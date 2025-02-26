Выбросившая младенца в мусор студентка в Канске объяснила поступок

Выбросившая младенца в мусор студентка из Канска приняла роды за несварение желудка

Tекст: Вера Басилая

Прокуратура Красноярского края начала расследование по факту происшествия в Канске, где 17-летняя студентка политехнического колледжа родила ребенка в туалете общежития. Девушка, не подозревавшая о своей беременности, приняла роды за обычные проблемы с пищеварением. После рождения младенца она поместила его в пакет и выбросила в мусорное ведро, а затем отправилась в душ, передает ТАСС.

По версии следствия, инцидент произошел 23 февраля 2025 года. Прокуратура контролирует ход расследования и установление обстоятельств дела. Семья девушки в Нижнеингашском районе ранее не привлекала внимания правоохранительных органов и характеризовалась положительно. В рамках проверки будет дана оценка действиям сотрудников колледжа и установлены причины, способствовавшие трагедии.

Личность отца младенца пока не установлена. Прокуратура выясняет все обстоятельства трагедии, в том числе проводит проверку условий проживания студентки в общежитии и работы сотрудников учреждения, ответственных за общественную безопасность.

Ранее россиянка, которая оставила новорожденного в аэропорту Антальи, заявила, что не знала о своей беременности.

Уголовный суд Антальи приговорил ее к 15 годам тюрьмы за это деяние, адвокат намерена обжаловать решение.