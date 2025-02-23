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    Андрей Полонский Андрей Полонский Как появилась Могила Неизвестного Солдата

    Перезахоронение Неизвестного Солдата со всеми возможными воинскими почестями стало событием общенационального масштаба. 3 декабря 1967 года гроб на артиллерийском лафете доставили в Москву. По всей улице Горького стояли сотни тысяч москвичей. Многие плакали. Старики крестились. На Манежной площади гроб сняли с лафета…

    7 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Зачем Нетаньяху вечная война на Ближнем Востоке

    События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и скорее проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Биньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.

    11 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Из Европы Макрона и Шольца – в Европу Де Голля и Аденауэра

    Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.

    21 комментарий
    23 февраля 2025, 15:25 • Новости дня

    Григорьев: Россия верит в своих защитников и гордится ими

    Участник СВО Григорьев: Поддержка военных стала важной частью госполитики России

    Григорьев: Россия верит в своих защитников и гордится ими
    @ Михаил Метцель/kremlin.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    В церемонии награждения Героев России в Кремле приняли участие как молодые бойцы, так и опытные командиры разных родов войск и Росгвардии. Это правильный подход, который поддерживается воюющими на фронте, сказал газете ВЗГЛЯД участник СВО, общественник Максим Григорьев. Ранее президент Владимир Путин в День защитника Отечества наградил Героев России.

    «Президент Путин неслучайно встречает 23 февраля вместе с бойцами спецоперации. Церемония награждения, а также само поздравление – очень четкий сигнал обществу. Это доказывает, что военные и их поддержка являются важнейшей частью госполитики страны», – сказал Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ, профессор РГГУ, директор Фонда исследования проблем демократии, участник СВО.

    Он отметил, что среди награжденных были как молодые бойцы, так и опытные командиры, представители разных родов войск и Росгвардии. «Лично мне, как участнику спецоперации, очень приятен такой подход. Аналогичные чувства испытывают мои коллеги, которые сейчас воюют с врагом на фронте. Это очень важный, полезный и правильный сигнал обществу», – считает собеседник.

    Он также указал на преемственность поколений в торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню защитника Отечества. «Мы видим параллель с ветеранами Великой Отечественной войны, защищавшими нашу страну от опасности. И тогда, и сейчас государство верит в своих защитников и гордится ими», – заключил Григорьев.

    Ранее президент России Владимир Путин вручил сотрудникам Министерства обороны и Росгвардии государственные награды. «Участники специальной военной операции верны славным заветам наших отцов, дедов, прадедов. Проявляя мужество, вы стоите на страже России, отважно боритесь за правду и справедливость, за мир, будущее нашего народа», – сказал глава государства во время церемонии.

    После торжественной части Путин также добавил, что судьба наделила нынешнее поколение военных сложной, но почетной миссией – защитой России. «Сегодня здесь, в Кремле, мы чествуем людей исключительной доблести, верности и чести. Я рад поздравить вас с заслуженным призванием, с орденами и вручить вам «Золотые Звезды» Героев Российской Федерации», – добавил он.

    Кроме того, глава государства традиционно возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День защитника Отечества. Каждый год 23 февраля глава государства посещает Александровский сад, чтобы почтить память павших воинов.

    Напомним, Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал российских Вооруженных сил с Днем защитника Отечества, направив особые слова участникам специальной военной операции.

    21 февраля 2025, 22:22 • Новости дня
    Лихачев показал Путину выдерживающий температуру Солнца наконечник «Орешника»

    Лихачев показал Путину наконечник «Орешника», выдерживающий солнечные температуры

    Лихачев показал Путину выдерживающий температуру Солнца наконечник «Орешника»
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Росатома Алексей Лихачев показал президенту России Владимиру Путину наконечник ракеты комплекса «Орешник», способный выдерживать экстремальные температуры, сравнимые с температурой поверхности Солнца.

    Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев продемонстрировал президенту России Владимиру Путину уникальные разработки на выставке в рамках Форума будущих технологий, передает РИА «Новости».

    Среди представленных технологий был показан наконечник ракеты комплекса «Орешник», способный выдерживать температуры, сравнимые с поверхностью Солнца.

