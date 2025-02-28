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В Пакистане при взрыве в мечети погибли четыре человека
При взрыве мечети в пятницу в пакистанском городе Анкора в округе Новшера погибли четыре человека, сообщили местные телеканалы.
Взрыв произошел на последней пятничной молитве перед священным для мусульман месяцем Рамадан, передает ТАСС со ссылкой на сообщение местного телевидения.
Отмечается, что в медучреждениях объявили режим повышенной готовности.
В 2022 году в афганском городе Мазари-Шариф при взрыве в мечети погибли 30 человек.