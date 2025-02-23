Григорьев: Россия верит в своих защитников и гордится ими

Участник СВО Григорьев: Поддержка военных стала важной частью госполитики России

Tекст: Олег Исайченко

«Президент Путин неслучайно встречает 23 февраля вместе с бойцами спецоперации. Церемония награждения, а также само поздравление – очень четкий сигнал обществу. Это доказывает, что военные и их поддержка являются важнейшей частью госполитики страны», – сказал Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ, профессор РГГУ, директор Фонда исследования проблем демократии, участник СВО.

Он отметил, что среди награжденных были как молодые бойцы, так и опытные командиры, представители разных родов войск и Росгвардии. «Лично мне, как участнику спецоперации, очень приятен такой подход. Аналогичные чувства испытывают мои коллеги, которые сейчас воюют с врагом на фронте. Это очень важный, полезный и правильный сигнал обществу», – считает собеседник.

Он также указал на преемственность поколений в торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню защитника Отечества. «Мы видим параллель с ветеранами Великой Отечественной войны, защищавшими нашу страну от опасности. И тогда, и сейчас государство верит в своих защитников и гордится ими», – заключил Григорьев.

Ранее президент России Владимир Путин вручил сотрудникам Министерства обороны и Росгвардии государственные награды. «Участники специальной военной операции верны славным заветам наших отцов, дедов, прадедов. Проявляя мужество, вы стоите на страже России, отважно боритесь за правду и справедливость, за мир, будущее нашего народа», – сказал глава государства во время церемонии.

После торжественной части Путин также добавил, что судьба наделила нынешнее поколение военных сложной, но почетной миссией – защитой России. «Сегодня здесь, в Кремле, мы чествуем людей исключительной доблести, верности и чести. Я рад поздравить вас с заслуженным призванием, с орденами и вручить вам «Золотые Звезды» Героев Российской Федерации», – добавил он.

Кроме того, глава государства традиционно возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День защитника Отечества. Каждый год 23 февраля глава государства посещает Александровский сад, чтобы почтить память павших воинов.

Напомним, Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал российских Вооруженных сил с Днем защитника Отечества, направив особые слова участникам специальной военной операции.