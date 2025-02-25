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    Новый пакет санкций ЕС стал символичным, но бессмысленным
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    ЕС предложил Украине соглашение о «критических материалах»
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Для успеха мирных переговоров по Украине Трампу придется решить ряд задач

    Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Илон Маск и слезы либеральных крокодилов

    Европейские политики не пошлют умирать своих граждан – у тех есть права, они могут возмутиться. Ни один западный политик не скажет своим избирателям «давайте отправим нашу молодежь воевать с русскими». А вот израсходовать еще тысячи украинцев – это можно без колебаний. За них никто не потребует отчета.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Германия снова разделилась на восток и запад

    Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.

    2 комментария
    25 февраля 2025, 11:44 • Новости дня

    Новак передал Токаеву приветствие от Путина

    Новак передал Токаеву на встрече в Астане приветствие от Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер России Александр Новак в Астане передал приветствие от президента Владимира Путина президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и обсудил с ним вопросы энергетического сотрудничества между Россией и Казахстаном.

    В сообщении пресс-службы президента Казахстана говорится, что Новак отметил высокий уровень диалога и сотрудничества между Россией и Казахстаном, передает ТАСС.

    Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, подчеркнул, что отношения между Казахстаном и Россией продолжают динамично развиваться, основываясь на дружбе, добрососедстве и союзничестве.

    На встрече обсуждались различные вопросы двустороннего взаимодействия, включая дальнейшее укрепление торгово-экономического сотрудничества и взаимодействие в сфере энергетики.

    24 февраля 2025, 14:23 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против Национального центра «Россия» и его гендиректора Виртуозовой

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций, включив в него Национальный центр «Россия» и его гендиректора Наталью Виртуозову.

    ЕС объясняет свои действия тем, что Национальный центр «Россия» якобы поддерживает и проводит политику, которая «подрывает и угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», сообщает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз объявил о введении 16-го пакета санкций против Крыма, Севастополя и новых российских регионов, запретив европейскому бизнесу предоставлять финансовые и другие услуги их администрациям и компаниям.

    Также Европейский союз добавил 74 морских судна в санкционный список, увеличив общее число подсанкционных судов до 153.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что новый пакет санкций стал ожидаемым шагом, а у Москвы нет предпосылок для диалога с Европой на данный момент.

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    24 февраля 2025, 20:26 • Новости дня
    Опубликован механизм выплат Украиной Вашингтону 500 млрд долларов

    Опубликован проект соглашения Украины и США по месторождениям

    Опубликован механизм выплат Украиной Вашингтону 500 млрд долларов
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Фонд восстановления Украины, который планируется наполнить на 500 млрд долларов, предполагает, что Киев будет перечислять в него 50% от доходов от природных ресурсов и инфраструктуры до достижения этой суммы, согласно проекту соглашения с США.

    В понедельник был обнародован проект двустороннего соглашения между США и Украиной о создании фонда восстановления Украины. Согласно документу, фонд должен достичь величины в 500 млрд долларов. Для достижения этой цели Украина будет обязана направлять в фонд 50% своих доходов от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов, передает РИА «Новости».

    Соглашение также предусматривает, что Украина внесет в фонд сумму, вдвое превышающую объем средств, выделенных США после заключения соглашения. Документ подтверждает, что фонд будет функционировать как коммерческая структура под управлением министерства финансов, министерства торговли и офиса вице-президента США. Контрольные механизмы должны исключить нарушение санкционных режимов и других ограничительных мер.

    Соглашение станет частью долгосрочных мирных договоренностей и будет направлено на привлечение частных инвестиций в восстановление украинской экономики. Ожидается, что фонд ускорит реконструкцию и обеспечит защиту американских экономических интересов в Украине.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США не собираются брать под контроль физические активы Украины и не намерены «обременять ее новым долгом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным New York Times, новая версия соглашения по минералам и полезным ископаемым от США требует от Украины отдать половину доходов от добычи полезных ископаемых, портов и другой инфраструктуры без гарантий безопасности. В субботу в Киеве подтвердили информацию западных СМИ о том, что Зеленский не готов подписать соглашение с США о редкоземельных ресурсах.

