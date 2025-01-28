Рожин: Освобождение Двуречной открывает ВС России путь к Волчанску и Купянску

Tекст: Роман Крецул

«Переход Двуречной под российский контроль создает предпосылки для полного освобождения всего Двуречанского района. А кроме того, создает возможности для дальнейшего наступления в двух направлениях. Первое – в сторону поселка Великий Бурлук и Волчанска. И помимо выхода в тыл волчанской группировки, можно наращивать усилия для продвижения к северным окраинам Купянска», – сказал военный аналитик Борис Рожин.

Он отметил, что бои там шли несколько месяцев. Сложность была в том, что Двуречная находится за рекой Оскол. «Соответственно, чтобы наступать, приходилось форсировать реку. Все мосты и переправы разрушены, поэтому необходимо использовать малые переправочные средства для переброски и снабжения войск», – пояснил собеседник.

«Постепенно были образованы плацдармы к северу и к югу от Двуречной. Затем начались бои за сам населенный пункт – и наконец официально заявлено о его освобождении. Это важная тактическая победа», – отметил Рожин.

«Создание плацдарма такого плана облегчит нам дальнейшие операции за рекой. Теперь надо его расширять и накапливать силы для более активных наступательных действий. Необходимо налаживать снабжение и перебрасывать бронетехнику, чтобы можно было вести дальнейшие наступательные действия», – заключил эксперт.

Во вторник в Минобороны сообщили, что в результате действий подразделений группировки «Запад» был освобожден населенный пункт Двуречная в Харьковской области. Кроме того, нанесено поражение живой силе и танковой технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны около Тополей, Западного, Песчаного, Лозовой, Копанок, Зеленого Гая, Красного Первого в Харьковской области.

Одновременно подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Липцов и Волчанска в Харьковской области.

Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 25-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады имени Латышских стрелков «за успешное выполнение боевых задач при освобождении населенного пункта Двуречная Харьковской области».