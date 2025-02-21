Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.3 комментария
Путин заявил о формировании нового явления в мире – биоэкономики
На Форуме будущих технологий президент России Владимир Путин объявил о формировании биоэкономики как новой реальности, подчеркнув ее важность для глобального роста.
«Неслучайно в центре особого внимания сейчас передовые решения в сфере генетики, био- и природоподобных технологий, а также создания материалов, которые воспроизводят процессы живых систем. В целом речь о формировании принципиально нового явления, новой реальности – биоэкономики. Эта тема важнейшая, ключевая с точки зрения качества глобального роста», – приводит его слова ТАСС.
Он также предложил посвятить этим вопросам следующий Форум будущих технолгий, если «коллеги сочтут это возможным и интересным».