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    24 февраля 2025, 21:47 • Видео
    На выборах в Германии проиграли все

    В Германии прошли парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство во главе с лидером ХДС-ХСС Фридрихом Мерцем. Но с учетом планов Мерца, такая победа равносильна поражению. Собственно, победителей у этой кампании вообще нет. Кроме ГДР.

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    25 февраля 2025, 00:20 • Новости дня
    Путин оценил возможность сохранения Украины

    Путин заявил о заинтересованности России в превращении Украины в дружественное государство

    Путин оценил возможность сохранения Украины
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин отметил, что Москва не возражает против сохранения украинской государственности, но настаивает на недопустимости использования этой территории как враждебного плацдарма.

    Президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что Россия не имеет ничего против сохранения украинской государственности, сообщает РИА «Новости».

    Однако Путин подчеркнул, что важно, чтобы Украина не использовалась как плацдарм для враждебных действий против Российской Федерации.

    «Конечно, нам бы хотелось, чтобы эта территория не использовалась в качестве плацдарма для нападений на Российскую Федерацию, не использовалась в качестве враждебного для нас плацдарма, чтобы в конечном итоге это превратилось в дружественное соседнее государство», – сказал Путин.

    Он добавил, что для укрепления украинской государственности необходимо приводить к власти людей, пользующихся доверием народа этой страны.

    Кроме того, Путин с уважением отозвался о попытках стран БРИКС урегулировать конфликт на Украине, отметив, что Россия ценит позицию друзей из этой группы, стремящихся к установлению мира.

    В отношении Европы, Путин заявил, что она не может предъявлять требования России. По его словам, европейским лидерам сложно отказаться от обещаний Киеву без «потери лица», учитывая внутриполитические обстоятельства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что рейтинг доверия к бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному превышает доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому вдвое. Путин также заявил, что у Зеленского нет шансов на переизбрание даже с поддержкой других политиков.


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    25 февраля 2025, 01:24 • Новости дня
    Россия и Китай поддержали в СБ ООН резолюцию США по Украине
    Россия и Китай поддержали в СБ ООН резолюцию США по Украине
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Совет безопасности ООН принял предложенную США резолюцию по Украине, отклонив все предложенные поправки, включая антироссийские европейские и российские предложения.

    Совбез ООН одобрил резолюцию, предложенную США, об этом сообщает корреспондент РИА «Новости». За документ проголосовали десять стран, включая Россию, Китай и США, при этом пять стран воздержались от голосования, а против не выступил никто. Резолюция выражает сожаление по поводу гибели людей в конфликте между Россией и Украиной, призывает к немедленному прекращению конфликта и установлению прочного мира.

    Документ был принят без изменений, отклонены были поправки, предложенные европейскими странами, с антироссийской риторикой, а также российские предложения, включая призыв Москвы устранить «коренные причины» кризиса.

    Ранее Генассамблея ООН проголосовала за американский документ, который, после внесения западных поправок, стал менее нейтральным и назвал конфликт «полномасштабным вторжением России на Украину». Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя охарактеризовал резолюцию как «антироссийскую бумажку». Резолюции Совбеза ООН обязательны к исполнению, в отличие от резолюций Генассамблеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США обратились к странам в Генассамблее ООН с призывом поддержать только их проект нейтральной резолюции по Украине и отвергнуть антироссийские проекты.

    Коментарии (8)
    24 февраля 2025, 23:36 • Новости дня
    Путин предложил подумать о совместном с США производстве алюминия

    Путин предложил России и США подумать над совместным производством алюминия в Красноярском крае

    Путин предложил подумать о совместном с США производстве алюминия
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин предложил американским компаниям сотрудничество в области расширения производства алюминия, напомнив о нереализованным советском проекте в Красноярском крае.

