стрит указала на интерес Лондона в усилении сотрудничества с ЕС в борьбе с нелегальной миграцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз рассматривает поэтапный запрет на импорт алюминия из России в новом санкционном пакете, готовящемся к третьей годовщине конфликта на Украине.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия планирует в феврале представить новый энергетический план, который предусматривает отказ от российского газа и снижение цен на энергоресурсы в Европе; однако некоторые страны Европейского союза отказались поддержать инициативу по запрету импорта сжиженного природного газа из России.

    Коментарии (13)
    3 февраля 2025, 03:59 • Новости дня
    Трамп заявил о «запланированных встречах» с Россией и Украиной
    Трамп заявил о «запланированных встречах» с Россией и Украиной
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США собираются провести встречи и переговоры с «различными сторонами, включая Украину и Россию», заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    По словам президента США, прошедшие выходные были особенно напряженными для американской дипломатии, так как одновременно ведутся переговоры по нескольким ключевым международным вопросам.

    «Мы занимаемся Израилем. Мы имеем дело с Украиной и Россией», – приводит его слова ТАСС.

    Трапмп также подчеркнул, что власти США «запланировали встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию». По его мнению, «эти дискуссии проходят довольно успешно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выразил уверенность в необходимости разрешения конфликта на Украине через дипломатические переговоры, несмотря на длительность противостояния. Он пожелал обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.

    Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог заявил о существовании надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта. Госсекретарь США Марко Рубио указал на деструктивные последствия конфликта на Украине и посоветовал Владимиру Зеленскому признать реальность текущей ситуации.

    Коментарии (3)
    3 февраля 2025, 06:39 • Новости дня
    Пожары произошли в Астраханской и Волгоградской областях после атак БПЛА

    Атаки украинских беспилотников на объекты ТЭК и НПЗ привели к пожарам в Астраханской и Волгоградской областях

    Пожары произошли в Астраханской и Волгоградской областях после атак БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Астраханской области в результате падения украинского БПЛА возникло возгорание, сообщил глава региона Игорь Бабушкин. Также пожар в результате падения обломков произошел на территории нефтеперерабатывающего завода в Волгоградской области. Кроме того, массированной атаке БПЛА подверглась Ростовская область.

    Бабушкин сообщил в Telegram, что украинской атаке подверглись «объекты, расположенные на территории региона, в том числе ТЭК». «Средства РЭБ и ПВО отработали в штатном режиме. При падении одного из БПЛА произошло возгорание», – говорится в сообщении.

    Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, слова которого приводятся в Telegram администрации региона, сообщил, что ПВО «отразили массированную атаку беспилотников самолетного типа».

    Большинство БПЛА удалось перехватить и нейтрализовать. Однако «в результате падения обломков возникли локальные возгорания на территории нефтеперерабатывающего завода, которые были оперативно локализованы». Кроме того, произошли «перепады напряжения в электросети», но электроснабжение Волгограда и прилегающих муниципальных образований идет «в полном объеме».

    Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в Telegram, что над регионом сбито 29 дронов – в Кашарском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском, Шолоховском районах.

    В результате украинских атак никто не пострадал.

    Напомним, глава Таганрога Светлана Камбулова сообщала о работе ПВО за пределами города. При атаке дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали три человека.

    Коментарии (5)
    3 февраля 2025, 00:21 • Новости дня
    Сослуживец рассказал о погибшем на СВО вице-губернаторе Приморья

    Служивший с погибшим на СВО вице-губернатором Приморья депутат Тарабарин назвал Ефремова «Командиром с большой буквы»

    Сослуживец рассказал о погибшем на СВО вице-губернаторе Приморья
    @ Игорь Новиков/Правительство Приморского края

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-командир добровольческого отряда «Тигр», вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов, который погиб в ходе СВО, был «Командиром с большой буквы», заявил депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил с ним в зоне спецоперации с ноября 2022 года.

    «Командир с «большой буквы»: храбрый, смелый, умный, грамотный. Душевный, хороший человек был», – приводит слова Тарабарина РИА «Новости».

    Тарабарин отметил, что Ефремов «на боевых позициях помогал своим ребятам». «Большая потеря и для Приморского края, и отряда «Тигр», – сказал Тарабарин.

