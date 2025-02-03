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При столкновении пяти автомобилей на Алтае погибли три человека
На Алтае столкнулись пять автомобилей, погибли три человека
На Чуйском тракте в Алтайском крае произошло столкновение пяти автомобилей, в результате которого погибли водитель, женщина-пассажир и девочка из автомобиля Nissan, сообщили в Главном управлении МВД по региону.
Утром в понедельник на 265 км Чуйского тракта в Косихинском районе Алтайского края произошла авария с участием пяти автомобилей. По предварительным данным, женщина-водитель автомобиля Nissan не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилями Land Cruiser, Toyota, BMW и грузовиком, двигавшимся в попутном направлении, передает «Интерфакс».
В результате аварии погибли три человека, находившиеся в Nissan: водитель, женщина-пассажир и девочка. Водители других автомобилей не пострадали, но один из пассажиров Land Cruiser обратился за медицинской помощью. Полиция проводит расследование, чтобы установить все обстоятельства ДТП и выяснить причины происшествия.
Ранее в Ленинградской области на трассе «Нарва» произошло столкновение междугороднего автобуса и снегоуборочной техники, в результате которого два человека погибли, 13 получили травмы.