    Владимир Путин заявил о перспективе совместной работы с США по производству алюминия в Красноярском крае, передает ТАСС. Президент отметил, что в этом регионе еще в советские времена были запланированы строительство новой ГЭС и создание дополнительных мощностей для выпуска алюминия. «Мы могли бы вместе с американскими компаниями подумать о совместной работе по этому направлению», – подчеркнул Путин.

    Президент оценил объем требуемых инвестиций в подобный проект на уровне 15 млрд долларов.

    Кроме того, Путин отметил, что в случае открыть американского рынка для российских  производителей, Россия готова возобновить поставки алюминия в США на уровне 2 млн тонн в год.

    Ранее Путин заявил о готовности России сотрудничать с США по редкоземельным металлам. Ранее на совещании по развитию отрасли редкоземельных металлов он призвал наладить в стране полный цикл переработки редких металлов.

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    25 февраля 2025, 01:58 • Новости дня
    Захарова обратилась к сербам после «ошибки» Вучича в ООН

    Захарова обратилась к сербам на их родном языке после голосования в ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова на сербском языке прокомментировала голосование Сербии в ООН, которое президент страны Александр Вучич назвал ошибочным.

    «Мы знаем, что сербский народ не предает нас. Мы читаем отклики ваших сердец, неравнодушных и полных поддержки. Мы чувствуем любовь народа Сербии. Остальное - переживем. А победа будет за нами! Потому что неонацизм должен быть остановлен!», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Ранее Вучич извинился за поддержку в ООН антироссийского проекта резолюции по конфликту на Украине. Глава республики пояснил, что Сербия «совершила ошибку», а он сам «был уставшим и перегруженным и не успел все проконтролировать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США обратились к странам в Генассамблее ООН с призывом поддержать только их проект нейтральной резолюции по Украине и отвергнуть антироссийские проекты.

    При этом Совет безопасности ООН принял предложенную США резолюцию по Украине, отклонив все предложенные поправки, включая антироссийские европейские и российские предложения.

    Коментарии (22)
    24 февраля 2025, 19:57 • Новости дня
    США, Израиль и Венгрия проголосовали против антироссийской резолюции ООН по Украине
    США, Израиль и Венгрия проголосовали против антироссийской резолюции ООН по Украине
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генассамблея ООН на голосовании в понедельник выбрала антироссийский проект резолюции по украинскому конфликту, подготовленный в Европе и в Киеве.

    За него проголосовали 93 страны, против высказались 18 стран, включая США, Израиль и Венгрию, передает ТАСС.

    При этом 65 государств не стали голосовать.

    Напомним, временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши призвала Украину снять с голосования проект антироссийской резолюции и голосовать за американский вариант. Постпред России при ООН Василий Небензя также призывал делегатов разных стран голосовать за представленный США проект документа.

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    24 февраля 2025, 17:09 • Новости дня
    Верховная рада не поддержала продление полномочий Зеленского
    Верховная рада не поддержала продление полномочий Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховная рада Украины не поддержала постановление, которое призывало к продолжению полномочий президента Владимира Зеленского, так как не было набрано необходимого количества голосов.

    Рада провалила голосование за постановление, которое поддерживало продление полномочий Зеленского, передает РИА «Новости». Депутат Ярослав Железняк сообщил, что за документ проголосовали только 218 депутатов из необходимых 226.

    Он отметил, что в постановлении подчеркивалась необходимость Зеленскому продолжать исполнять президентские обязанности до вступления в должность новоизбранного главы государства. «Заявление Верховной рады о поддержке демократии на Украине провалилось», – подчеркнул он. Голосование происходило в присутствии еврокомиссаров.

    Ранее член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин назвала Зеленского «маленьким диктатором». Президент США назвал Зеленского «диктатором без выборов».

