Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.0 комментариев
Новак передал Токаеву приветствие от Путина
Новак передал Токаеву на встрече в Астане приветствие от Путина
Вице-премьер России Александр Новак в Астане передал приветствие от президента Владимира Путина президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и обсудил с ним вопросы энергетического сотрудничества между Россией и Казахстаном.
В сообщении пресс-службы президента Казахстана говорится, что Новак отметил высокий уровень диалога и сотрудничества между Россией и Казахстаном, передает ТАСС.
Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, подчеркнул, что отношения между Казахстаном и Россией продолжают динамично развиваться, основываясь на дружбе, добрососедстве и союзничестве.
На встрече обсуждались различные вопросы двустороннего взаимодействия, включая дальнейшее укрепление торгово-экономического сотрудничества и взаимодействие в сфере энергетики.