    Лихачев обратил внимание президента, что наконечник выполнен из термостойкого материала.

    «Температуры ближе к солнечным – где-то к четырем тысячам градусов. И все это выдерживает», – подчеркнул глава Росатома.

    Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий рассказал о боеголовках на системах «Орешник», температура на которых соответствует температуре Солнца.

    Во вторник глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что иностранцы проявили интерес к новейшей ракетной системе средней дальности «Орешник».

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    23 февраля 2025, 00:29 • Новости дня
    Путин поздравил участников СВО с Днем защитника Отечества

    Путин поздравил ветеранов и личный состав Вооруженных сил России с Днем защитника Отечества

    Путин поздравил участников СВО с Днем защитника Отечества
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал российских Вооруженных сил с Днем защитника Отечества, направив особые слова поздравления участникам специальной военной операции.

    «Сердечно поздравляю с Днём защитника Отечества наших дорогих ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооружённых Сил России – всех, кто получил суровую боевую, воинскую закалку, прошёл через трудные испытания. Особые слова поздравления нашим солдатам и офицерам – участникам специальной военной операции», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что участники СВО защищают национальные интересы и будущее России, «рискуя жизнью и проявляя отвагу». Как подчеркнул глава российского государства, именно участники СВО являются «главными героями Дня защитника Отечества».

    По его словам, этот праздник демонстрирует «всенародную любовь и уважение» к армии и флоту, к тем, для кого «воинская стезя стала профессией и высоким призванием».

    Президент отметил, что «воинская служба всегда пользовалась у нас особым почетом, была и остается делом чести». Как заявил Путин, «чувства патриотизма воспитаны самой нашей историей и передаются из поколения в поколение».

    Он указал на «вековые победные традиции российского воинства», продемонстрированные теми, кто «сражался на Чудском озере и Куликовом поле», «одолел смуту», одержал победу под Полтавой, «стяжал себе славу в Бородинском сражении». Путин напомнил о защите Севастополя в годы Крымской войны и о боях Первой мировой, он указал на «грандиозный подвиг» – победу над нацизмом.

    Президент отметил, что 2025 год, год 80-летия Великой Победы, «объявлен в России Годом защитника Отечества» – как в память «об эпохальной Победе» над нацизмом, так и «в честь героев, которые сегодня на поле боя достойно продолжают ратное дело своих предков».

    «Мы все понимаем, как вам трудно, гордимся и поддерживаем вас. Благодарю всех участников специальной военной операции за силу духа и решимость побеждать. Благодарю всех защитников России за честную, безупречную службу Родине и нашему народу», – сказал он.

    Напомним, министр обороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» и именное оружие бойцам СВО за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

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    20 февраля 2025, 15:00 • Видео
    Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

    В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?


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    20 февраля 2025, 19:07 • Новости дня
    Венгрия решила не поддерживать продление санкций ЕС против России

    Сийярто: Венгрия не поддержит на встрече ЕС продление санкций против России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Венгрия не поддержит на встрече глав МИД ЕС решение о продлении санкций против России, считая, что это может помешать российско-американским переговорам по Украине, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

    Сийярто в интервью телекомпании М1 сообщил, что его страна откажется поддержать продление индивидуальных санкций ЕС против России. Венгрия считает, что подобное решение может осложнить российско-американские переговоры по Украине. Сийярто подчеркнул, что встреча глав внешнеполитических ведомств ЕС состоится 24 февраля в Брюсселе, но Венгрия выступает против спешного принятия решения о санкциях, передает ТАСС.

    Санкции против российских физических и юридических лиц истекают 15 марта, однако представители ЕС намерены принять решение об их продлении уже в конце февраля. Венгрия предлагает подождать до марта, чтобы дать возможность успешного начала переговоров между Россией и США. Сийярто также отметил, что страна не допустит решений, которые могут осложнить эти переговоры.

    «Мы не согласимся на продление в понедельник, и поэтому никаких решений Евросоюза на этот счет не будет», – заявил Сийярто, подчеркивая, что у ЕС есть возможность подождать с решением до марта.