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    24 февраля 2025, 21:54 • Новости дня
    Макрон объяснил невозможность изъятия замороженных активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Изъятие замороженных российских активов невозможно, так как это противоречит международному праву, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с американским президентом.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что забрать замороженные активы России невозможно, так как это противоречит международному праву. Это заявление он сделал в ходе встречи с американским президентом, передает РИА «Новости».

    Макрон добавил, что вопрос замороженных российских активов должен быть включен в повестку мирных переговоров по Украине.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа собирается обеспечить справедливый и длительный мир на Украине.

    Евросоюз обсуждает возможность изъятия замороженных активов России для восстановления Украины после конфликта.

    Международный депозитарий Euroclear планирует перевести около 2 млрд евро из замороженных российских активов в европейский фонд поддержки Украины в марте 2025 года.

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    24 февраля 2025, 15:32 • Новости дня
    Галустян словами «Нас рать!» отреагировал на санкции ЕС
    Галустян словами «Нас рать!» отреагировал на санкции ЕС
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский комик Михаил Галустян выразил удивление решением Евросоюза внести его в санкционный список, отметив, что он нес людям радость, а стал жертвой гонений.

    Галустян прокомментировал свое включение в санкционный список Евросоюза, передает «Газета.Ru». По его словам, это решение стало для него неожиданностью. Галустян заявил, что, вероятно, европейским политикам больше не на что опираться, если они начали преследовать актеров, комиков и людей культуры.

    Галустян отметил, что он и его коллеги несут радость и улыбки людям и не ожидали столкнуться с подобными мерами. «Нас много, нас Рать! Вы не сможете закрыть нас всех», – подчеркнул он. Комик также добавил, что европейским политикам следует больше заботиться о своих гражданах.

    Напомним, ЕС ввел санкции против юмориста Михаила Галустяна и телеведущей Юлии Барановской, обвинив их в поддержке действий России, «угрожающих территориальной целостности Украины». Под санкции также попали Национальный центр Россия и его гендиректор Наталья Виртуозова.

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    24 февраля 2025, 21:33 • Новости дня
    Канада ввела санкции против Познера

    Канада ввела санкции против Познера и РХБЗ России

    Канада ввела санкции против Познера
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канада расширила санкционный список, добавив в него российских военных, ВКС, журналиста Владимира Познера и другие организации, включая Международный детский центр «Артек».

    Канада ввела новые санкции против России, передает ТАСС. В санкционный список были включены 33 физических и 44 юридических лица. Среди организаций значатся войска радиационно-химической и биологической защиты (РХБЗ), Воздушно-космические силы (ВКС) России и Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

    Помимо этого, под санкции попал известный российский телеведущий Владимир Познер, а также Международный детский центр «Артек».

    Кроме того, Канада наложит санкции на 109 судов, приписываемых российскому «теневому флоту».

    Ранее Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против России со времени начала конфликта на Украине, добавив в список 170 новых позиций, включая 67 физических лиц и 40 судов.

    Также сообщалось, что ЕС ввел санкции против российских банков «Точка» и «Ак Барс». ЕС ввел санкции против Национального центра «Россия» и его гендиректора Виртуозовой. Кроме того, санкции введены в отношении 74 судов «теневого флота» России.

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    24 февраля 2025, 14:59 • Новости дня
    В Новороссийске затонуло научно-исследовательское судно
    В Новороссийске затонуло научно-исследовательское судно
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Черном море затонуло маломерное научно-исследовательское судно «Ашамба», сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    В результате ЧП никто не пострадал, загрязнения акватории пока не наблюдается, собственник судна в скором времени установит боны для предотвращения возможного загрязнения, поскольку на борту осталось дизельное топливо, передает ТАСС со ссылкой на сообщение оперштаба.

    Также собственник начал подготовительную работу для последующего подъема судна.

    Отмечается, что судно принадлежит Институту океанологии им. Ширшова.

    В декабре 2024 года российский сухогруз Ursa Major потерпел крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении.

