Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.0 комментариев
Лавров призвал Бразилию учитывать первопричины кризиса на Украине
На встрече на полях G20 в Йоханнесбурге глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул важность учета первопричин украинского кризиса в деятельности Группы друзей мира, созданной при участии Бразилии.
Лавров провел встречу с главой МИД Бразилии Мауро Виэйра. В ходе обсуждения он подчеркнул важность учета первопричин украинского кризиса в рамках работы Группы друзей мира, созданной при участии Бразилии, передает ТАСС.
В ходе обмена мнениями стороны также затронули ряд других международных и региональных вопросов. Лавров проинформировал своего бразильского коллегу о результатах российских переговоров с американской стороной, которые прошли ранее в Эр-Рияде.
Освещая тему украинского кризиса, Лавров отметил, что понимание его первопричин является ключевым для эффективной работы Группы друзей мира, куда входят страны глобального Юга.
Ранее лидер Бразилии Лула да Силва сообщил, что отказал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу в просьбе продать оружие для передачи его Украине, чтобы не поддерживать конфликты и убийства граждан России.
В конце января президент России Владимир Путин и бразильский лидер Лула да Силва обсудили по телефону вопросы урегулирования конфликта на Украине, а также стратегического партнерства двух стран.