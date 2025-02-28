Украинские депутаты растеряны, они привыкли оглядываться на сигналы из США, а Трамп настаивает на проведении выборов. Поэтому многие из них предпочли просто не голосовать. Это стало сюрпризом для руководителей ЗЕкоманды.0 комментариев
Politico: Швеция готовится к возможному противостоянию с Россией
Швеция должна быть готова к возможному противостоянию с Россией после завершения конфликта на Украине, заявил изданию Politico глава военной разведки страны Томас Нильссон.
По его словам, несмотря на временное снижение активности российских военных в Прибалтике, ситуация может измениться после окончания конфликта на Украине, передает РИА «Новости».
Нильссон отметил, что Швеция должна быть готова к возможному противостоянию с Россией, так как страна «остается военной угрозой для Швеции и ее союзников».
Глава разведки уточнил, что, хотя пока не говорится о неизбежности противостояния, подготовка к такой возможности является важной частью стратегии безопасности Швеции.
Нильссон отметил, что страна уделяет пристальное внимание изменениям в военной активности России в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg писал, что премьер Великобритании Кир Стармер соберет лидеров Европы для обсуждения гарантий безопасности Украины.