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    24 февраля 2025, 17:47 • Новости дня
    Опровергнуто введение штрафа за открывающуюся наружу дверь квартиры
    Опровергнуто введение штрафа за открывающуюся наружу дверь квартиры
    @ Игорь Иванко/Агентство «Москва»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Информация о штрафе за открытие дверей наружу в квартирах многоквартирных домов не подтвердилась, эксперты признали это заблуждением, подчеркнув, что такие изменения не относятся к противопожарным нормативам.

    Эксперты, опрошенные ТАСС, сообщили, что информация о штрафах в 15 тыс. рублей за открытие входных дверей квартир наружу не соответствует действительности. Ольга Власова, советник Федеральной палаты адвокатов РФ, пояснила: «Дверь сама по себе не является по закону эвакуационным путем и не подпадает под нормы противопожарной безопасности».

    Адвокат Екатерина Тютюнникова напомнила, что требование о направлении открывания дверей касается только стадии проектирования и строительства зданий, а индивидуальные изменения собственников не регулируются, если не создают угрозу безопасности. Она отметила решение Верховного Суда, согласно которому истцы не доказали, что двери мешают эвакуации.

    Эксперт Народного фронта Павел Склянчук заверил, что штрафы за сторону открывания входной двери не предусмотрены. Он добавил, что возможные нарушения пожарной безопасности касаются лишь дверей в подъездах, которые должны открываться наружу, чтобы не создавать помех эвакуации.

    Ранее эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук сообщил, что в России введены новые штрафы до 15 тыс. рублей для владельцев квартир с входными дверьми, открывающимися наружу.

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    24 февраля 2025, 16:51 • Новости дня
    Эксперт назвал возможные сроки начала открытого конфликта США с Европой

    Американист Дробницкий спрогнозировал провал визитов Стармера и Макрона в США

    Эксперт назвал возможные сроки начала открытого конфликта США с Европой
    @ Toby Melville/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    По результатам встреч премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона с главой США Дональдом Трампом станет понятно, превратится ли конфликт Вашингтона с Европой в открытое противостояние, или пока остается в нынешнем подковерном виде, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее СМИ сообщили о планах Макрона и Стармера изменить позицию Трампа по Украине.

    «Судя по всему, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон везут американскому лидеру Дональду Трампу ряд предложений. Согласно первому, США в составе НАТО должны сохранить свой зонтик над Европой и частью Украины. По логике второго, гарантии безопасности Киеву должны разделить Вашингтон и Брюссель. Они намерены «расшить» жесткую позицию главы Белого дома», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Не исключено также, что у Стармера уже есть несколько кандидатов вместо Зеленского, которые бы устроили обе стороны – и Вашингтон, и Брюссель. И он хочет предложить их Трампу. Но Трамп собьет с них пафос и низведет все до уровня хозяйствующих субъектов вопросом о том, где деньги», – спрогнозировал он.

    «Более того, новый глава Белого дома воспринимает Стармера как врага, в том числе из-за близких отношений Лейбористской партии с демократами, а конкретно – с кланом Клинтонов», – детализировал политолог.

    «Так что, скорее всего, они ни о чем не договорятся. Оба визита могут закончиться вообще без последующих совместных пресс-конференций. Но по результатам встреч мы узнаем, превратится ли конфликт Трампа с Европой в открытое противостояние или останется в нынешнем подковерном виде», – заключил аналитик.

    Ранее сообщалось, что премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон договорились скоординировать действия в попытке повлиять на план президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине. По их словам, сейчас для глобальной безопасности настал «критический момент».

    Как пишет The Times со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники, каждый из них попытается убедить Трампа не вести двусторонние мирные переговоры с Москвой в обмен на европейские обязательства по обеспечению безопасности Украины в будущем. Макрон проведет переговоры с главой Белого дома в понедельник. Перед поездкой он заявил, что Европа собирается «обеспечить справедливый и длительный мир на Украине».