    В среду Сийярто выразил надежду, что новая администрация США отменит санкции против России, которые наносят ущерб энергетическому сотрудничеству между Будапештом и Москвой. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что санкции Евросоюза против России должны быть отменены, так как за три года экономика страны потеряла 19 млрд евро.

    Премьер Британии Кир Стармер призвал к санкционному давлению на Москву с целью «сокрушить военную машину» России, а госсекретарь США Марко Рубио и глава дипломатии ЕС Кая Каллас согласовали усиление давления на Россию ради «справедливого мира» на Украине.

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    22 февраля 2025, 10:18 • Новости дня
    Швыдкой исключил коллективную амнистию для вернувшихся в Россию артистов
    Швыдкой исключил коллективную амнистию для вернувшихся в Россию артистов
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уехавшие из России артисты, которые стремятся вернуться после нормализации отношений с США, не получат коллективную амнистию, заявил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

    Швыдкой сообщил, что артистам, уехавшим из России и желающим вернуться, не стоит рассчитывать на коллективную амнистию, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что эти люди вели себя по-разному после отъезда и их высказывания в СМИ также различались.

    По мнению Швыдкого, те, кто публично занимал антироссийскую позицию, не будут приветствоваться при возвращении. «Никакой коллективной амнистии не может быть. Люди уезжали и вели себя по-разному. Они по-разному выступали в средствах массовой информации. Мне кажется, что тем людям, которые занимали активную антироссийскую позицию, не будут рады в нашей стране», – заявил он.

    Однако, отметил Швыдкой, среди уехавших были и те, кто покинул страну из-за внутренних причин или бытовых трудностей, не компрометировав себя антироссийскими заявлениями. Для таких людей подход будет индивидуальным. В каждом конкретном случае необходимо принимать отдельное решение, заключил он.

    Ранее актер театра и кино, продюсер Леонид Ярмольник предсказал возвращение уехавших из России артистов.

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    20 февраля 2025, 21:46 • Новости дня
    The Economist: Нормализация отношений России и США стала кошмаром для Европы

    The Economist: Нормализация отношений России и США стала «худшим кошмаром» для Европы

    The Economist: Нормализация отношений России и США стала кошмаром для Европы
    @ economist.com

    Tекст: Валерия Городецкая

    Журнал The Economist выпустил обложку с изображением президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, заявив, что Европу постиг «худший кошмар».

    Британский журнал The Economist опубликовал обложку с изображением Путина и президента США, сидящих во главе стола, передает «Газета.Ru». Подпись к изображению гласит, что европейский регион столкнулся с «худшим кошмаром».

    Журнал сообщает, что недавние события стали самыми мрачными для Европы с момента падения железного занавеса, и их последствия еще не осознаны в полной мере. В материале говорится, что Украину «распродают», Россию «реабилитируют» и больше нельзя быть уверенным в поддержке Америки в случае военного конфликта в Европе.

    По оценке журнала, на фоне нормализации отношений между Россией и США американский лидер, вероятно, готов оставить Украину, обвиняя ее в конфликте. Европейские страны обеспокоены такими шагами США, которые ставят под сомнение их приверженность защите НАТО при любых обстоятельствах, пишет издание.

    По мнению авторов статьи, проблема заключается в том, что если Европа подвергнется нападению со стороны России и обратится за помощью к Америке, то в ответ на это Трамп спросит, какая ему от этого выгода.

    Напомним, первые после начала СВО переговоры делегаций России и США состоялись в Эр-Рияде. Стороны договорились о продолжении контактов и нормализации работы дипведомств. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем и почему у российской стороны более сдержанные ожидания от его итогов.

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    22 февраля 2025, 10:11 • Новости дня
    Белоусов заявил о решающем моменте для России в противостоянии с Западом
    Белоусов заявил о решающем моменте для России в противостоянии с Западом
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов подчеркнул важность текущего момента в противостоянии с коллективным Западом, отметив, что судьба страны зависит от действий каждого военнослужащего.