    Он указал, что Ефремов был одним из бойцов, которые подписали копию боевого знамени 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота для президента России Владимира Путина.

    Тарабарин отметил, что Ефремов погиб в районе активных боев в Курской области и что тела погибших пока не смогли доставить в связи с боевыми действиями. Он отметил, что сын Ефремова также участвует в защите Родины в зоне спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что Ефремов погиб, возвращаясь с боевого задания, когда его машина подорвалась на мине. Он был известен под позывным «Кубинец», за проявленные мужество и героизм награжден званиями Героя ДНР и Героя Приморья.

    Коментарии (0)
    3 февраля 2025, 02:55 • Новости дня
    Стало известно о ликвидации 18-летнего британского наемника на Украине

    Sun сообщила о ликвидации российскими войсками 18-летнего британского наемника Уилтона на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Британский наемник Джеймс Уилтон, который в 17 лет отправился на Украину воевать против российских сил, был ликвидирован в июле 2024 года, пишет Sun со ссылкой на его родственников.

    Уилтон был ликвидирован Вооруженными силами России с помощью беспилотника на «восточном фронте». У него не было военного опыта – на Украину он поехал еще в 17-летнем возрасте и был уничтожен во время своей первой боевой миссии, когда ему было 18 лет. Уилтон жил в английском городе Хаддерсфилд, где окончил двухлетние курсы по уходу за животными и охране земельных ресурсов, передает ТАСС со ссылкой на Sun.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Sun сообщила, что снайпер Александр Гармс-Риззи, сбежавший из британской армии, погиб на Украине от удара беспилотника; в январе Daily Telegraph писала, что бывший британский военнослужащий Джейк Уоддингтон, служивший наемником в составе ВСУ, погиб в Запорожской области после удара беспилотника.

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    2 февраля 2025, 12:46 • Новости дня
    Российские военные за сутки поразили военные аэродромы и склады ВСУ в 153 районах

    Минобороны: Подразделения ВС России нанесли удары по аэродромам и складам ВСУ в 153 районах

    Российские военные за сутки поразили военные аэродромы и склады ВСУ в 153 районах
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    ВС России нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и объектам хранения топлива на Украине, уничтожив при этом значительное количество живой силы и техники ВСУ в различных регионах, включая Харьковскую область и ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале Минобороны говорится, что подразделения Вооруженных сил России нанесли удары по военной инфраструктуре Украины, включая аэродромы и объекты хранения топлива, используемые силами ВСУ. Удары были осуществлены в 153 районах, что привело к значительным потерям в рядах украинской армии.

    На Харьковском направлении войска России, действующие в составе группировки «Север», нанесли удар по формированиям ВСУ в Липцах и Волчанске, уничтожив до 20 военнослужащих и четыре орудия. Подразделения группировки «Запад» улучшили свое тактическое положение, нанеся поражение пяти механизированным и танковой бригадам ВСУ, что привело к потерям до 295 военнослужащих и уничтожению двух складов боеприпасов, уточнили в ведомстве.

    Группировка «Юг» заняла более выгодные позиции, разбив две механизированные бригады ВСУ и бригады теробороны в Донецкой народной республике, что привело к потерям до 200 военнослужащих. Войска группировки «Центр» продолжили наступательные действия, уничтожив до 515 военнослужащих противника и шесть орудий, добавили в пресс-службе.

    Как указали в Минобороны, на российские силы группировки «Восток» продолжали продвижение, нанося удары по пяти механизированным бригадам ВСУ, в результате чего потери ВСУ составили свыше 140 военнослужащих. В Запорожской и Херсонской областях группировка «Днепр» нанесла поражение механизированной бригаде и береговой обороне ВСУ, уничтожив склад боеприпасов.

    Кроме того, средства ПВО сбили реактивный снаряд системы HIMARS и 44 беспилотника. С начала специальной операции российские войска ликвидировали 652 самолета, 283 вертолета и более 42 тыс. беспилотников, говорится в сообщении.

    Ранее в Минобороны сообщили, что в январе украинские войска лишились 64 танков, самолетов Су-27 и МиГ-29, а также 367 боевых бронемашин.

