Украинские депутаты растеряны, они привыкли оглядываться на сигналы из США, а Трамп настаивает на проведении выборов. Поэтому многие из них предпочли просто не голосовать. Это стало сюрпризом для руководителей ЗЕ-команды.0 комментариев
Кремль ответил на призыв Швеции к укреплению обороны в рамках НАТО
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия отслеживает действия Швеции, вступившей в НАТО, и принимает соответствующие меры, реагируя на слова шведского военного разведчика о подготовке к конфликту.
По словам представителя Кремля, Россия внимательно отслеживает военную активность Швеции в рамках ее участия в НАТО, передает ТАСС.
Песков уточнил, что российские военные принимают необходимые меры в ответ.
Ранее, как писала газета Politico, глава военной разведки страны Томас Нильссон призвал Швецию быть готовой к возможному противостоянию с Россией после завершения конфликта на Украине.