    Белоусов, выступая с речью в ходе награждения отличившихся военнослужащих медалями «Золотая Звезда», заявил о наступлении решающего момента для России в противостоянии с коллективным Западом, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    «Сегодня для России наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом», – сказал министр, отметив, что «от действий каждого человека, каждого солдата и офицера сейчас зависит судьба нашей великой страны».

    Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что Москва не собирается «ни за кем бегать», чтобы восстановить отношения с Западом.

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    23 февраля 2025, 12:24 • Новости дня
    Путин вручил «Золотую Звезду» штурмовику, одолевшему солдата ВСУ в рукопашном бою

    Путин наградил медалью «Золотая Звезда» штурмовика Григорьева, одолевшего солдата ВСУ в рукопашном бою

    Путин вручил «Золотую Звезду» штурмовику, одолевшему солдата ВСУ в рукопашном бою
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» Герою России Андрею Григорьеву, который в рукопашном бою одолел военного ВСУ.

    Церемония награждения проходит в День защитника Отечества в Кремле, передает РИА «Новости».

    Напомним, в воскресенье российский лидер начал вручение госнаград Героям России.

    Ранее Путин подписал указ о присвоении звания Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву за мужество и героизм в бою при защите села Трудовое в ДНР. Отличившийся в рукопашном бою Григорьев получил от главы Якутии Айсена Николаева новый якутский нож с гравировкой «Берегите нашу Россию» в знак признания его подвига.

    Григорьев рассказывал о бое, происходившем осенью 2024 года в ходе контратаки ВСУ на село Трудовое в ДНР. Противник Григорьева попросил не добивать его и дать уйти самому.

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    21 февраля 2025, 16:18 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости добычи лития в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия должна развивать собственную добычу лития и редкоземельных металлов для технологического прогресса, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.

    «Литий до сих пор не добываем. А как без него развиваться? Это же очевидно для специалистов. А можем это делать. И могли бы делать еще 10 лет, 15 лет назад», – приводит его слова ТАСС.

    Кроме того, глава государства указал на необходимость увеличения добычи редкоземельных металлов в стране.

    «Чтобы соответствовать динамике прогресса, глобальной конкуренции, нам надо кратно нарастить потенциал отечественной химической промышленности и смежных отраслей, выстроить полный цикл от поиска и разработки новых месторождений, в том числе редких и редкоземельных металлов, добычи и глубокой переработки полезных ископаемых до выпуска высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью. Здесь есть над чем работать», – сказал президент.

    Ранее Путин заявил, что советская химическая промышленность, некогда занимавшая первое место в Европе и второе в мире по общему объему производства, была во многом растранжирена и растрачена.

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    21 февраля 2025, 16:10 • Новости дня
    Путин: Температура боеголовок «Орешника» и «Авангарда» соответствует температуре Солнца
    Путин: Температура боеголовок «Орешника» и «Авангарда» соответствует температуре Солнца
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Форума будущих технологий, рассказал о боеголовках на системах «Орешник», которые могут выдерживать экстремальные температуры.

    «Весь мир говорит про «Орешник». А материалы-то какие? Температура на этих боевых головках соответствует температуре Солнца, температуре на поверхности Солнца. Мы же понимаем, с 80-х годов еще разрабатывали системы планирующего блока летающего. «Авангард» мы его назвали. Там сопоставимые температуры. Чуть меньше, чем на поверхности Солнца», – рассказал он, передает ТАСС.

    Во вторник глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что иностранцы проявили интерес к новейшей ракетной системе средней дальности «Орешник».

    Ранее сообщалось, что в комплексе «Орешник» используются новейшие технологии стелс, что делает его практически незаметным для радаров противника, а также предусмотрена возможность оперативного изменения траектории полета, что усложняет задачу для систем ПРО.

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    22 февраля 2025, 13:05 • Новости дня
    Умер актер из сериалов «Универ» и «Склифосовский» Юдин
    Умер актер из сериалов «Универ» и «Склифосовский» Юдин
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На 63-м году жизни скончался российский актер Олег Юдин, известный по своим ролям в таких сериалах, как «Скорая помощь», «Универ» и «Склифосовский».