    Накануне сообщалось, что в ночь на субботу ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины.

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    3 февраля 2025, 09:33 • Новости дня
    В офисе Зеленского назвали «провальным» план Трампа по Украине

    Советник Зеленского Литвин назвал провальным план Трампа по Украине

    В офисе Зеленского назвали «провальным» план Трампа по Украине
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    План США по Украине провалится, если будет ограничен лишь прекращением огня и выборами, Киев недоволен подходом партнеров, заявил советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин.

    План администрации США по урегулированию конфликта на Украине вызвал резкую критику в офисе президента Украины, передает РИА «Новости».

    «Если его (спецпосланника США по Украине Кита Келлога. – прим. ВЗГЛЯД) план – это просто прекращение огня и выборы, то это провальный план», – заявил Литвин, передает Reuters.

    Он уточнил, что Украина предпочла бы видеть более глубокий подход со стороны своих ключевых партнеров.

    Литвин подчеркнул, что Киев недоволен поверхностностью предложенного подхода к урегулированию конфликта и ждет от партнеров более серьезной инициативы.

    Ранее спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявлял, что США считают необходимым проведение выборов на Украине к концу 2025 года, включая и парламентские, и президентские выборы.

    Келлог также подчеркивал существование надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, который имеет значимость для национальной безопасности США.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что власти США собираются провести встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию.

    Президент России Владимир Путин указал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией и утратил легитимность.

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    2 февраля 2025, 23:57 • Новости дня
    Абхазия выразила России соболезнования из-за удара ВСУ по интернату в Судже

    Бганба направил Путину телеграмму с соболезнованиями из-за украинской атаки на школу-интернат в Судже

    Tекст: Антон Антонов

    Народ Абхазии выражает соболезнования в связи с ракетной атакой на школу-интернат в Судже, заявил в телеграмме президенту России Владимиру Путину и.о. президента Абхазии Валерий Бганба.

    «От лица народа Абхазии и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования в связи с ракетной атакой на школу-интернат в Судже», – приводит текст телеграммы РИА «Новости».

    Абхазская сторона также выразила соболезнования всем семьям, пострадавшим в результате «этого бесчеловечного акта насилия». Бганба подчеркнул, что в этот трудный час народ Абхазии скорбит вместе с россиянами и разделяет их тяжелую утрату. Он добавил, что память о невинных жертвах навсегда останется в сердцах народа Абхазии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 февраля ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами ПВО.

    Минобороны России указывало, что Киев совершил эту провокацию, пытаясь свалить вину на Россию и отвлечь мировое сообщество от убийства 22 мирных граждан военными ВСУ в поселке Русское Поречное.

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    2 февраля 2025, 22:51 • Новости дня
    ПВО сработала у Таганрога

    Глава Таганрога Камбулова сообщила о работе ПВО за пределами города

    Tекст: Антон Антонов

    За пределами Таганрога Ростовской области сработала ПВО, в городе сохраняется стабильная ситуация, сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.

    Камбулова сообщила в соцсети «ВКонтакте»: «Дорогие таганрожцы! В некоторых районах города жители услышали громкие хлопки, похожие на взрывы. Поясню. Сработало ПВО за пределами города. В Таганроге на данный момент ситуация стабильная». Она подчеркнула, что сирена начинает работать «в случае прямой угрозы населению», и призвала не допускать паники.

    Минобороны России сообщало в Telegram, что с 20.00 до 21.10 мск силами ПВО сбиты два украинских беспилотника над территориями Белгородской и Ростовской областей.

    Напомним, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что ПВО уничтожила беспилотник, никаких жертв и разрушений на земле не зафиксировано.

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    3 февраля 2025, 04:25 • Новости дня
    Житель Курской области рассказал о гибели семилетнего сына в результате атаки ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Мужчина, пострадавший в результате украинской атаки во время эвакуации из освобожденного войсками России села Николаево-Дарьино, рассказал врио губернатора Курской области Александру Хинштейну о гибели семилетнего сына.

    Ребенок погиб при атаке украинского дрона на дом. «Сына убило у меня, семилетнего. Они с дедом были. Я был в летней кухне, а они (прятались) в подвале. И летит (дрон), влетел, взорвался. И вся надежда на подвал рухнула, туда даже страшно заходить было», – приводит слова мужчины ТАСС.

