Участок дороги между Двуречной и Купянском перешел под контроль ВС России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Участок дороги между Двуречной и Купянском в Харьковской области перешел под огневой контроль Вооруженных сил России, сообщает РИА «Новости». Это произошло после освобождения поселка Западное. До Купянска остается примерно 20 километров. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев отметил «определенные положительные подвижки» в продвижении на Купянском направлении.

По словам Ганчева, освобождение поселка Западное позволило российским военнослужащим контролировать дорогу, соединяющую Двуречную и Купянск. Примерно за две недели до этого была форсирована река Оскол севернее Двуречной, и украинские позиции были атакованы российскими штурмовиками. Полностью поселок Западное перешел под контроль российских сил после этих операций.

Ганчев добавил, что контроль над Двуречной и Западным открывает возможности для дальнейшего продвижения в сторону Купянска и севернее – в сторону Великого Бурлука. Дорога через поселок Белый Колодец ведет к Волчанску, что также может стать целью для дальнейших операций. Освобождение Западного произошло 22 января, а о взятии под контроль Двуречной стало известно 28 января.

Как писала газета ВЗГЛЯД, атаки Вооруженных сил Украины на севере Купянска провалились, освобождение Двуречной открыло Вооруженным силам России путь к Волчанску и Купянску, а на Купянском направлении уничтожили до 35 украинских военных за сутки.