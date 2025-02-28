Синоптики предупредили об избытке осадков в некоторых регионах России

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд предупредил об избытке осадков в некоторых регионах России в марте

Tекст: Антон Антонов

«От западных границ России до Оби прогнозируется количество осадков около нормы», – приводит слова Вильфанда ТАСС.

Однако в Мурманской и Архангельской областях ожидается избыток осадков. Также избыток осадков прогнозируется на Урале и в Западной Сибири.

Вильфанд отметил, что избыток осадков также коснется тихоокеанского побережья России. К регионам с повышенным уровнем осадков будут относиться Магаданская область, Хабаровский край, Амурская область, Приморский край и Сахалин.

В то же время, Вильфанд предупредил о дефиците осадков в других частях страны. Дефицит осадков ожидается на Чукотке, в Иркутской области, Бурятии, Забайкалье и на юге Якутии.

В остальных регионах азиатской части России количество осадков будет находиться в пределах нормы, включая фактически всю Якутию и Камчатский край.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вильфанд сообщил о возможных морозах до минус 10-13 градусов в марте на европейской территории России, несмотря на теплый январь. В Москве наблюдаются необычные температурные скачки из-за чистого воздуха и отсутствия снега, что ведет к резкому прогреву воздуха днем и его выхолаживанию ночью.