    Хинштейн навестил раненых, размещенных в больнице в Курске.

    Жительница села Николаева-Дарьина, эвакуированная из родного дома в Курск, рассказала Хинштейну, что с августа 2024 года и до момента эвакуации – почти пять месяцев – провела в подвале. «Картошка была. За водой ходили в колодец, напротив моего дома был колодец», – сказала она.

    В подвале прятались восемь человек. Она также сообщила, что ее дочерям, которые жили в Судже, удалось выехать, когда началось вторжение ВСУ: «Они уехали, тут в Курске сняли квартиры, каждая по своей работе, две дочки у меня. Детки ходят в школу».

    Напомним, подразделения группировки «Север» освободили Николаево-Дарьино в Курской области в конце января. Украинские боевики позднее, используя беспилотный летательный аппарат, атаковали эвакуирующихся мирных жителей.

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    3 февраля 2025, 07:32 • Новости дня
    Министр по делам молодежи Якутии получил тяжелое ранение на СВО

    Глава Минмолодежи Якутии получил тяжелое ранение в зоне СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев получил тяжелое ранение при выполнении боевого задания в зоне СВО.

    Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев получил тяжелое ранение во время выполнения боевого задания в зоне специальной военной операции (СВО), передает ТАСС. О случившемся сообщил председатель правительства Якутии Кирилл Бычков через свой телеграм-канал. Шамаев отправился в зону СВО после заключения контракта на военную службу в сентябре 2024 года.

    В связи с обстоятельствами, трудовой контракт Шамаева в министерстве был приостановлен. На посту исполняющего обязанности министра его заменил участник СВО и Герой России Игорь Юргин. Бычков выразил слова поддержки Шамаеву, отметив его героизм, силу духа и преданность Родине даже в трудные моменты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший командир приморского добровольческого отряда «Тигр» Сергей Ефремов погиб на Украине, когда его машина подорвалась на мине. Газета также сообщала, что сослуживец рассказал о его гибели и отметил вклад вице-губернатора Приморья в специальную военную операцию.

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    3 февраля 2025, 07:27 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 70 украинских БПЛА над Россией

    ПВО России за ночь уничтожила 70 украинских БПЛА над южными регионами страны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 70 украинских дронов над российскими регионами, из которых 27 были сбиты над Ростовской областью, 25 над Волгоградской областью, а остальные над другими областями.

    За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотников, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны. Украинские дроны были сбиты в нескольких российских регионах, среди которых Ростовская, Волгоградская, Астраханская, Воронежская, Белгородская и Курская области.

    По данным российского военного ведомства, наиболее интенсивное нападение беспилотников произошло над территорией Ростовской области, где было уничтожено 27 аппаратов. В Волгоградской области силы ПВО сбили 25 дронов. В Астраханской области было уничтожено 7 беспилотников, в Воронежской – 5, в Белгородской – 4, и в Курской области – 2 аппарата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская ПВО в течение ночи уничтожила пять украинских дронов в небе над Курской, Белгородской и Брянской областями, в Калужской области были найдены обломки сбитого беспилотника, а также система ПВО уничтожила беспилотник в Ростовской области.

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    3 февраля 2025, 08:28 • Новости дня
    В подконтрольной Киеву Запорожской области повреждены инфраструктурные объекты

    Tекст: Вера Басилая

    Объекты инфраструктуры получили повреждения в подконтрольных украинским властям районах Запорожской области, сообщил глава подчиненной Киеву региональной администрации Иван Федоров.

    По словам Федорова, в контролируемых украинскими властями районах Запорожской области были повреждены объекты инфраструктуры, передает ТАСС.

    Воздушная тревога в этих районах была объявлена восемь раз за 2 февраля, а также в ночь на 3 февраля.

    В центре Харькова произошел пожар на складах и производственных помещениях после атаки беспилотника.

    В Минобороны сообщили, что ВС России нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и объектам хранения топлива на Украине, уничтожив значительное количество живой силы и техники ВСУ в различных регионах, включая Харьковскую область и ДНР.

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