    Знакомый актера Дмитрий Толмачев выразил свою скорбь по поводу утраты, передает «Московский комсомолец». «С прискорбием сообщаю, что 5.02.2025 года ушел из жизни актер Юдин Олег Игоревич. Царство ему небесное!», – сказал он.

    Юдин начал свою карьеру в кино с участия в сериале «След». За свою жизнь он принял участие в более чем ста фильмах и сериалах. Среди них – такие известные проекты, как «Москва. Три вокзала», «Молодежка», «Универ. Новая общага», «Метод Фрейда» и «Форс-мажор».

    Последними работами актера стали проекты «Теория большой лжи» и «Страх».

    Ранее стало известно о смерти основателя «Дорожного радио» Андрея Михайлова.

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    20 февраля 2025, 16:23 • Новости дня
    США выступили против названия России «агрессором» в коммюнике G7

    FT: США выступили против названия России «агрессором» в коммюнике G7

    США выступили против названия России «агрессором» в коммюнике G7
    @ EPA/DENIS BALIBOUSE/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    США возражают против использования слова «агрессор» в отношении России в новом коммюнике G7, что может подорвать единство группы, пишет газета Financial Times (FT).

    По информации FT, США выступают против использования формулировки «агрессор» в отношении России в новом коммюнике G7, передает РИА «Новости». Западные чиновники, на которых ссылается издание, заявляют, что подобные разногласия внутри группы могут угрожать традиционной демонстрации единства среди стран-участниц.

    Ранее FT сообщала, что европейские чиновники выразили сомнения в продолжении санкционной линии США в отношении России.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москве и Вашингтону необходимо преодолеть последствия политики администрации экс-президента США Джо Байдена для восстановления сотрудничества.

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    21 февраля 2025, 16:03 • Новости дня
    Путин заявил, что наследие советского химпрома было растрачено и растранжирено
    Путин заявил, что наследие советского химпрома было растрачено и растранжирено
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий указал на то, что советская химическая промышленность, некогда занимавшая первое место в Европе и второе в мире по общему объему производства, была во многом растранжирена и растрачена.

    «По общему объему производства советский химпром занимал первое место в Европе и второе место в мире, – обратил внимание президент. – Однако это наследие во многом было растрачено и растранжирено. Говорю это с огромным сожалением. Стыдно, честно говоря! Стыдно перед людьми, которые всю жизнь свою положили на то, чтобы создать химическую промышленность Советского Союза, работали на будущие поколения», передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил о важности для страны иметь собственные технологические ключи, которые позволят экспортировать продукцию высоких стандартов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, началась работа по поручениям Путина после встречи с молодыми учеными, на которой присутствовали авторы будущих великих научных достижений страны.

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    20 февраля 2025, 16:30 • Новости дня
    Путин выразил благодарность 810-й бригаде и 56-го полку за успехи в Курской области

    Путин поговорил с командирами 810-й бригады и 56-го полка о ситуации в Курской области

    Путин выразил благодарность 810-й бригаде и 56-го полку за успехи в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с командирами 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что в ходе разговора командиры доложили о текущей ситуации и ходе боевых действий в зоне их ответственности, передает ТАСС.

    Он добавил, что командиры рассказали о положении дел на территориях, где происходит вклинивание противника в Курской области. «Президент поблагодарил командиров и весь личный состав подразделений за успешное выполнение поставленных перед ними задач на этих территориях», – заявил Песков.

    В среду Путин заявил, что ему доложили о пересечении бойцами 810-й бригады ВС РФ границы с Украиной в Курской области.

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    21 февраля 2025, 17:04 • Новости дня
    Путин заявил о формировании нового явления в мире – биоэкономики
    Путин заявил о формировании нового явления в мире – биоэкономики
    @ Вячеслав Викторов/photo.roscongress.org

    Tекст: Ольга Иванова

    На Форуме будущих технологий президент России Владимир Путин объявил о формировании биоэкономики как новой реальности, подчеркнув ее важность для глобального роста.

