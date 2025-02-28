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Вечный огонь в Рязанской области подключили к сетевому газу
Вечный огонь в Александро-Невском перевели с сжиженного газа на природный
В поселке Александро-Невский Рязанской области Вечный огонь в рамках акции «Храним огонь победы» был переведен на сетевой природный газ, ранее там применялся сжиженный газ.
В рамках Всероссийской акции ПАО «Газпром» «Храним огонь победы» состоялась торжественная церемония подключения Вечного огня к сетевому природному газу, сообщается в Telegram-канале Газпрома. До этого огонь горел на сжиженном газе, и для перехода на новый источник топлива было построено 46 метров газопровода.
На мероприятии присутствовали заместитель председателя правительства Рязанской области Павел Супрун и заместитель генерального директора «Газпром межрегионгаз» Олег Ляпустин. Мемориал, где установлен огонь, посвящен погибшим в Великой Отечественной войне, и частица огня для зажжения была доставлена с мемориала «Монумент Победы» в Рязани.
Олег Ляпустин, комментируя событие, подчеркнул значимость акции: «Очередной этап Всероссийской акции «Храним огонь Победы ПАО «Газпром» – Рязанская область. В годы Великой Отечественной войны за свободу нашей Родины погибли свыше 180 тыс. бойцов региона. Их память увековечена уже на 30 мемориалах субъекта с Вечными огнями и Огнями памяти. Газовики, безусловно, и дальше будут продолжать работу по сохранению памяти о защитниках страны – и в Рязанской области, и по всей России». На официальном портале Вечныйогонь.рус собрана вся информация о мемориалах России.