    Стармер должен встретиться с Трампом в Вашингтоне в четверг. Он может предложить Трампу план размещения «миротворцев» из Британии и Франции на Украине для защиты инфраструктуры.

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    25 февраля 2025, 01:29 • Новости дня
    Сербия ошибочно проголосовала за резолюцию ООН по Украине

    Вучич объяснил ошибочное голосование Сербии за западную резолюцию в ООН

    Сербия ошибочно проголосовала за резолюцию ООН по Украине
    @ Georg Wendt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сербия по ошибке поддержала западную резолюцию ООН по Украине, заявил президент Александр Вучич, извинившись перед гражданами Сербии за допущенную ошибку.

    Как передает РИА «Новости», президент Сербии Александр Вучич сообщил в эфире TV Happy, что делегация Сербии в Генассамблее ООН ошибочно проголосовала за западную резолюцию по Украине. По словам Вучича, голосование должно было закончиться воздержанием, но вместо этого голос был отдан в поддержку резолюции.

    «Думаю, что Сербия совершила ошибку, извиняюсь перед гражданами Сербии и несу ответственность. Мы проголосовали за европейскую резолюцию, а за американскую резолюцию мы проголосовали как надо, воздержались. И по европейской резолюции должны были воздержаться», – заявил сербский лидер. Вучич пояснил, что  «вероятно, был уставшим и перегруженным и не успел все проконтролировать».

    Он добавил, что объяснение делегации заключалось в поддержке территориальной целостности Украины, что соответствовало сербской позиции. Принятая резолюция требует от России вывести вооруженные силы с Украины и прекратить боевые действия, но не осуждает действия Украины в отношении России.

    Документ, поддержанный западными странами, не содержит упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН. Все страны Западных Балкан, кроме Северной Македонии, поддержали резолюцию. Президент Хорватии Зоран Миланович выразил недовольство поддержкой резолюции со стороны правительства без согласования с ним.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США обратились к странам в Генассамблее ООН с призывом поддержать только их проект нейтральной резолюции по Украине и отвергнуть антироссийские проекты.

    Коментарии (16)
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    Новый пакет санкций ЕС стал символичным, но бессмысленным

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    Визит в Вашингтон вынудил Макрона «переобуться в воздухе»

    В США президент Франции Эммануэль Макрон хлопал Дональда Трампа по коленке и пытался представить дело так, будто всей душой радеет за мир на Украине. Личные отношения с новым хозяином Белого дома оказались для француза важнее, чем последовательность в собственных словах. Но Макрон явно не тот политик, которому можно доверять. Подробности

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    Остатки ВСУ в Курской области теряют связь с Украиной

    Формирования ВСУ в Курской области на грани коллапса. Российские войска начали наступление на Сумскую область, что может лишить украинскую армию последнего логистического узла их группировки в российском приграничье. По мнению экспертов, достижение физического контроля над трассой Юнаковка – Суджа со стороны ВС РФ вынудит противника покинуть регион. Подробности

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    «Демократическое» электричество ускорило разорение Прибалтики

    После того, как Латвия, Литва и Эстония покинули энергетическое кольцо, соединявшее их с Россией и Белоруссией, цены на электричество в Прибалтике выросли в несколько раз, а ряд крупных предприятий приостановили работу. «Демократическое электричество» из ЕС оказалось слишком дорогим, но обвинить во всем опять пытаются Москву. Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • На выборах в Германии проиграли все

      В Германии прошли парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство во главе с лидером ХДС-ХСС Фридрихом Мерцем. Но с учетом планов Мерца, такая победа равносильна поражению. Собственно, победителей у этой кампании вообще нет. Кроме ГДР.

    • Насколько Зеленский диктатор

      Из всех упреков и оскорблений, которые президент США Дональд Трамп адресовал Зеленскому, в Киеве и Евросоюзе больше всего обиделись на слово «диктатор». Теперь хор голосов пытается доказать Трампу, что Зеленский никакой не диктатор. А как на самом деле?

    • Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

      В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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