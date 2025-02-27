Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.2 комментария
Прокуратура составила портрет типичного преступника в Москве
Прокуратура составила портрет типичного преступника в Москве в 2024 году
В 2024 году на территории Москвы выявлено 31 726 преступников, большинство из которых мужчины и приезжие, у 60% из них не было постоянного источника дохода, сообщили в прокуратуре столицы.
Из общего числа выявленных 56,5%, оказались не жителями столицы. Мужчины составляют 83% от всей массы преступников, указало ведомство на своем сайте.
Возрастной состав преступников распределен следующим образом: наибольшая часть приходится на лиц в возрасте от 30 до 49 лет (54,2% от общего числа), молодежь в возрасте от 18 до 24 лет составляет 17,5%, преступники от 25 до 29 лет – 15,5%. Лица старше 50 лет составляют 11,9%, в то время как на подростков от 14 до 17 лет приходится лишь 0,9%.
Экономическая ситуация преступников также прослеживается в данных: 60,4% из них не имели постоянного источника дохода, 15,3% были служащими, а 2,1% – учащимися и студентами. Также указывается, что 70,1% преступников имели среднее образование, 24,2% – высшее.
На момент совершения преступлений 12,2% лиц находились в состоянии алкогольного опьянения, а 1% – под воздействием наркотиков. При этом 35,4% преступников ранее уже имели криминальное прошлое.
В 2020 году Университет прокуратуры России разработал криминологическую характеристику личности несовершеннолетнего преступника. В исследовании приводятся типичные психологические черты личности несовершеннолетнего преступника: социальная деформация и дезадаптация, плохое осознание и пренебрежение, либо игнорирование принятых моральных устоев, правил социального взаимодействия.