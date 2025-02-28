Politico: Швеция готовится к возможному противостоянию с Россией

Tекст: Александра Юдина

По его словам, несмотря на временное снижение активности российских военных в Прибалтике, ситуация может измениться после окончания конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

Нильссон отметил, что Швеция должна быть готова к возможному противостоянию с Россией, так как страна «остается военной угрозой для Швеции и ее союзников».

Глава разведки уточнил, что, хотя пока не говорится о неизбежности противостояния, подготовка к такой возможности является важной частью стратегии безопасности Швеции.

Нильссон отметил, что страна уделяет пристальное внимание изменениям в военной активности России в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg писал, что премьер Великобритании Кир Стармер соберет лидеров Европы для обсуждения гарантий безопасности Украины.