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В ОП рассказали о планах открыть в Панаме памятник советским подводникам
В Общественной палате России обсудили завершение строительства памятника советским подводникам в Панаме, который планируется открыть к юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
Инициатор проекта Наталья Богданова рассказала, что мемориальный комплекс создается на территории русского православного храма в Панама-Сити в память о трансатлантическом переходе советских подлодок через Панамский канал в годы войны.
Член Общественной палаты Никита Анисимов подчеркнул значимость этого проекта для сохранения исторической памяти. Он отметил, что открытие памятника станет знаковым событием в год юбилея Победы, усиливая общественную дипломатию и раскрывая новые страницы истории России и Панамы.
Документальный фильм «Тайна трех океанов» Сергея Брилева, снятый по рассекреченным документам, также способствовал этому проекту. Брилев отметил важную роль латиноамериканских стран в войне и дружеские отношения панамцев с советскими моряками.
Проект поддержали представители МИД, российского посольства в Панаме и Ассамблея народов Евразии и Африки.
Первый заместитель генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии и Африки Светлана СмирноваСветлана Смирнова заявила о готовности финансировать установку крыши беседки-памятника. Участники круглого стола также выразили желание внести личные средства на забор вокруг памятника.
Председатель КСОРС Панамы Наталья Богданова отметила, что панамские строители готовы начать работы, и выразила уверенность в поддержке со стороны России и соотечественников для сохранения памяти о подвиге советских воинов.