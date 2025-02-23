Володин: День защитника Отечества не для покинувших Россию в трудные времена

Tекст: Дарья Григоренко

Володин в своем Telegram-канале заявил, что празднование Дня защитника Отечества не касается тех, кто покинул Россию в трудные времена. «День защитника Отечества объединяет всех, кто любит Россию, связывает с ней свое настоящее и будущее», – отметил Володин. Он подчеркнул, что сегодня праздник объединяет только тех, кто готов защитить Родину.

Он отметил, что раньше 23 февраля поздравляли всех мужчин без исключения. Однако испытания показали, кто остался верен стране, а кто испугался и уехал за границу. Он добавил, что нынешний праздник не для тех, кто «трусливо бежал» и из-за рубежа «поливает грязью» Россию.

Председатель Госдумы поздравил всех, кто исполняет воинский долг, служит в Вооруженных силах, обеспечивает безопасность страны в специальных службах и полиции, и получает военное образование. «Отдельные теплые слова поздравления семьям наших военнослужащих, ветеранам, участникам боевых действий», – добавил Володин, пожелав счастья, здоровья и победы.

Напомним, президент России Владимир Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал российских Вооруженных сил с Днем защитника Отечества, направив особые слова участникам специальной военной операции.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества, отметив отвагу и мужество «наследники фронтовиков – участников СВО».