Герои и ветераны СВО стали участниками акции ко Дню защитника Отечества

Tекст: Дарья Григоренко

В рамках акции ко Дню защитника Отечества, организованной Обществом «Знание», по всей стране прошла серия мероприятий, посвященных сохранению исторической памяти и служению Отечеству. На лекциях, мастер-классах и экскурсиях молодые люди обсуждали с лекторами ключевые военные сражения и подвиги соотечественников, говорится в сообщении на сайте Российское общество «Знание».

«День защитника Отечества – по-настоящему народный праздник. Традиционно в этот день мы чтим тех, кто с доблестью и отвагой, безмерной преданностью служит стране и обществу. Знаете, я рад, что у нас есть возможность организовывать встречи с такими людьми для подрастающих поколений. Мы это делаем на постоянной основе», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

«Ребята перенимают опыт, общаются с Героями России, участниками специальной военной операции, с военкорами – людьми, которые своим примером показывают, что значит служить Отечеству. Они рассказывают настоящие истории из своей жизни, истории подвигов и судьбоносных решений, от которых порой зависело не только их будущее, но и тех, кто был рядом с ними на поле боя. Такие встречи меняют мировоззрение молодежи, они испытывают гордость за этих выдающихся людей. У них появляется желание стать теми, кто будет достойно продолжать, писать золотыми буквами историю России», – добавил он.

В рамках акции выступили 200 ветеранов боевых действий, включая Героев России Нурсултана Муссагалеева и других.

Полномочный представитель Президента России Артем Жога заявлял, что главная цель специальной военной операции – консолидация общества – уже достигнута. Он подчеркнул, что российское государство и общество укрепились за последние три года благодаря этой консолидации.

В Севастополе прошел необычный экскурсионный троллейбус-лекторий с участием Героя России Романа Кулакова. В Москве с молодежью встречались военные корреспонденты, делившиеся опытом работы в зоне конфликта. В Архангельской области кадеты посетили подводную лодку класса «Акула», прослушав лекции о героях-подводниках Великой Отечественной войны.

В рамках международного аспекта акции в Индии откроется выставка новелл о Героях СВО, а в Коломне она будет представлена в местном музее-заповеднике. Мероприятия акции продолжатся до 27 февраля и включат мастер-классы по первой помощи и экскурсии по военным учебным центрам.

Также сегодня в Москве в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького организован мастер-класс по фигурному катанию, в ходе которого олимпийские чемпионы Никита Кацалапов и Виктория Синицина поделились своими секретами мастерства с детьми участников специальной военной операции. Мероприятие стало настоящим спортивным праздником для маленьких героев.

Мероприятия акции ко Дню защитника Отчества продолжатся до 27 февраля. Например, 25 февраля в Магадане состоится мастер-класс по оказанию первой помощи, где ребятам расскажут основные техники спасения жизни и как правильно действовать в экстренных ситуациях. 26 февраля в Смоленске пройдет экскурсия по Военному учебному центру с презентацией современного вооружения, используемого в условиях специальной военной операции. Подробнее об этих и других мероприятиях можно узнать на сайте Общества «Знание».