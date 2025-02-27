Молдавия объяснила статус посла России

Глава МИД Молдавии Попшой отметил отсутствие у посла России Озерова аккредитации

Tекст: Антон Антонов

Попшой отметил, что кандидатура Озерова была согласована с Кишиневом, «он был очень близок к тому, чтобы быть аккредитованным». «Но в тоже время произошел шквал экстремально недружественных, агрессивных, воинственных заявлений в адрес Молдавии со стороны нескольких представителей Российской Федерации, поэтому это решение было отменено», – приводит слова министра РИА «Новости» со ссылкой на TV8.

Попшой сказал, что Озеров пока не может считаться аккредитованным. Это ограничивает его участие во встречах на высоком уровне. Отвечая на вопрос о том, может ли Молдавия вовсе отказать в аккредитации, министр подчеркнул, что для такого отказа нужны очень весомые основания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент России Владимир Путин назначил новым послом в Молдавии Олега Озерова, который ранее был главой секретариата Форума партнерства Россия – Африка. После приезда в Кишинев Озеров три недели ждал передачи копий верительных грамот в министерство иностранных дел Молдавии, а вручение оригиналов президенту длится уже несколько месяцев. Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что намерена принять верительные грамоты нового российского посла в будущем, но точные сроки не назвала.