    «Неслучайно в центре особого внимания сейчас передовые решения в сфере генетики, био- и природоподобных технологий, а также создания материалов, которые воспроизводят процессы живых систем. В целом речь о формировании принципиально нового явления, новой реальности – биоэкономики. Эта тема важнейшая, ключевая с точки зрения качества глобального роста», – приводит его слова ТАСС.

    Он также предложил посвятить этим вопросам следующий Форум будущих технолгий, если «коллеги сочтут это возможным и интересным».

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    22 февраля 2025, 09:54 • Новости дня
    СК задокументировал факт поставок оружия Украине от западных стран
    СК задокументировал факт поставок оружия Украине от западных стран
    @ Christoph Soeder/dpa/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Следственный комитет задокументировал факты поставок вооружения Украине от ряда западных стран и преступлений украинских военнослужащих.

    В Telegram-канале ведомства указано, что СК совместно с Минобороны зафиксировал поставки вооружения украинской стороне, которые осуществлялись из Великобритании, Германии, Франции, Канады, Дании, Италии, Латвии, Румынии, Финляндии, Эстонии и ряда других стран.

    На заседании также сообщили о преступлениях, совершенных украинскими военнослужащими. В частности, в марте 2022 года на территории близ аэропорта Мариуполя помощник гранатометчика полка «Азов»* (признан террористической организацией в России) Руслан Шевченко и его сослуживцы с позывными Чумак и Безумный расстреляли троих мирных жителей.

    Кроме того, в суд направлено уголовное дело для заочного рассмотрения по обвинению украинских националистов Дмитрия Корчинского и Алексея Середюка. Они обвиняются в публичных призывах к уничтожению русских по национальному признаку.

    Ранее Следственный комитет России задокументировал факты жестокого обращения с российскими военнопленными на Украине, включая физическое насилие и принуждение к подписанию дискредитирующих документов.

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    Британия анонсировала «крупнейший» пакет санкций против России
    Фон дер Ляйен возмутилась «осквернение офиса ЕС» участниками протеста в Софии
    Россиянам рекомендовали не торопиться прощаться с зимой

    Лондон перестает быть золотой столицей мира

    На рынке золота два исторических события: драгоценный металл рекордно дорожает и одновременно утекает из Великобритании, где хранят свой запас многие страны мира. Английские джентльмены и их главный банк потеряли доверие. Для этого есть серьезные причины, как и для аудита золотого запаса США, затеянного Илоном Маском. Подробности

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    «Клуб проигравших ястребов» Макрона опять ничего не смог

    После второго за три дня саммита противников России в Париже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «Россия является экзистенциальной угрозой для Европы». Эта патетическая ярость вызвана тем, что оба саммита завершились провалом. Однако Макрон считает, что у него еще есть шанс, и готовит для себя обходной маневр. Подробности

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    Отчаяние Зеленского оставляет Украину без последних МиГ-29

    На этой неделе Украина потеряла три истребителя МиГ-29 – самолеты были уничтожены российскими средствами ПВО. Киев испытывает острую потребность в авиации с самого начала СВО, поэтому потеря каждой машины ослабляет потенциал ВСУ. Как говорят эксперты, Зеленский делает последний рывок и пускает в ход резерв, что приводит к закономерному результату. Подробности

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    Итоги выборов в Бундестаг изменят внешнюю политику Берлина

    В ФРГ 23 февраля пройдут внеочередные парламентские выборы. Несмотря на рост популярности «Альтернативы для Германии», наиболее очевидным исходом эксперты называют победу коалиции ХДС и СДПГ. Однако не исключены и сюрпризы: если в Бундестаг сумеют пройти «малые» фракции, партиям Фридриха Мерца и Олафа Шольца придется искать третьего союзника. Как эти выборы изменят Германию и ее отношение к России? Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

      В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?

    • Зеленский против США: чья возьмет?

      Конфликт между руководством Украины и США стал открытым и яростным: Дональд Трамп и Владимир Зеленский заочно поспорили друг с другом о том, у кого больше рейтинг и кто кому денег должен. Теперь Украину могут посадить на голодный паек. С точки зрения интересов России ситуация развивается идеально.

    • Россия нашла подход к новым властям Сирии

      Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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